Kde fungují pohotovosti přes noc a kde už lékaře nonstop neseženete

Co je pohotovost Zákon o zdravotních službách definuje lékařskou pohotovostní službu jako ambulantní péči poskytovanou pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění . To se týká jak lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé, tak i lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubního lékařství.

O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné ordinační doby praktického lékaře nebo ambulantního specialisty.

V Praze skončila dětská zubní pohotovost

Server Vitalia.cz zkontaktoval všechny krajské úřady včetně Prahy a ptal se na to, v jakém stavu je lékařská pohotovostní služba a zda v ní letos nastaly nějaké změny. Kraje dostaly vesměs stejné otázky a až na čtyři se do ankety zapojily všechny.

Změny v lékařské pohotovostní službě hlásí například Praha. Fakultní nemocnice (FN) Motol „z důvodu přetíženosti zdravotnického personálu“ zrušila od 1. ledna 2023 provoz dětské zubní pohotovosti. „Byla stále více zneužívána případy, které sem vůbec nepatří. Jsou to např. běžné bolesti nevyžadující analgetika, chronické bolesti, viklající se dočasné zuby před výměnou chrupu, uvolněné nebo vypadlé výplně a kazy,“ sděluje mluvčí nemocnice Pavlína Danková. „Opravdu není v našich silách nahrazovat stomatologickou péči praktických zubních lékařů,“ dodává s tím, že od ledna do března roku 2021 bylo ošetřeno v průměru 400 dětských pacientů za měsíc. Od dubna 2022 se tento počet výrazně navýšil, a to na 500 až 600 pacientů měsíčně.





FN Motol proto od ledna poskytuje na dětské stomatologické klinice péči pouze urgentním případům, tedy dětským pacientům s úrazy, krvácením, horečkami, otoky, zubními potížemi provázenými potížemi s dechem/polykáním a také akutními krutými a neztišitelnými bolestmi.

S ostatními malými pacienty musí rodiče na kteroukoliv zubní pohotovost. „Obor zubní lékařství se nedělí na dětské a dospělé. Z toho tedy vyplývá, že v rámci v oboru by měli být ošetřeni jak pacienti dětští, tak i dospělí,“ vysvětluje pražská radní Milena Johnová, v čem byli v Motole celorepublikově výjimeční. Nikde jinde v tuzemsku totiž pohotovostní stomatologická péče zaměřená jen na děti nefunguje.

Poskytovatelů zubní pohotovosti je v Praze hned několik. Některé soukromé kliniky si ale za služby účtují peníze. Na pojišťovnu je možné zubní ošetření aktuálně jen na dvou pracovištích:

Městská poliklinika ve Spálené ulici – ta od února upravuje ordinační hodiny, ve všední dny je zubař k dispozici do 23:30, o víkendech a svátcích do 22:00

Fakultní Thomayerova nemocnice – ve všední dny je v provozu od 19:00 do 6:30, o víkendech a o svátcích nepřetržitě

Praha má od roku 2008 pohotovostní službu organizovánu v jednotném systému a aktuálně se na jejím zajištění podílí osm zdravotnických zařízení. Patří mezi ně ty zřizované Ministerstvem zdravotnictví (Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní Thomayerova nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), dále také příspěvková organizace, která se jmenuje Městská poliklinika Praha.

Od roku 2013 je do systému zapojena také Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze zřizovaná Ministerstvem obrany. Od 1. ledna 2020 do systému magistrát po dohodě zařadil Nemocnici Na Františku, která zajišťuje lékárenskou pohotovostní službu s nepřetržitým provozem.

Změny na pohotovosti pro děti v Ostravě

S lednem 2023 nastaly změny v pohotovosti také v Ostravě. Tam se přesunula dětská pohotovost z městské nemocnice do té fakultní. Mluvčí Městské nemocnice Ostrava Andrea Vojkovská avizovala, že jde o změnu dočasnou, trvat má do konce roku 2025.

