Nemoc, za kterou se více stydí muži. Jak se liší růžovka od akné, podrážení či alergie

Růžovka neboli rosacea patří mezi onemocnění, jejichž výskyt v populaci bohužel stoupá. První příznak je přitom docela nenápadný, kůže na postiženém místě začne být citlivější a může také svědit. Běžně se stává, že si to lidí vysvětlují jako akné nebo coby podráždění pokožky, které je projevem alergie.

Jde však o zánětlivé onemocnění kůže, o němž se mezi lidmi zatím stále ví překvapivě málo. Typickým projevem je červeně nebo růžově zbarvená kůže na obličeji, krku či dekoltu, která přitahuje nežádoucí pozornost a lidé se za ni proto stydí.

Jaké jsou příčiny růžovky?

První příznaky bývají nenápadné. Kůže začne být citlivá a svědí. Červenání může být ze začátku jen chvilkové a mizet. Později se však většinou vrátí ve větší a dlouhodobější intenzitě a může docházet až k postupnému ztluštění kůže, vysvětluje dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.

Věda zkoumá růžovku už dlouho, přesto není úplně jasné, co všechno ji může rozjet. Už se nicméně ví, že sklony k této nemoci se dědí, případně že k jejímu spuštění napomáhá vyšší krevní tlak, sluneční záření a také hormonální změny během klimakteria. Spouštěčem mohou být i špatné stravovací návyky.

Nepleťte si růžovku s růží

Pozor, část lidí, minimálně podle názvu, zaměňuje růžovku s růží neboli erysipelem, což je rovněž onemocnění kůže, ale s jiným původcem a jinými projevy. Růže je infekční onemocnění kůže a podkoží, za kterým stojí bakterie, obvykle streptokok, případně stafylokok.





Růže se objevuje obvykle na nohou, méně častěji na obličeje, když do kůže pronikne původně nákazy a vyvolá infekční zánět. Často u lidí už nějak oslabených. Růži – na rozdíl od růžovky – provázejí vysoké horečky, zimnice či třeba zažívací potíže. Inkubační doba je krátká, počítá se v hodinách nebo nejvýše v několika málo dnech.

Když fleky na kůži sráží sebevědomí

Podle průzkumu, který vyšel v časopise Journal of the European Academy of Dermatology se třetina žen a mužů trpící růžovkou cítí kvůli svým příznakům stigmatizována a izolovaná. Podle studie se také až 54 procent lidí s růžovkou hodně vyhýbá sociálním kontaktům. I když růžovka postihuje více ženy, tak psychický stud z příznaků více přiznávají muži – což souvisí i s tím, že obvykle nepoužívají make-up a nemají tak čím fleky zakrýt.

Další podobná studie – odkaz ZDE - vyšla s podobnými výsledky před několika lety v časopise Psychology, Health & Medicine. To samé říká i výzkum americké Národní společnosti pro rosaceu, který zjistil, že až 90 procent dotázaných pacientů s růžovkou přichází kvůli nemoci o sebevědomí. Více než 40 procent jich omezilo své sociální kontakty. U osmi z deseti se nemoc podepsala na kvalitě pracovní komunikace a někteří z nich dokonce kvůli ní opustili své zaměstnání.

Jak se léčí růžovka

Projevy růžovky mohou zhoršovat dlouhodobé pobyty na slunci či v mrazu, kosmetika, stres či příliš kořeněná jídla. Důležité je pleť dobře hydratovat, protože pokožka postižená rosaceou je suchá a napnutá. Nutné je používat krémy s SPF faktorem na citlivou pokožku, které pleť dobře hydratují a chrání před UV zářením. Není dobré používat přípravky s obsahem alkoholu. Nedoporučuje se také návštěva sauny. Vysoké teploty pokožku prokrvují a projevy růžovky se tak mohou zhoršovat, upozorňuje dermatolog Kučera.

Projevy růžovky může zmírnit i vhodně zvolená léčba. Někdy jsou na místě antibiotika určená přímo na obličej, nebo antibiotika užívaná celkově. Jak uvádí web Lékárnické kapky: Celková léčba je pak vyhrazena pro těžší případy, které nereagují na lokální léčbu, zejména u druhého a třetího stadia. Předepisují se antibiotika ze skupiny tetracyklinů (doxycyklim a minocyklin) nebo metronidazol. U těžkých rezistentních forem rosacey je účinný celkově podávaný isotretinoin (derivát vitaminu A patřící mezi tzv. retinoidy). Délka terapie jsou týdny až měsíce.

Možností je také nově vyvinutý přípravek Brimonidin tartrát k potlačení příznaků u dlouhodobě přetrvávajícího začervenání kůže. V úvahu připadají také dermatologické procedury, jako je ošetření cévním laserem, který se odstraňují dlouhodobě rozšířené žilky.

Květákový tvar nosu, který patří mezi nepříjemné komplikace růžovky, lze bohužel řešit pouze chirurgicky, laserem či mechanickým vyhlazením horních vrstev kůže (dermabrazí).