Pane zubaři, dnes nic platit nebudu! Na co máte nárok v ordinaci a co musíte uhradit?

Ošetření akutních potíží nebo vstupní prohlídka u lékaře se smlouvami s pojišťovnou. To jsou dvě ze situací, kdy musí člověk dostat péči zubaře bez toho, aniž by vytáhl vlastní peněženku. Na co mají pacienti právo a co naopak patří k jejich povinnostem, vysvětluje Česká stomatologická komora.