Nové působiště dětské pohotovosti je v nemocniční poliklinice (ulice 17. listopadu v Ostravě-Porubě). Pohotovost funguje v pracovní dny od 16 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin. Pohotovost pro dospělé i nadále zajišťuje Městská nemocnice Ostrava ve stávajících prostorách na Varenské ulici, a to v pracovní dny od 17 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

Zástupci kraje připouští, že změny byly nutné kvůli nedostatku personálu. „Jednání všech tří ostravských nemocnic jsem svolal ve snaze o eliminaci stávajících vážných a dlouhodobých personálních problémů se zajištěním lékařské pohotovostní služby a v situaci, kdy bylo zřejmé, že v Ostravě reálně neexistuje žádný jiný subjekt, který by měl zájem tuto službu poskytovat,“ popsal již v prosinci náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák. Na chodu dětské pohotovosti proto nově vypomáhají zaměstnanci Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice. „Do služeb se zapojili od nového roku čtyři pediatři, od léta jich bude šest,“ popsal její ředitel Stanislav Jackanin.

V Moravskoslezském kraji aktuálně pohotovost poskytuje 11 nemocnic nebo jiných zdravotnických pracovišť. K nim se ještě připojují ordinace stomatologů, kteří se v pohotovostech sřídají. Žádné z nich ale nepracuje přes půlnoc. S výjimkou jedné soukromé dentální kliniky, jež ošetřuje pacienty nepřetržitě o víkendech a svátcích.

V Libereckém kraji skončily tři pohotovosti

Liberecký kraj od 1. ledna 2023 zrušil lékařskou pohotovostní službu pro dospělé v Hrádku nad Nisou, Tanvaldu a Semilech. Jak již dříve citoval server iDnes.cz radního Vladimíra Richtera, stalo se tak proto, že byly málo vytížené a tyto nemocnice nemají urgentní příjem. Ten prý vyžadují principy Ministerstva zdravotnictví. „Pohotovosti by podle ministerstva měly fungovat jako filtry pro urgentní příjmy,“ cituje server radního. „Kraj preferuje zajištění lékařské pohotovostní služby v místech, kde nemocnice zajišťují urgentní příjem, což je v každém okrese jedna nemocnice,“ doplňuje Vladimír Richter pro Vitalia.cz.

Nešlo ale o jediné změny. Například u pohotovostí v Nemocnici Liberec zkrátili ordinační dobu. Zatímco dříve ve všední den mohli rodiče s dětmi přijít až do 22:00 hodin, aktuálně je to ve všední den do 21:00 a o víkendu do 20:00.

V tomto kraji nefunguje žádná z pohotovostí nepřetržitě a není tomu tak ani u žádné z lékáren. „K útlumu tohoto režimu (u lékáren, pozn. red.) došlo před víc jak 15 lety,“ podotýká Vladimír Richter.

Pohotovost kraj aktuálně zajišťuje na šesti místech v Liberci, Jilemnici, Turnově, České Lípě a Jablonci nad Nisou. Pohotovostní ordinační hodiny jsou různorodé. Například v Nemocnici Liberec funguje dětská pohotovost denně od 17:00 do 21:00, o víkendech a svátcích je to od 9:00 do 20:00. Pohotovost pro dospělé funguje ve všední dny od 17:00 do 21:00, ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 18:00. V této nemocnici mají také zubní pohotovost, ta funguje jen o víkendech, a to od 8:00 do 13:00. O svátcích a víkendech funguje na libereckém Soukenném náměstí zubní pohotovost soukromého provozovatele, a to v čase od 18:00 do 22:00.

Na Jihlavsku slouží nově zubaři dle rozpisu

K menší změně došlo v Kraji Vysočina. V Nemocnici Jihlava skončila zubní pohotovost a nově ji zajišťují jednotliví zubaři, kteří se střídají dle rozpisu zveřejněného na webu nemocnice. „Od 1. ledna 2013 je zubní pohotovostní služba na Jihlavsku poskytována nově v ambulancích jednotlivých sloužících lékařů,“ informuje nemocnice. V kraji nejde o výjimku. Rozpisem se řídí také zubaři třeba na Třebíčsku.

Šest krajů nemá pohotovost přes půlnoc

Z ankety, kterou Vitalia.cz uskutečnila mezi krajskými úřady, vyplynulo, že co do přístupu k pohotovostní službě a jejímu zajištění mezi nimi panují velké rozdíly.

Například v Kraji Vysočina zajišťuje pohotovost pět nemocnic – Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Nové Město na Moravě a Havlíčkův Brod. Lékaře zde, až na jednu výjimku, zastihnete vždy maximálně do 20:00. Zmiňovanou výjimku tvoří dětská pohotovost v Nemocnici Nové Město na Moravě, kde lékaři slouží v pracovní dny od 15:30 do 7:00, o víkendech a svátcích ale i tam mají do 20:00.

