Stát chce odměňovat pacienty za prevenci. V době, kdy mnohde chybí zubaři nebo dětští praktici

Bariéry u gynekologů a zubařů

O tom, že část gynekologů vybírá poplatky, kterými občas podmiňují i poskytnutí každoroční prevence, jsme psali předloni. Anketa mezi 48 ordinacemi ukázala, že systém vstupních, ročních a dalších nadstandardních poplatků inkasovaných od žen je mezi lékaři populární. A v několika ordinacích sestry po telefonu potenciální zájemkyni (redaktorce Vitalia.cz) uvedly, že pokud nezaplatí, nezaregistrují ji a nebude moci ani na preventivní prohlídku. Přitom tento postup je protizákonný.

Do peněženky či na účet lidé často sahají i při návštěvě zubaře. Jenže na ti na rozdíl od gynekologů nemají řadu úkonů a materiálu hrazených pojišťovnami. Navíc udělat bezplatnou preventivní prohlídku u nich nebývá problém (dohady jsou jen kolem druhé „prevence“ pro dospělé).

Situace pro pacienty ovšem není dobrá z jiného důvodu – v některých lokalitách je problém sehnat zubaře, který by vás zaregistroval. A natož ještě měl smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

„To je skvělé, že z Varnsdorfu by lidé měli jezdit k zubaři do Chomutova. Chápu, že podle tabulek je to stejný kraj, ale stejně daleko je to do Hradce Králové,“ uvedl nedávno na sociální síti ironicky František Dlask, provozovatel cukrárny ve Varnsdorfu. Komentoval tím na internetu zveřejněný dokument, jenž je nejspíše odpovědí zdravotní pojišťovny ženě, která se na ni obrátila, ať jí najde zubaře, protože jí se to nedaří.

„Stomatologická péče stabilně představuje většinu stížností pojištěnců na nedostupnost zdravotní péče směřovaných na Ministerstvo zdravotnictví a na zdravotní pojišťovny. Z toho lze vyvozovat, že zdravotní služby v oboru stomatologie jsou v ČR nejhůře dostupné ze všech medicínských oborů,“ uvádí mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na otázku, jak velký problém představuje dostupnost zubní péče.





Kam se obrátit, když nemáte lékaře Ministerstvo zdravotnictví už pře časem zřídilo webovou stránku, prostřednictvím které mohou lidé poptat lékaře v jejich okolí. Jejich požadavek dostane zdravotní pojišťovna, u které je zájemce o lékaře pojištěn, protože ta má dostupnost péče zajišťovat ze zákona. Jednoduchý formulář je možné vyplnit na webu nedostupnapece.mzcr.cz. Podle Ilony Hülleové jde o nástroj, pomocí kterého mohou rodiče pomoci lékařům vytvořit tlak na ministerstvo, aby situaci s nedostatkem dětských praktických lékařů řešilo. A to rychle.

Kolik lidí nemá zubaře

Kolika lidem se nedaří najít vlastního zubaře, i když by chtěli, se nedá spočítat. MF Dnes nedávno odhadla, že jde o stovky tisíc lidí. Odhad se opíral o počet obyvatel a počet vyplácených tzv. agregovaných plateb, tedy měsíčních částek, které zdravotní pojišťovny dentistům posílají za každého registrovaného pojištěnce. Jenže, jak sám deník připustil, někteří lidé chodí k zubaři bez registrace, jiní mají zubaře, který nemá smlouvu s pojišťovnou, další zubaře nemají, protože nechtějí nebo jde třeba o novorozence, který s rodiči ještě u zubaře logicky nebyl.

„Pravidelně k zubaři nechodí asi 7 procent obyvatel. Jsou to ti, kteří se zubaře panicky bojí, nežijí na území ČR nebo třeba lidé, kteří se pohybují na okraji společnosti či zákona,“ uvedl v lednu na tiskové konferenci České stomatologické komory (ČSK) její prezident Roman Šmucler. Komoru vede od roku 2017. Podle něj tehdy svého registrujícího zubaře mělo 69 procent pojištěnců, po některých změnách včetně těch v zákonech se tento podíl podařil navýšit na 82,4 procenta.

Sedm tisíc zubařů

V Česku bylo dle Národního registru zdravotnických pracovníků k 23. březnu letošního roku 7 335 zubních lékařů. Jde o počet těch, kteří jsou aktivní, tedy provozují svoji praxi nebo pro někoho pracují. Celkově je pak v zemi 9 663 lékařů do 70 let s odbornou způsobilostí v oboru stomatologie.

