Zubaři dělají po zavedení pevné platby za pacienty méně druhých prohlídek

Počty ovlivnilo zavedení tzv. agregované platby v lednu 2022. To znamená, že zubaři dostávají za své klienty pravidelnou měsíční platbu bez ohledu na to, zda k nim přijdou, nebo ne. Příčin, proč v zemi ubylo druhých „preventivních“ prohlídek, je ale více.

Spory o druhou zubní prohlídku

Druhá zubní prohlídka byla dlouhá léta vnímána jako druhá prevence pro dospělé. Zájemci na ni ke svému zubaři chodili, ačkoliv neměli žádné potíže s ústním zdravím. Pohled na ni se ale ke konci roku 2021 změnil. To už zubaři věděli, že od ledna 2022 dostanou tzv. agregovanou platbu. Tedy určitou částku na každého registrovaného pojištěnce, a to bez toho, aniž by přišel do ordinace. Ve stomatologických ordinacích šlo o úplnou novinku, do roku 2022 přicházely platby jen s návštěvou pacienta.

Do agregované platby zdravotní pojišťovny na základě ministerské úhradové vyhlášky podřadily i platbu za druhou zubní prohlídku. A nastaly spory mezi částí zubařů a pacientů. Někteří stomatologové totiž odmítali svým pacientům druhou zubní prohlídku provést s tím, že ji nemají od ledna 2022 hrazenou. Nebo s tím, že ji pacient nepotřebuje, protože má chrup v dobrém stavu. Našli se i lékaři, kteří tvrdili, že lidé si budou muset druhou prohlídku zaplatit ze svého, protože zdravotní pojišťovny už ji nehradí.

Z posledního jmenovaného je ale brzy vyvedla přímo Česká stomatologická komora (ČSK), která upozornila na nezákonnost vybírání peněz za druhé zubní prohlídky. Zdravotní pojišťovny pak opakovaně ujišťovaly, že z pohledu pojištěnce se nic nemění, protože platba za druhou prohlídku je součástí agregované platby.

Ministerstvo na spory zareagovalo tím, že druhé zubní prohlídky od ledna 2023 z agregované platby vyjmulo a zdravotní pojišťovny ji nyní hradí opět zvlášť, a to 150 korunami za každého pojištěnce, kterému ji stomatolog provede. Agregovaná platba přitom zůstala zachována a pro letošní rok ji ministerstvo i navýšilo – loni v lednu byla za každého registrovaného pojištěnce (včetně novorozenců a batolat) zubaři měsíčně vyplácena částka 16 nebo 18 Kč, letos to je 20, respektive 22 korun. Vyšší sazbu dostávají zubaři, kteří mají doklad o celoživotním vzdělávání. Podobný systém plateb mají už léta praktičtí lékaři pro děti i dospělé, jen u nich se platba nazývá kapitační.

Na jakou prevenci máte u zubaře nárok Pojišťovny hradí tyto preventivní prohlídky: Děti do 18 let – mají nárok na dvě preventivní zubní prohlídky za rok, na první by mělo jít dítě mezi 6. a 12. měsícem věku. Těhotné ženy – mají nárok na dvě preventivní prohlídky za těhotenství. Dospělí – mají nárok na jednu preventivní prohlídku za rok, existuje ale i druhá zubní prohlídka, kterou lékař může udělat, aniž by pojištěnec měl nějaké zdravotní potíže. Zdroj: Vitalia.cz

O třetinu méně druhých prohlídek

Redaktorka Vitalia.cz se nyní s odstupem času k zavedení agregované platby vrátila. Ptala se zdravotních pojišťoven i Ministerstva zdravotnictví, kolik druhých zubních prohlídek jim zubaři loni vykázali. S agregovanou platbou sice samostatné platby za druhé prohlídky zmizely, nicméně zubaři návštěvu ordinace pacientem bez akutních potíží pojišťovnám i nadále vykazovali, a to pod číselným kódem 00905. Zároveň dotázané redaktorka požádala i o počty druhých zubních prohlídek v minulých letech.

Centrálně se tato data sbíhají v Národním registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS), jenž spadá pod Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), který je zřizovaný Ministerstvem zdravotnictví. Tato data uvádějí, že v roce 2010 byly v ČR vykázány 2 424 723 druhých zubních prohlídek. V roce 2022 to bylo 684 692. Počet vykázaných vyšetření se tak dostal vůbec poprvé pod hranici jednoho milionu.