Kromě toho, že tam nemají dostupnou pohotovost od večera do rána, není tu ani žádná lékárna, která by fungovala celou noc (tématu lékáren, které jsou v provozu v režimu 24/7, se budeme věnovat v samostatném textu).

Pohotovosti na Vysočině v tomto režimu fungují už léta a podle krajského úřadu to není problém. „V době mimo ordinační hodiny pohotovostní služby poskytují lékařskou pomoc urgentní příjmy krajských nemocnic, konkrétní oddělení nemocnic – především dětská oddělení nebo chirurgie,“ říká Jitka Svatošová z tiskového oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Podobně je na tom s lékárnami i pohotovostmi v celonočním režimu také Středočeský kraj. „Pohotovostní služba v nočních hodinách držena není, v případě vážných stavů jsou pacienti ošetřováni v běžném režimu urgentních příjmů,“ píše David Šíma, tiskový mluvčí krajského úřadu, a podotýká, že Středočeský kraj je rád, že se mu pro letošní rok podařilo zachovat síť stávajících pohotovostí. Bez podrobností pak přidává informaci, že kraj v dohledné době plánuje rozšíření zubní pohotovosti. Loni se mu ve středních Čechách podařilo tento typ služby zajistit nově v Kladně a Benešově.

Přes půlnoc nefungují ani lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji, kde je 29 míst s různými typy pohotovostních zdravotnických služeb a k nim lze připočíst ještě lékárnu v Nemocnici České Budějovice, což je jediná výjimka fungující od 18:00 do 7:00. Podle Hany Brožkové z Krajského úřadu Jihočeského kraje je dostupnost zdravotních služeb, včetně pohotovostních, pro pacienty zajištěna, protože mimo ordinační dobu lékařské pohotovostní služby je akutní péče pacientům v nutných případech dostupná v rámci tzv. ústavní pohotovostní služby či urgentních příjmů jihočeských nemocnic. „Vyjma zubní pohotovosti, ta není mimo ordinační dobu zajištěna,“ připouští Hana Brožková.

Tomu, aby pohotovosti fungovaly lépe, brání podle ní neochota lékařů. „Problémem, který trápí celou ČR v rámci zajištění zdravotních služeb, je legislativní ukotvení pohotovostních služeb a v důsledku toho neplnění zákonem dané povinnosti ambulantních lékařů, zejména lékařů primární péče, včetně jejich neochoty se podílet na zajištění pohotovostních služeb,“ říká Hana Brožková z krajského Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce.

Žádná z ordinací neposkytuje nepřetržitou službu ani v Ústeckém kraji, kde tento stav trvá již deset let. Pohotovost zde zajišťuje 14 pracovišť, ve všední dny zpravidla končí ve 20:00. Výjimkou je pohotovost pro dospělé v nemocnicích v Mostě, Teplicích, Varnsdorfu, Roudnici nad Labem, Rumburku a také v ordinaci v litvínovské Tylově ulici, kde mají ve všední dny do 21 hodin a o víkendech od 10:00 do 19:00. Bílinská nemocnice provozuje pohotovost pro dospělé od 17:00 do 22:00, ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00. Dětskou pohotovost nemá.

Ve 21 hodin končí dětská pohotovost v nemocnicích Teplice a Rumburk. O víkendech mají v Teplicích otevřeno ve stejnou dobu jako v pohotovostech pro dospělé, v Rumburku pracují do 21:00. Do 20:00 ve všední dny slouží pohotovost pro děti zdravotníci v děčínské nemocnici a v nemocnici v Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Ústí nad Labem. O víkendech (od 9:00 do 15:00) funguje také pohotovost pro malé pacienty v Nemocnici Kadaň a Nemocnice Žatec (9:00 až 18:00).

Podle webu Zlínského kraje není ani tady žádné pracoviště, které by poskytovalo pohotovostní lékařskou službu do brzkých ranních hodin. Na pohotovost mohou lidé jet do Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže, Valašského Meziříčí a Vsetína. Provoz tam je většinou do 20:00, ale jsou i pracoviště (Vsetínská nemocnice), na kterých ošetřují děti do 22:00. O víkendech funguje od 8:00 do 15:00 jako pohotovost pro dospělé také záchranná služba v Rožnově pod Radhoštěm.