Vývoj počtu zubních lékařů v ČR Rok – Počet zubařů (míněno fyzických osob) 2010 - 7 606

2011 - 7 844

2012 - 7 917

2013 - 8 120

2014 - 7 906

2015 - 8 461

2016 - 7 955

2017 - 7 921

2018 - 7 845

2019 - 7 825

2020 - 7 915

2021 - 7 963 Zdroj: MZ ČR/Národní registr zdravotnických pracovníků pro Vitalia.cz

Z poskytnutých dat také plyne, že zubních lékařů v čase nijak razantně neubývá a ze škol vychází každý rok přibližně stejný počet absolventů.

Vývoj počtu absolventů v oboru stomatologie Rok – Počet absolventů 2010 – 403

2011 – 344

2012 – 301

2013 – 426

2014 – 377

2015 – 400

2016 – 407

2017 – 398

2018 – 387

2019 – 328

2020 – 338

2021 – 315

2022 – 334 Zdroj: MZ ČR/Národní registr zdravotnických pracovníků pro Vitalia.cz

Že zubních lékařů neubývá, tvrdí i Roman Šmucler. „Počet stomatologů se rok od roku zvyšuje. Navíc jsou extrémně mladí, protože průměrný věk ve stomatologii je dnes asi 37 let. Takže i kdyby se nic moc z hlediska počtu nových absolventů nedělo, nemusíte dalších 20 nebo 30 let nic řešit,“ zopakoval prezident ČSK novinářům v lednu 2023.

Přitom diskuze na internetu, zpětná vazba od čtenářů nebo některé fotografie, které zachycují fronty zájemců o registraci u zubaře, který začal přijímat nové pacienty, ukazují, že sehnat dentistu je v některých krajích problém. Ostatně potvrzují to i data z VZP, která pokrytí zdravotní péčí mapuje a informace o tom, kde lékaři chybí či budou chybět zveřejňuje na webu. Mapa zubařské péče aktuálně říká, že stomatologové z pohledu VZP chybějí v 64 větších obcích.

Více zubařů bez smluv s pojišťovnami

Absence zubařů v některých menších městech je jednou z odpovědí, proč někteří lidé mají potíž zubaře sehnat, ač stomatologů výrazně nijak neubývá. Druhou příčinou je to, že se zvyšuje počet zubařů, kteří o smlouvu se zdravotními pojišťovnami nestojí.

Serveru Vitalia.cz to sdělili pod podmínkou anonymity zástupci dvou zdravotních pojišťoven. Jedna z nich přiznává, že má kvůli rozvazování smluv potíže sehnat svým pojištěncům dostupnou stomatologickou péči. Podle pojišťovny je vypovězení smlouvy lékařem, který má v registru stovky jejich pojištěnců, problém, protože pojišťovna má teoreticky povinnost sehnat jim v přijatelné vzdálenosti jiného zubaře se smlouvami. To se ale při větším počtu klientů stává problémem.

Smlouvy přitom rozvazují stomatologové, kteří je léta měli. Část nových absolventů pak o ně nestojí rovnou. „V tuto chvíli to už asi není ani o výši úhrad a o tom, co jim pojišťovna zaplatí, prostě se tak rozhodnou a odejdou a my s tím nedokážeme nic dělat,“ komentuje situaci jedna z ředitelek zdravotní pojišťovny. Důvodem je nejspíš to, že i s podmínkou plateb od pacientů se zubařům daří zaplnit čekárny, přitom jim odpadne administrativa spojené s vykazováním péče státu.

Prezident stomatologické komory v lednu médiím uvedl, že v zemi ordinuje více než jeden tisíc zubařů, kteří nemají smlouvy s pojišťovnami. „Je to nejvyšší podíl v celé EU a souvisí to s tím, že na některých místech lékaři smlouvy nedostávají. Třeba já (Roman Šmucler ordinuje v centru Prahy, pozn. red.) jsem ji dostal po 25 letech žádostí, spousta jiných lékařů, kteří mají ordinaci jinde, ji ale vůbec nedostala. Pak můžete samozřejmě jít na místo, kde tu smlouvu dostanete, řada mladých kolegů říká, že má opravdu problém s tím, že třeba neumí slíbit, že udělá amalgámovou výplň, protože nikdy neviděli, jak se dělá. V tom je problém, který máme,“ popisoval na tiskové konferenci.

Podle Romana Šmuclera nejde o nechuť lékařů jít do malých měst. „To, že mladí zubaři nechtějí na venkov, to je jen taková hra pojišťoven. Všichni víme, že když se vypíše třeba v Moravskoslezském kraji řízení třeba do Rýmařova, tak ten lékař se nenajde hned. I já v Praze třeba čekám 1,5 roku, než někoho seženu. Ale tady to funguje tak, že když se někdo do Rýmařova nenajde hned, tak třeba za 14 dnů se vypíše výběrové řízení do centra Ostravy a, světe div se, on se ten zubař najde. Kdyby ale třeba v Moravskoslezském kraji řekli, že tam bude smlouva jen v Rýmařově a Karviné a tečka, tam by tam ti kolegové samozřejmě šli,“ tvrdí prezident stomatologické komory.

