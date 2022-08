Umí si reiki skutečně poradit i s vážnými nemocemi?

Reiki je technika energetického léčení, která pochází z Japonska. Její příznivci jsou přesvědčeni, že reiki dokáže usnadnit proces hojení různých zdravotních problémů. Terapeut pokládá ruce na pacientovo tělo, aby předávanou vesmírnou energií stimuloval přirozené léčebné schopnosti těla.

Podle odborníků však neexistují žádné vědecké důkazy, které by podpořily tvrzení, že takováto léčivá energie skutečně existuje, a nejsou ani přesvědčivé důkazy, že reiki je užitečnou metodou pro jakýkoliv účel související se zdravím.

Ale navzdory tomu, že nebyla vědou prokázána účinnost reiki při léčbě nemocí, neznamená to, že jde o škodlivou praxi. Každopádně u mnohých lidí pomáhá zlepšit psychickou pohodu a díky tomu lépe zvládnout příznaky různých onemocnění.

V posledních letech reiki využívají i mnohá zdravotnická zařízení včetně nemocnic, a to zejména v zahraničí. Jako doplňková terapie může hrát určitou roli při snižování úzkosti, navození relaxace, zmírnění příznaků deprese, a následkem toho může dojít také ke zmírnění bolestivých stavů.

Metoda vychází z východních filozofií a za zemi původu se považuje Japonsko. Jako její zakladatel, objevitel či popularizátor bývá označován japonský budhista Mikao Usui. Podle mnohých však pouze znovuobjevil již dávno existující techniku, proto se někdy hovoří o metodě staré tisíce let. Doložit však lze pouze to, že se jako samostatná metoda alternativní medicíny objevila díky tomuto muži na počátku 20. století a nepřímo vychází ze starších východních léčebných metod.

Základem reiki je myšlenka, že nemoc je způsobena energetickou nerovnováhou v těle a náprava tohoto stavu vede k uzdravení ze vzniklých onemocnění. Odborníci na reiki poukazují na to, že i když léčivá energie není měřitelná moderními vědeckými technikami, někteří jedinci ji mohou cítit.

Lidé, kteří reiki vyzkoušeli, mají různé zkušenosti. Většina tvrdí, že z rukou terapeuta vycházejí pulzující vlny, jiní mají pocit, že je jeho dlaně zahřívají a další mluví například o chladu. Nejčastější zprávy jsou o uvolnění stresu a hluboké relaxaci. Někteří lidé hlásí vizuální jevy, jako jsou barvy či obrázky, nebo vybavené vzpomínky z minulosti. Většina vědců však tyto účinky připisuje sugesci, autosugesci, relaxaci nebo placebo efektu.

Léčebnou energii může předávat pouze člověk, který je zasvěcený do určitého stupně reiki. Během terapie pokládá terapeut své ruce na tělo pacienta, v některých případech zůstávají jeho ruce nad tělem. Právě tímto kontaktem údajně dochází k předávání zmíněné léčivé energie. Mnozí zasvěcenci reiki jsou prý schopni posílat tuto energii na dálku bez toho, aby pacient byl v jejich blízkosti.

„Nikdo přesně neví, jak reiki funguje. Podle jedné teorie je možná souvislost s energií elektromagnetického typu a interakce s elektromagnetickým polem člověka,“ tvrdí Ann Baldwinová, profesorka na University of Arizona a mistryně reiki. Někteří terapeuti však používají také různé krystaly nebo jiné pomůcky, jako jsou například čakrové hůlky či relaxační hudba.

„Reiki se kromě rukou terapeuta nespoléhá na žádné jiné nástroje. Jinak to může být při léčení na dálku, kdy je energie posílána na vzdálenost v řádech kilometrů. Pak mohou být použity krystaly, aby pomohly se správnými energetickými vibracemi,“ říká však Annie Harringtonová, předsedkyně UK Reiki Federation.

Řada terapeutů nicméně obhajuje použití krystalů jako ochrany před negativní energií či jako pomoc při uvolnění emocionálních, mentálních nebo duchovních bloků.

Protože metoda reiki nemůže být testována konvenčními metodami, je obtížné určit rozsah a efekt jejích předpokládaných účinků. V systematickém přehledu všech publikovaných výzkumů reiki, který se objevil v International Journal of Clinical Practices v roce 2008, dospěli experti k závěru, že většina studií trpěla vážnými metodologickými nedostatky, takže veškeré získané důkazy jsou nedostatečné k tomu, aby naznačovaly, že reiki je účinnou léčbou jakéhokoliv zdravotního problému.

Kontroverzní je i způsob výuky nových terapeutů, protože zasvěcení probíhá v mnohých případech na dálku a po adeptech není vyžadováno prokázání žádných mimořádných schopností. Reiki se tedy doporučuje pouze jako doplňková či alternativní terapie, která by měla být používána pouze spolu s konvenční léčbou a nikdy nenahrazovat lékařské ošetření.

Vzhledem ke svému charakteru není metoda reiki škodlivá. K tomu by však mohlo dojít v případě, pokud by se pacienti s vážnými zdravotními problémy rozhodli pro tuto terapii místo přísně testovaných postupů moderní medicíny.

