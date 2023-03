Kuře nejlépe uvaříte v oválném pomalém hrnci, na vývar si pořiďte kulatý

Pomalý hrnec je pohodlný způsob, jak získat zdravé domácí jídlo s minimálním úsilím. Navíc se během procesu přípravy rozvine bohatá chuť, kterou byste jiným způsobem získávali jen velmi těžko.

Výhody pomalého hrnce jsou nezpochybnitelné, jednou z nich je to, že je v nich možné připravit vydatná jídla na chladné měsíce i lehké letní pokrmy. Během vaření v pomalém hrnci se navíc neuvolňuje tolik tepla jako při běžném vaření, což je v horkých dnech nesporné plus.

Co je to pomalý hrnec?

Pomalý hrnec je stolní spotřebič používaný k vaření jídel po delší dobu. Můžete ráno si ráno nachystat suroviny pro přípravu pokrmu v pomalém hrnci, nastavit potřebné funkce a jít do práce, abyste se odpoledne vrátili domů a přivítala vás vůně hotového jídla. Některé modely mají rovněž časovač, kterým můžete nastavit odložený start.

Pokud vás zajímá, jak dlouho trvá vaření v pomalém hrnci, odpověď je jednoduchá:

probíhá při teplotě mezi 80 až 95 °C

podle zvoleného pokrmu to zabere obvykle čtyři až deset hodin

Můžete si ho představit jako přístroj s funkcí opačnou, než má papiňák – v tom se vaří jídlo krátkou dobu za vysokého tlaku, pomalý hrnec vám pokrm připraví při teplotě nižší než bod varu a za dobu několikanásobně delší. Nehrozí přitom, že by vám přístroj, na rozdíl od papiňáku, mohl bouchnout.

Pomalé hrnce dokážou přeměnit tvrdý kus masa na jemnou a rozpadající se lahůdku, jsou skvělé pro vaření vývarů a polévek, omáček, hutných zeleninových pokrmů i mnoha dalších jídel. A co se dá připravit v pomalém hrnci dále? Je toho hodně. Třeba také guláše, pečená masa, dušenou zeleninu, ale i dezerty, džemy, povidla nebo třeba populární přepuštěné máslo (ghí).

Historie pomalého hrnce

Metoda pomalého vaření přitom není novinka, elektrický pomalý hrnec se stal v zahraničí hitem už v 70. letech minulého století a na trhu se objevily v elegantních pastelových barvách, které byly v té době v módě.

Na čas ho zastínila mikrovlnná trouba, ale v posledních letech se pomalý hrnec vrací zpět na výsluní a výrobci nabízejí moderní verze pomalých hrnců.

Princip vaření v pomalém hrnci je jednoduchý: specifický způsob přenosu tepla umožňuje vařit pokrmy při nízké teplotě několik hodin.





Z čeho se skládá hrnec na pomalé vaření? Má několik částí: jde o vnější část s držadly a ovládacími prvky, vnitřní, obvykle vyjímatelnou, varnou nádobu a pokličku.

Výhody pomalého hrnce

Vaření v pomalých hrncích je úžasný způsob, jak ušetřit čas a připravit výživné jídlo. Navíc se vše obejde bez většího nepořádku v kuchyni nebo spousty špinavého nádobí.

Kolik elektřiny vyžaduje ke svému provozu pomalý hrnec? Spotřeba není vysoká. Ve srovnání se standardní troubou nebo sporákem či varnou deskou potřebuje mnohem méně elektrické energie. I když vaření v pomalém hrnci probíhá několik hodin, jeho příkon je zhruba 160–350 W, a tak je spotřeba elektřiny u pomalého hrnce poměrně nízká. Pro srovnání: varná deska nebo elektrická trouba má příkon několik tisíc wattů.

Ekonomické výhody pomalého hrnce se však nevztahují jenom na úsporu času a energie. Dají se v něm chutně a dobře upravit i levnější druhy masa, protože tradičně tužší a na vaření náročnější maso v něm krásně změkne.

Pokrmy připravené v pomalém hrnci mohou lépe absorbovat koření, což jim dává plnější chuť, a naopak je nemusíte tolik solit, což rozhodně znamená přínos pro vaše zdraví. To znamená, že pokud takto šetříte čas a peníze, nemusíte rezignovat na chuť a naplno si užít skvělého jídla, které si navíc zachovává vysoký podíl živin a cenných látek, protože vaření v pomalém hrnci je s ohledem na specifický proces přípravy zdravé.

Jak vybrat pomalý hrnec?

Výběr pomalého hrnce závisí na více faktorech. Podívejme se na ty základní, jako je třeba velikost.

