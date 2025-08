Jak snadno vykostit kuře? Poradí odborník na nože a mistr řezník

Koupit si celé kuře a vykostit ho, je velmi ekonomické, zvlášť pokud budete chystat maso pro více lidí. K vykostění budeme potřebovat vykosťovací nůž, který má uzpůsobenou čepel k preciznímu oddělení masa od kosti. Hodí se samozřejmě i na další druhy masa či filetování ryb.

Lze to zvládnout i s nožem univerzálním, který máte doma, ale pokud nemáte cvik, budete se s kuřetem trápit. Tak se netrapte a přečtěte si, jak by takový nůž měl vypadat a jak se do kuřete pustit. A nevadí, že to budete dělat poprvé.

Vykostění kuřete začíná výběrem správného nože

Správný vykosťovací nůž se vyznačuje velmi dlouhou a tenkou čepelí. Právě úzká čepel usnadňuje manévrování kolem kloubů a šlach. Důležitý je výběr materiálu, z něhož je čepel vyrobena.





Nůž na vykostění kuřete Autor: XinZuo

„Z materiálů bych doporučil damaškovou, nerezovou či kompozitní ocel. Zatímco nerezová ocel vyniká odolností proti korozi a nenáročnou údržbou, kompozitní ocel obvykle poskytuje lepší ostří díky vrstvení různých materiálů, což zlepšuje její celkové vlastnosti," vysvětluje Pavel Málek, zástupce nožířské značky XinZuo, který by jednoznačně upřednostnil ruční, nikoliv strojové opracování.

Právě ruční závěrečné opracování dodává ostří nejen jedinečnost, ale velkou ostrost. Ostrost nože přispěje k přesnějším řezům a zabrání potrhání jemného masa.

Jak na samotné rozporcování celého kuřete?

„Nejprve si odřízneme stehna, a to tak, že kůži a maso prořízneme, obřezáme kloub, lehce stehno vykloubíme do strany a uvolníme ho. To samé z druhé strany. Na prostředku řízneme prsa po celé délce a odřezáváme od kostry, přičemž se snažíme na ní nechat co nejméně masa. Kuřecí kostru můžeme použít pro přípravu kuřecího vývaru," radí řezník Tomáš Plch.

Video: Kuře lze vykostit různými způsoby

Zdroj: Youtube.com

Na kuřecích prsou najdeme kousek masa, takové filátko, připomínající tvarem srdíčko, to odřízněme a použijme na špízy. Následně odřízneme od prsou křidélka a oddělíme od nich konce perutí, které můžeme použít do vývaru.

Kuřecí prsa nemusí být suchá, stačí je naplnit

Křidélka připravíme v pikantní marinádě na grilu a také kuřecí prsa lze snadno zpracovat. A nebojte se, že budou suchá. „Můžeme kůži stáhnout či nechat, nakrájet prsa na steaky nebo proříznout na kapsu naplnit například směsí sýra a ořechů,“ přidává Plch jeden ze svých oblíbených receptů.

Kuřecí stehno lze vykostit tak, že si nejprve ořízneme vrchní kost z vnitřní strany z obou stran a pak to samé uděláme u paličky, následně vyndáme kost.

„Pokud chcete vykostěné stehno bez kůže, stáhněte ho, než začnete vykosťovat, půjde to snáz,“ radí Tomáš Plch. Je dobré vědět, že vykostěné stehno bude vždy šťavnatější než kuřecí prso.