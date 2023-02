S čím jít na zubní pohotovost a kdy vás lékař neošetří, protože potíž není akutní

Akutní stav musí ošetřit každý zubař. Bezplatně

Předně, pokud nemáte svého zubaře a dostaví se akutní problém, máte právo nechat se ošetřit v kterékoliv zubní ambulanci. A to bez ohledu, zda jste v ní registrovaní, či nikoliv. Roli nehraje ani to, zda má zubař smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nebo ne. Za akutní ošetření nikdy neplatíte. „Každý poskytovatel je v průběhu své pravidelné ordinační doby povinen poskytnout neodkladnou péči každému pacientovi, který ji potřebuje. Neodkladná péče je hrazená ze zdravotního pojištění, a to i u poskytovatelů, kteří nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou,“ uvádí brožura ČSK.

Otázkou je, co je akutní stav a co na něj navazující akutní péče. Podle příručky jde o řešení zejména náhlé a intenzivní bolesti. Jak jsme již dříve informovali, mezi akutní stavy lze počítat také rychle se rozvíjející otoky, abscesy, úrazy nebo krvácení. Naopak zánět zubní dřeně, která je téměř vždy důsledkem kazu vznikajícího řadu měsíců či let, akutní stav není. Rovněž o zánětu dásní nelze s úspěchem tvrdit, že je bezprostředně ohrožující, a domáhat se z tohoto titulu okamžité pomoci.

Lepší cizí ambulance než pohotovost

Pokud se akutní potíže objeví během dne, nemají pacienti s ošetřením vyčkávat až do otevření zubní pohotovosti. Lepším řešením je vždy, když se obrátí na jakoukoliv ambulanci. „Pacienti, kteří nemají svého registrujícího zubního lékaře nebo je pro ně nedostupný (např. protože se aktuálně zdržují mimo své bydliště), mají možnost žádat poskytnutí neodkladné péče u kteréhokoliv poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství v jeho ordinační době. Této možnosti by měli využívat přednostně,“ uvádí stomatologická komora v brožuře.

Pokud ale zdravotní potíže přichází pozdě odpoledne, večer či v noci, je namístě zvážit návštěvu zubní pohotovosti. Na ni by ale neměl mířit každý, kdo má se zuby problémy. Na pohotovost patří vždy jen náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění nebo neodkladná péče přicházející mimo běžnou ordinační dobu.

Jakou péči poskytují zubaři na pohotovosti Vyšetření,

paliativní ošetření vnitřního prostoru zubu,

provizorní výplň (plomba),

lokální ošetření dásně nebo sliznice,

konzervativní ošetření obtížného a komplikovaného prořezávání zubů nebo parodontálního abscesu (hnisem naplněného váčku u kořene zubu),

zavedení a výměna drénu,

ošetření komplikací chirurgických výkonů,

zhotovení a vyhodnocení rentgenových snímků (je-li zařízení k dispozici),

anestezie,

šití lůžka (tj. jamky, ve které byl uložen vytržený zub),

extrakce (vytržení) dočasného nebo stálého zubu,

chirurgie tkání dutiny ústní malého rozsahu,

ošetření úrazů zubů a kostních výběžků dolní a horní čelisti, v nichž jsou upevněny zuby,

rozříznutí hnisem vyklenuté sliznice v ústech,

konzervativní léčba čelistních poruch,

injekce,

sejmutí fixní náhrady. Pozn.: V případě pohotovostí služby lze tuto péčí poskytovat podle ČSK pouze v případech, kdy došlo k náhlé změně zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění nebo je-li zapotřebí neodkladná péče. Zdroj: ČSK/Pohotovostní služba v oboru zubního lékařství, Vitalia.cz

Doporučené časy fungování pohotovostí

V metropoli a větších městech by dle zubařské komory měla pohotovost fungovat třeba ve všední den od 16 do 24 hodin, o víkendech a svátcích pak od 8 do 24 hodin. Zajišťovat by ji měl minimálně jeden lékař a jeden zdravotník na každých 150 tisíc obyvatel. Mimo velká města komora doporučuje pohotovost zajistit o víkendech a svátcích. „A to jen v dopoledních hodinách (od 8 do 12 hodin),“ dodává příručka s tím, že pohotovost by měla být v každém okrese zajištěna jedním zubařem a k němu vždy jedním zdravotníkem.

Podle komory je navíc potřeba počítat s tím, že jeden zubař na pohotovosti stihne za hodinu ošetřit maximálně čtyři pacienty.

Za zajištění pohotovosti je vždy odpovědný krajský úřad nebo v případě metropole magistrát. Ten může pohotovost poskytovatelům stomatologické péče (nejde o zubaře, ale může jít např. o provozovatele ordinací) nařídit pod hrozbou pokuty 100 tisíc korun. Musí při tom ale přihlédnout ke kapacitě poskytovatele a dle ČSK mu musí také kompenzovat náklady spojené se službou mimo ordinační hodiny. Na financování pohotovosti se mohou podílet kromě kraje také obce.

Galerie: Fůůůj! To jsou moje zuby?

Součástí příručky jsou také informace, s čím na pohotovost pacient mířit nemá. A to i z toho důvodu, že níže uvedenou péči provozovateli zdravotní pojišťovny v rámci pohotovosti prostě neuhradí.





Například Fakultní nemocnice Motol od ledna zrušila dětskou zubní pohotovost s tím, že nemá dostatek personálu a lékařům došla trpělivost s neustálým odmítáním malých pacientů, které rodiče přivedli kvůli vytrhnutí mléčného zubu, ošetření kazu nebo s chronickou bolestí.

Co vám zubař na pohotovosti například neprovede definitivní ošetření zubního kaz u (definitivní výplň),

endodontická ošetření (plnění zubních kanálků),

protetická ošetření,

velké chirurgické výkony na tvrdých či měkkých tkáních,

preventivní prohlídku. Zdroj: ČSK/Pohotovostní služba v oboru zubního lékařství

O tom, zda ošetření splňuje podmínky pro pohotovost, rozhoduje po vyšetření lékař, který zrovna slouží. Ten má právo pacienta odmítnout ošetřit. A to v případě, kdy sezná, že zdravotní stav příchozího nevyžaduje zásah na pohotovosti. Může jít např. o situaci, kdy pacient ošetření odkládal a lékař dospěje k názoru, že další odklad je možný i nadále. „Pacienta, který se v noci dostaví na pohotovost s tím, že jej již od rána velmi bolí zub a nehodilo se mu zajít k lékaři v pracovní době, může zubní lékař na pohotovosti i odmítnout, pokud po vyšetření dojde k závěru, že jeho zdravotní stav nevyžaduje poskytnutí neodkladné péče,“ upozorňuje ČSK v příručce.

„Pacient, kterého bolí zub, by se měl primárně obrátit na svého lékaře. (…) Je lepší, pokud přichází v době, kterou má zubní lékař pro neodkladné případy vyhrazenu. Není-li u konkrétního lékaře vyhrazena doba pro ošetřování neodkladných případů nebo nelze-li ji ze zdravotních důvodů dodržet, je vždy výhodnější přijít s bolestí či jiným neodkladným stavem spíše na začátku ordinační doby než na jejím konci,“ upozorňuje profesní sdružení stomatologů.

Za péči na pohotovosti pacient nic neplatí, i kdyby v ordinaci sloužil zubař, který nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Jedinou platbu, kterou podle ČSK může provozovatel pohotovosti chtít, je regulační devadesátikorunový poplatek.