Pokud vaříte pro dva lidi, budete potřebovat pomalý hrnec o objemu nejméně 3 litry, při vaření pro rodinu je třeba vybrat model s objemem 5 a více litrů. Nebojte se koupit hrnec o objemu sedm až osm litrů. Objem pomalého hrnce totiž nevypovídá o tom, jaké množství jídla se v něm dá připravit, je to vždy o něco méně.

Objem pomalého hrnce totiž nevypovídá o tom, jaké množství jídla se v něm dá připravit, je to vždy o něco méně. Ale velikost pomalého hrnce není jediným kritériem pro výběr. Důležitý je také tvar. Nejčastější tvary pomalých hrnců jsou oválný a kulatý. Zatímco kulaté pomalé hrnce jsou lepší třeba pro vývary, polévky nebo omáčky, oválný pomalý hrnec udělá lepší službu při větších kusech surovin zpracovávaných vcelku, jako je třeba drůbež.

Cena pomalého hrnce je pro mnoho spotřebitelů také důležitá, dnes se podle velikosti, výrobce i konkrétního modelu dá pořídit od několika set do několika tisíc korun. Středně velký pomalý hrnec pořídíte za cenu mezi dvěma a třemi tisíci korunami.

Samozřejmě jsou v nabídce také pomalé hrnce digitální i pomalé hrnce s manuálním ovládáním. Digitální ovládání pomalého hrnce je pohodlnější, lze si nastavit čas, kdy se má hrnec vypnout. U manuálně ovládaného pomalého hrnce je nutné si přípravu pokrmu ohlídat.

Jedním z dalších důležitých faktorů, které ovlivňují výběr pomalého hrnce, je i materiál vnitřní nádoby, kterým může být například keramika, terakota, teflon a další.

Jaký je rozdíl mezi pomalým a multifunkčním hrncem? Některé přístroje mají navíc více funkcí, například kromě pomalého vaření nabízejí rovněž vaření metodou sous-vide či je jejich součástí teplotní jehla pro změření přesné teploty masa. Všechny tyto funkce ale výrazně zvedají cenu.

Některé multifunkční hrnce mají až desítky funkcí a zvládnou jak pomalé vaření, tak vaření tlakové na způsob papiňáku. Krom toho mají například funkce vaření v páře, restování, ohřívání či pečení a také speciální programy na rýži, polévku, fazole a luštěniny, zelné rolky, jogurt či třeba džem.

Kvalitní multifunkční hrnce stojí podle objemu od pěti tisíc korun výše.

Vaření bez tuku

Výhodou pomalého hrnce je i to, že v něm jídlo nepřipálíte – nemusíte ho proto vymazávat nebo podlévat tukem. Někdo chce například zeleninu nebo maso předem orestovat – to můžete udělat na pánvi a pak suroviny vložit do hrnce, případně si pořídit hrnec s kovovou nádobou a restovat přímo v něm.

Na tohle pozor Pomalý hrnec se obvykle nedoporučuje k přípravě luštěnin, zejména fazolí, které musí projít pořádným varem, aby přestaly být toxické. Pokud použijete už upravené luštěniny v plechovce, bát se nemusíte.

Pozor také na mražené suroviny, mohlo by se stát, že se doba vaření prodlouží natolik, že jídlo bude tak dlouho vlažné, až se v něm začnou množit bakterie.

Když to na začátku neodhadnete s kořením a použijete ho příliš mnoho, jídlo získá intenzivní chuť a už to nepůjde napravit. Raději ho používejte méně.

Keramická nádobí je těžší, ale můžete ji na rozdíl například od kovové nádoby s teflonovým povrchem bez obav dát do myčky. Nebo do trouby a dopéci v ní například kuře, aby mělo kůrčičku a křupavý povrch. Do trouby lze nicméně většinou dát i kovové nádoby.

Je dobré vědět, že suroviny při vaření v pomalém hrnci nemusí být ani zdaleka ponořené, spíše naopak – tekutina se neodpařuje, ale kondenzuje, další se naopak může uvolnit z použitých potravin. Kdybyste jídlo ještě podlévali, mohlo by být vodovité, což většinou nechcete. Týká se to například brambor připravovaných spolu s kuřetem, což je jinak jeden z oblíbených receptů. Tekutin proto používejte asi o třetinu až čtvrtinu méně, než doporučují recepty.

Jaký je tedy nejlepší pomalý hrnec? Ten, ve kterém se vám bude nejlépe vařit. Výběr pomalého hrnce závisí na vašich preferencích, ať už se týká velikosti, materiálu i toho, co v něm budete nejčastěji připravovat. A když už jsme u přípravy pokrmů, nemusíte se bát, že byste si nevěděli rady, co uvařit. Recepty pro pomalý hrnec najdete dnes na internetu jak v češtině, tak například v angličtině.