Počty druhých zubních prohlídek v ČR Rok – počet vykázaných druhých prohlídek 2010 – 2 424 723

2011 – 1 924 677

2012 – 1 852 514

2013 – 1 855 886

2014 – 1 851 707

2015 – 1 884 055

2016 – 1 921 224

2017 – 1 942 001

2018 – 1 949 146

2019 – 2 014 430

2020 – 1 658 297

2021 – 1 844 367

2022 – 684 692 Pozn.: Počty druhých zubních prohlídek se odvíjejí od vykazování kódů 00902,00947, 00905. Data roku 2022 nejsou kompletní. Zdroj: MZ / NRHZS pro Vitalia.cz

Centrálně sbíraná data ukazují, že v roce 2022 bylo oproti roku 2021 vykázáno 2,7krát méně druhých zubních prohlídek. Oproti roku 2019, který byl posledním předcovidovým, to bylo třikrát méně druhých zubních prohlídek.





NRHZS podotýká, že statistika za rok 2022 ještě není uzavřena, finální počet druhých zubních prohlídek se proto může lišit. Vitalia.cz ale v minulých týdnech požádala, aby počty druhých zubních prohlídek zaslaly i jednotlivé zdravotní pojišťovny. Z dat těch, které to učinily, vyplývá, že loni došlo skutečně k výraznému propadu vykazovaného množství druhých zubních prohlídek.

Počty druhých zubních prohlídek po zdravotních pojišťovnách Rok – počet vykázaných druhých prohlídek Všeobecná zdravotní pojišťovna 2018 – 1 046 223

2019 – 1 075 160

2020 – 879 416

2021 – 971 299

2022 – 392 768 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 2018 – 189 220

2019 – 194 820

2022 – 100 534 Vojenská zdravotní pojišťovna 2019 – 136 000

2022 – 53 000 Zdravotní pojišťovna Škoda 2017 – 25 406

2018 – 27 279

2019 – 27 589

2020 – 23 635

2021 – 25 425

2022 – 7875 Zdroj: zdravotní pojišťovny pro Vitalia.cz

Číselné řady také ukazují, že snižování počtu druhých zubních prohlídek není žádný dlouhodobý trend. Razantně se statistiky propadly až loni. Do té doby se celkem stabilně držely počty kolem dvou milionů ročně (celorepublikově). O něco nižší jsou v roce 2020 a 2021, což mohla ovlivnit pandemie covidu, kvůli které se odkládaly zbytné medicínské záležitosti a lidé se obecně prevencím zčásti vyhýbali z obavy z nákazy.

Proč je druhých prohlídek méně

Redaktorka Vitalia.cz se na statistiky ptala proto, aby zjistila, zda zavedení nové platby u stomatologů nějak ovlivnilo počty druhých prohlídek. Takto výrazný propad napovídá, že spory mezi pacienty a zubaři o jejich provádění nemusely být ojedinělé. Otázkou je, zda neprovádění druhých prohlídek ze strany zubařů je v pořádku.

Zatímco zdravotní pojišťovny opakovaně uvádějí, že pro pojištěnce se zavedením agregované platby nic nezměnilo, došlo jen ke změnám v úhradách, mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na otázku odpovídá takto: „Druhá preventivní prohlídka by neměla být poskytována plošně všem pojištěncům, ale na základě principu poskytování zdravotních služeb podle zdravotního stavu pojištěnce by měla být prováděna pouze u pojištěnců, u nichž jsou k častější preventivní prohlídce dány objektivní individuální důvody.“

Podobně hovoří také prezident ČSK Roman Šmucler. Podle něj je pro zubaře i pacienty lepší, když v ordinační době dostane přednost někdo, kdo má potíže, před někým, kdo jde na druhou zubní prohlídku, ale je zdravý. „Druhá prohlídka je zaplacená jinak, kdo cítí potřebu ji vykonat, tak ji dělá dál. Typicky pokračují druhé prohlídky u rodičů, kteří chodí s dětmi. A také se dělá u ne úplně pořádných lidí, kde obvykle druhá prohlídka rychle vyústí v jiné ošetření, což jsou ty klíčové peníze,“ uvedl pro Vitalia.cz prezident ČSK loni v září. „V ČR máme díky druhé prohlídce ve srovnání se zeměmi EU jeden z nejvyšších počtů návštěv u zubního lékaře. Ve většině evropských zemí je prohlídka jednou za rok, protože když mají lidé čistý chrup, pravděpodobnost kazu je nízká,“ dodal na tiskové konferenci, kterou stomatologická komora pořádala letos v lednu.