Pokud někdo potřebuje pohotovost v Pardubickém kraji, musí se připravit na to, že ani tam nenajde tu s nepřetržitým provozem. Alespoň takto to uvádí web kraje. Pohotovost provozuje Pardubická nemocnice, a to jak pro děti (všední dny 16:00 až 20:00, víkendy a svátky 8:00 až 19:00), tak pro dospělé (všední dny 17:00 až 22:00, víkendy a svátky 10:00 až 22:00). Zajet je v kraji možné také do dalších tří nemocnic (Chrudim, Litomyšl, Ústí nad Orlicí) a dvou poliklinik (ve Svitavách a v Hlinsku). Zubní pohotovost je v kraji vyřešena službou řady lékařů a řídí se dle poměrně dlouhých rozpisů, rozdělených do pěti oblastí.

Jak jsme psali výše, lékařskou pohotovost přes půlnoc nemají ani v Libereckém a Moravskoslezském kraji s výjimkou jedné soukromé zubní kliniky, díky které je nezahrnujeme do výčtu krajů s absencí celonočních pohotovostí.

Kde fungují pohotovosti i přes půlnoc

Pomineme-li Prahu, kde všechny výše jmenované nemocnice slouží pohotovost přes noc, velmi dobré pokrytí pohotovostními službami mají v Olomouckém kraji. Seznam těchto pracovišť čítá sedm nemocnic, které všechny poskytují pohotovost jak pro děti, tak i dospělé, a to v nepřetržitém provozu o víkendech a svátcích a od 15:00 do 7:00 každý všední den. Ve stejném režimu funguje také zubní pohotovost ve FN Olomouc. V okresech Šumperk a Jeseník se zubaři v pohotovosti střídají, a to o víkendech a svátcích. Slouží vždy od 8:00 do 12:00.

Zajistit široký provoz pohotovostí se daří také Plzeňskému kraji. Dětská pohotovost funguje v nemocnicích Domažlice, Klatovy a Rokycany od 15:30 do 7:00, o svátcích a víkendech nepřetržitě. Také v Sušické nemocnici lékaři slouží dětskou pohotovost denně i přes půlnoc. Od 16:00 do 7:00 a ve dnech pracovního klidu funguje také na Poliklinice Tachov. Od 17:00 do 7:00 a ve dnech pracovního klidu pak pracují nepřetržitě také zdravotníci na dětské pohotovosti Nemocnice u sv. Jiří v Plzni.

Dospělí mohou zajet kdykoliv v noci či nad ránem na pohotovost do Sušické nemocnice. Denně od 15:30 do 7:00 ve všední dny a nepřetržitě o víkendech a svátcích fungují v Domažlické, Rokycanské, Klatovské a Stodské nemocnici. Na poliklinice na plzeňském Denisově nábřeží ošetřují dospělé akutní pacienty denně od 18:00 do 0:00, o víkendech a svátcích od 6:00 do 0:00. S náhlými zdravotními potížemi mohou pacienti od 0:00 do 6:00 přijet také na urgentní příjem FN Plzeň.

Pohotovost v Plzeňském kraji dospělým poskytují také Poliklinika Bor (pondělí–čtvrtek 17:00 až 22:00, v pátek 15:00–22:00, v sobotu od 7:00 do nedělních 22:00, ve svátky od 7:00 do 22:00). Dále Omega centrum v Tachově, které funguje od pondělí do pátku od 16:00 do 7:00 a nepřetržitě ve dnech pracovního klidu. Do pohotovostních služeb pro dospělé se zapojuje také zdravotnická záchranná služba na stanovišti ve Forstrově ulici ve Stříbře, a to denně od 18:00 do 22:00, o víkendu a ve svátky od 8:00 do 20:00.

V Jihomoravském kraji fungují dvě pohotovosti od večera do rána. Pro děti je to ta ve FN Brno v Černopolní ulici. Nepřetržitý provoz má o víkendech a o svátcích, ve všední dny funguje od 15:30 do 7:00. V brněnské Úrazové nemocnici v ulici Ponávka je pohotovost pro dospělé, jež o víkendech a svátcích funguje nepřetržitě a ve všední dny od 17:00 do 7:00. Tamtéž je také stomatologická pohotovost, tu lze využít ve všední den od 18:00 do 24:00, ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00.

