Pomáhají mámám a tátům v krizi. Teď potřebují pomoc, aby mohli fungovat dál

Měla jsem náročné těhotenství, náročný porod, období po porodu… a pak se přidala zdravotní omezení mého miminka… Měla jsem pocit, že se vesmír proti mně spikl a že už nemůže být hůř. Ten každodenní strach a stres o dítě je nepředstavitelný… Ze zoufalství jsem kontaktovala Aperio. Propojili mne s úžasnou psycholožkou. Té jsem se mohla svěřit s tím, co jsem do té doby nikomu neřekla, a nesmírně se mi ulevilo. Podpořila mě, nasměrovala, dala pár dobrých tipů, jak se sebou pracovat. Pomohla mi získat nad situací větší nadhled. Stále to není jednoduché, ale nyní už mám větší důvěru, že se mi podaří to všechno zvládnout.

Tak popsala Renata, máma malé Danušky, svou zkušenost s poradnou organizace Aperio, která jí pomohla v těžké životní situaci. Sama se teď rozhodla přispět na její provoz, aby se stejné pomoci mohli dočkat i další rodiče, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizi.

Poradna nabízí psychologickou či právní pomoc všem rodičům, kteří se na ni obrátí. Když si neví rady a mají pocit, že se jim svět rozpadá pod rukama, zaslouží si podle provozovatelů, aby tu pro ně někdo byl, a to zdarma. Stačí napsat, zavolat, nebo si domluvit osobní schůzku. Organizace Aperio momentálně pořádá sbírku, aby tato poradna mohla nabízet své služby i nadále.

Nikdy se nesmí stát, že jakákoli máma nebo táta v krizi budou odmítnuti jen kvůli tomu, že Poradna funguje v omezené kapacitě. Na Poradnu se obrací zhruba čtyři tisíce rodičů ročně a tomuto počtu odpovídá i cíl současné fáze. Váš dnešní dar zajistí, že mámy a tátové nezůstanou bez podpory a že jim nadále bude k dispozici bezplatné právní a psychologické poradenství pro rodiče, říká za Aperio Lucie Ryntová. Odkaz na sbírku najdete zde.

Cílem je vybrat 474 000 korun, což přesně odpovídá nákladům na roční provoz poradny. Zatím se povedlo nashromáždit něco přes 380 tisíc korun. Výše daru záleží na vás, podle organizátorů se počítá i sebemenší částka. V případě dotazů se lze obrátit na Věru Staňkovou, e-mail vera.stankova@aperio.cz nebo telefon +420 605 280 718.