Hledání příčin propadu počtu druhých zubních prohlídek je ale složitější a jen postoj zubařů jej neovlivnil. Zčásti se na něm podepisuje i covid, protože za něj bylo i méně preventivních zubních prohlídek. U nich ale pokles nebyl zdaleka tak razantní jako u druhé zubní prohlídky. Vyplývá to z dat VZP i Národního registru hrazených zdravotních služeb.

Registr uvádí, že v roce 2019 alespoň jednu zubní prohlídku absolvovalo 6 250 444 pojištěnců, v roce 2020 to bylo 5 891 839 obyvatel, v roce 2021 to bylo 6 072 349 a loni počet těch, kteří šli alespoň na jednu zubní prohlídku, činil 5 973 325. Čísla zahrnují preventivní, druhou a vstupní prohlídku.

Počty preventivních zubních prohlídek Rok – počet prohlídek VZP 2019 – 3 354 481

2020 – 3 110 836 (covid)

2021 – 3 218 713 (covid)

2022 – 3 170 078 Zdravotní pojišťovna Škoda 2017 – 91 951

2018 – 91 604

2019 – 93 442

2020 – 88 452 (covid)

2021 – 90 304 (covid)

2022 – 87 125 Zdroj: ZP pro Vitalia.cz

Data nejsou zcela srovnatelná

Další příčina loňského propadu statistiky může být administrativní. Po zavedení agregované platby se druhá zubní prohlídka vykazovala jiným způsobem, a podle Zdravotní pojišťovny Škoda proto data z roku 2022 nelze zcela srovnávat s předchozími léty.

„V současné době vzhledem k provedeným zásadním změnám ve vykazování nelze jednoznačné sdělit závěry k vývoji počtu druhých prohlídek,“ uvádí vyjádření pojišťovny zaslané asistentem ředitelky Petrem Kvapilem. Zavedením agregované platby došlo ke zrušení dvou kódů, kterými zubaři vykazovali druhou prohlídku zdravotním pojišťovnám, a vznikly dva kódy nové. „Signální kód 00905 epizody péče v rámci agregované péče odpovídá přibližně obsahu původního kódu výkonu určeného pro tzv. druhé prohlídky. V souvislosti s návštěvou pacienta v ordinaci lze vykázat i další signální výkon – 00944, který má jiný obsah, ale může částečně zahrnovat péči, která je obsahem tzv. druhé prohlídky,“ vysvětluje ZPŠ s tím, že hodnotit počet druhých prohlídek jen na základě počtu vykázané péče pod kódem 00905 může být zavádějící.

O odlišnostech ve vykazování druhých prohlídek hovoří také ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Zdeňka Salcman Kučerová. „Přesný počet zubních prohlídek budeme znát až v roce 2023, kdy za ně stomatologové dostávají úhradu 150 Kč,“ říká Zdeňka Salcman Kučerová. A dodává, že loni byly pod agregovanou platbu zahrnuty hned dvě prohlídky, přičemž pojišťovny nerozlišovaly, zda zubař vykázal jen jednu, či obě.

Přesto se redaktorka rozhodla statistiky zveřejnit a porovnat. Oslovení zástupci zdravotních pojišťoven se totiž shodují, že i přes odchylku loni bylo druhých prohlídek skutečně méně. „Pravděpodobně jsou prováděny méně často než před zavedením agregované platby,“ připouští ZP Škoda.

„Čísla mohou být také ovlivněna změnou celkového počtu smluvních poskytovatelů či nuceným odkládáním preventivních vyšetření v ‚covidových‘ letech,“ dodává pojišťovna. V odpovědi naráží na fakt, že část zubařů, kteří dosud měli smlouvy s pojišťovnami, je po letech vypovídají a pracují pouze za hotové.

Podle Zdeňky Salcman Kučerové méně druhých prohlídek nemusí nutně znamenat problémy s ústním zdravím. „Pravdou je, že kdo se o zuby stará, pro něj je druhá prohlídka skoro zbytečná. Pokud na ni ale pojištěnec přijde, tak mu ji asi nikdo nemůže zakázat,“ dodává ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.