Pohotovostní služby jsou v Jihomoravském kraji také v dalších deseti nemocnicích (Znojmo, Hodonín, Blansko, Kyjov, Boskovice, Břeclav, Hustopeče, Vyškov, Tišnov, Ivančice). Až na výjimky ve všední den fungují od 17:00 do 22:00, o víkendech a svátcích od 8:00 do 20:00. „Obyvatelé kraje by v ideálním případě měli využívat spádové pohotovosti, v případě nutnosti ty brněnské,“ upozorňuje tiskový mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

Z webu Královéhradeckého kraje lze vyčíst, že tam funguje přes noc jedna pohotovost, a to ta pro dospělé v nemocnici v Novém Bydžově (ve všední den ordinuje od 15:30 do 7:00, o víkendech od 7:00 do 7:00). Pohotovostní službu lze najít také v nemocnicích v Hradci Králové, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Trutnově. Pro dospělé tam fungují vždy jen o víkendech a svátcích od 8:00 do 20:00. Dětskou pohotovost provozují i ve všední den v Náchodě (16:00 až 22:00), v Trutnově (16:00 až 20:00) a v pátek také v Jičíně (14:00 až 20:00). I pro dětskou pohotovost ve dnech pracovního klidu platí ordinační doba 8:00 až 20:00 s výjimkou Náchoda, kde končí pohotovost ve 22:00.

Podle webu Karlovarského kraje funguje ve všední den pohotovost pro dospělé v nemocnici v Ostrově od 17:00 do 7:00, o víkendech a ve svátcích nonstop. Kraj ale podotýká, že chod tohoto pracoviště nezajišťuje on. Jinou možností je jet do Karlových Varů, protože z webu lze vyčíst, že nikde jinde už lékařská pohotovostní služba nefunguje.

Karlovarská nemocnice zajišťuje tuto službu pro dospělé (všední den od 17:00 do 21:00, dny pracovního klidu 9:00 až 19:00) i děti, pro které funguje pohotovost ve všední dny o hodinu dříve, jinak je ordinační doba stejná. Zubní pohotovost je v budově vedle této nemocnice, a to ve všední den od 16:00 do 19:00, o víkendech a svátcích od 9:00 do 14:00.

Co má dělat pacient, když má lékař zavřeno

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že zákon krajům neukládá povinnost zajišťovat celonoční či nepřetržitý provoz pohotovostí. „Ze zákona vyplývá, že lékařská pohotovostní služba není nepřetržitá služba – je poskytována v době, kdy jsou uzavřeny ordinace praktických lékařů pro dospělé, děti, lékárny a ordinace zubních lékařů. To je zpravidla od 17 do 22, případně 23 hodin v pracovních dnech a od 8 do 20 hodin ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,“ vyjmenovává povinnosti krajů mluvčí rezortu Ondřej Jakob.

V tuzemsku dosud stále platí, že návštěvníci pohotovosti musí uhradit devadesátikorunový regulační poplatek. Ten provozovatelé vybírají i v případě dětí.

Potřebuje-li pacient zdravotní péči mimo dobu, kdy fungují běžné ordinace a pohotovosti, může využít záchrannou službu, a to v případě, že jde o ohrožení života. Nebo se může vlastními silami dopravit na některý z nemocničních urgentních příjmů. Nejbližší urgentní příjem si mohou lidé vyhledat v tabulce zveřejněné na webu ministerstva.

Jenže pohotovostní služby poskytují tzv. odkladnou zdravotní péči. To znamená, že pacient by je měl navštívit, pokud u něj dojde ke změně zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, ale nejde mu o život. „Odkladná zdravotní péče z podstaty svého zdravotního problému nepatří na pracoviště centrálních/urgentních příjmů či příjmových ambulancí nemocnic,“ upozorňuje Hana Brožková z jihočeského krajského úřadu. Připouští ovšem, že i v tomto kraji jsou některé situace, které patří na pohotovost, na urgentních příjmech řešeny.