Galerie: Mapy ukazují, kde chybí či budou chybět lékaři

Dětští praktici, druh na vymření?

Velmi složité je také pro některé rodiče hledání dětského praktického lékaře. „Dostupnost péče dětských praktiků je rok od roku horší a situace už je skutečně kritická. Přibývají děti, jejichž rodiče nemohou sehnat praktického lékaře, který by je zaregistroval. Víme, že registrujícího praktika nemají desítky tisíc dětí,“ podotýká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. „Nejhůře jsou na tom části Karlovarského, Moravskoslezského, Středočeského nebo Jihomoravského kraje. Zde nastává mnohdy situace, kdy se rodičům nedaří najít praktika pro své dítě vůbec. Řada z nich pak se svými dětmi dojíždí padesát i více kilometrů daleko,“ dodává s tím, že potíže vznikají především v místech, kde lékař odejde do důchodu a nikdo nepřevezme jeho ordinaci.

Příčinou je vysoký věk dětských praktiků a to, že do ambulancí se nedostávají téměř žádní noví lékaři a lékařky.

V Česku je aktuálně zhruba 1660 ordinací praktických dětských lékařů. Podle Národní registr zdravotnických pracovníků, jehož data prezentoval lékařům na Kongresu primární péče ředitel ÚZIS Ladislav Dušek, je průměrný věk praktických lékařů pro děti a dorost (mezi těmi, kteří působí v samostatných ambulancích) 56,7 roku, přičemž ve věku nad 60 let je téměř polovina praktiků (jde o 813 lékařů, což činí podíl 49 procent). Data z registru v polovině loňského listopadu hovořila také o tom, že ve věku nad 65 let je 528 dětských praktických lékařů (tj. 32 procent).

Data z prezentace Ladislava Duška, kterou má Vitalia.cz k dispozici, také ukazují, že loni činil počet nově atestovaných lékařů (tj. způsobilých samostatně vykonávat toto povolání) ve specializaci praktický lékař pro děti a dorost 9 lékařů, ve specializaci pediatrie 29 a dětského lékařství 18 lékařů.

Pro srovnání: ve specializaci praktický lékař pro dospělé bylo 170 nově atestovaných lékařů.

Ne všichni nově atestovaní dětští lékaři navíc míří do ambulancí, část z nich, zejména z oboru pediatrie a dětského lékařství, najde uplatnění například v nemocnicích. Sdružení lékařů proto upozorňuje, že ve zdravotním systému už nyní chybí 300 ordinací dětských praktiků a tento deficit se neustále zvyšuje.

O tom, jak situaci řešit, panují spory, a to i mezi samotnými lékaři. Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost navrhuje zřídit opět samostatný studijní obor přímo pro dětské praktiky, proti tomu se ale postavila Česká pediatrické společnosti ČLS JEP, která vidí v rozdělení atestací zhoršení vzdělanosti.

Rodičům nezbývá nic jiného, než obvolávat ordinace, zda některý z praktiků jejich dítě či děti zaregistruje. Ilona Hülleová také nabádá rodiče, aby využívali ministerského formuláře pro nahlášení nedostupné péče, neboť to pomůže vytvořit tlak na změnu. Možným řešením je i to, že péči o dítě nad 14 let může převzít praktik pro dospělé. Předseda jejich sdružení Petr Šonka ale podotýká, že pokud by k tomu mělo docházet plošně, nemají na to ordinace dostatečnou kapacitu.

Ministerstvo: Dostupnost prevence bereme v potaz

Ministerstvo zdravotnictví o špatné situaci v dostupnosti části preventivní, ale i akutní a chronické péče ví a na jeho půdě se vedou jednání, která by měla vést k hledání vhodných řešení. Ostatně jde o problém, který zdaleka přesahuje volební období Vlastimila Válka a sahá hlouběji do minulosti.

Podle mluvčího rezortu Ondřeje Jakoba se nedostupnost péče promítá i do úvah o bonusech za prevenci. „MZ ČR při úvahách o zlepšování dostupnosti péče zvažuje pozitiva a negativa jednotlivých opatření a hledá taková opatření, u nichž je poměr pozitiv a negativ co nejlepší. Zároveň je samozřejmě pravda, že při úvahách o bonifikacích pojištěnců za péči o své zdraví a účast na preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních je třeba brát v úvahu dostupnost těchto služeb a možnost jejich čerpání mimo systém veřejného zdravotního pojištění,“ uvádí Ondřej Jakob.

Uvedení příkladu konkrétních opatření a kroků ale chybí. Nicméně je pravda, že například VZP přihlíží při zpětném vyplácení bonusů pouze k prevenci u dospělých, dětí se podmínka absolvování pravidelných prohlídek netýká.