A lze dělat ještě něco předtím, než pohotovost opravdu potřebujeme? Podle Mileny Johnové by lidé měli především dbát na prevenci a pravidelně navštěvovat svého registrujícího lékaře. „V případech, když už se nějaký zdravotní problém objeví, kontaktovat svého lékaře, pokud v daný den či čas ordinuje. Samozřejmě ne vždy je to možné, např. lékař ten den neordinuje nebo je na dovolené, pak by měl mít za sebe určený zástup, který pacienty ošetří v jeho nepřítomnosti,“ podotýká pražská radní. A připomíná, že pokud pacient pohotovost navštíví, měl by se následující pracovní den obrátit na svého registrujícího lékaře.

Proč mají kraje s pohotovostmi potíže

Provoz tzv. pohotovostí (správně lékařské pohotovostní služby) mají povinnost zajistit kraje. „V českém systému zdravotnictví je to určitou odchylkou od jinak všeobecně používaného principu, že nasmlouvání lékařské péče v území je odpovědností zdravotních pojišťoven,“ podotýká náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl.

Kraje podle vlastních slov ovšem nemají v ruce žádný nástroj, kterým by mohli lékaře jakkoliv nutit, aby na pohotovostech sloužili. „Takže vymahatelnost této povinnosti neexistuje,“ podotýká pražská radní Milena Johnová. Podobně se vyjadřuje i Jihočeský kraj. „Krajům je dána povinnost organizovat a zajišťovat pohotovostní služby, avšak není jim dán žádný nástroj, jak toho docílit, jak přimět ambulantní lékaře k účasti na pohotovostní službě,“ míní Hana Brožková.

S tím nesouhlasí Česká stomatologická komora (ČSK), jež ve své nově vydané brožuře věnované právě službě na pohotovosti píše, že kraje mohou zubaře k zajištění pohotovostní služby vyzvat a zubaři mají povinnost výzvu vyslyšet, jinak jim hrozí pokuta až 100 tisíc korun. Rozsah požadavků na lékaře ovšem musí být přiměřený a rozdělený mezi vícero z nich. Navíc jim kraj musí kompenzovat veškeré náklady spojené s povinností pohotovost sloužit.

Podle prezidenta ČSK Romana Šmuclera je právě neochota krajů připlatit za pohotovostní služby brzdou pro to, aby se do služeb zapojilo dobrovolně více lékařů. Pro představu, Moravskoslezský kraj stojí podpora pohotovostí každý měsíc 990 tisíc korun, za rok tedy vydá 11,9 milionu korun. V Jihomoravském kraji zastupitelé rozhodli, že za rok na zajištění pohotovostí vyčlení 90 milionů korun, což je o 10 milionů více než loni.

To, jak je dnes fungování nastaveno, v některých krajích vede k tomu, že mají problém pohotovosti udržet nebo jejich služby rozšiřovat. Míra potíží se ale v jednotlivých krajích liší a nevyhýbá se ani metropoli. „Systém lékařské pohotovostní služby hl. m. Prahy, ale i jiných krajů v ČR, dlouhodobě řeší problém s nedostatečným odborným personálním zabezpečením této služby, přičemž systém se trvale potýká s neochotou externích lékařů participovat na pohotovostních službách,“ podotýká Milena Johnová.

Ministerstvo připravuje změnu zákona

Prezident ČSK na nedávné tiskové konferenci hovořil o tom, že komora chce spolupracovat na změnách v mobilní aplikaci Záchranka. Tyto změny by měly vést k tomu, že pacient uvidí, která nejbližší zubní pohotovost slouží a kdy, aby nemusel složitě vyhledávat seznamy služeb. Věděl by proto během chvíle, kam má jet. A zubařům by to umožňovalo v širším měřítku sloužit pohotovost i ve své ordinaci – nemuseli by proto dojíždět do nemocnic či na polikliniky.

Ministerstvo zdravotnictví již avizovalo, že zvažuje razantní změnu zákona o zdravotních službách. „Kraje mají reálné problémy především s personálním zajištěním lékařské pohotovostní služby a s jeho organizací, proto Ministerstvo zdravotnictví intenzivně v této věci jedná s relevantními poskytovateli a není vyloučeno, že budou realizovány významné změny v této oblasti,“ říká Ondřej Jakob.

Jak budou změny v oblasti pohotovostí vypadat? To ministerstvo zatím nedokáže říci, protože novela ještě nemá konkrétní obrysy. „Na případných změnách je nutné se předem domluvit se všemi zainteresovanými stranami. Těžko můžeme předjímat, jaké budou výsledky těchto jednání,“ dodává mluvčí ministerstva.