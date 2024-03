Velikonoční sladkosti zdravější než jindy. Na výrobu želé bonbónů stačí jen ovoce

Když dorazí s pomlázkou malí koledníci, sahá mnoho hospodyněk místo tradičního barveného vařeného vejce pro čokoládovou variantu. Výsledek pondělního dopoledne na koledě tak může v součtu znamenat i několik kilo čokolády, kterou by děti nejraději snědly najednou. Jejich zdraví by to ale rozhodně neprospělo.

Podle České průmyslové zdravotní pojišťovny by děti v předškolním věku měly za den sníst nejvýše jeden stogramový moučník. Místo moučníku můžete povolit střídavě 2–4 kousky čokolády, 8–16 gumových medvídků, celozrnné sušenky, piškoty nebo pár bonbónů, radí rodičům na svém webu.

Zkuste proto letos malým koledníkům připravit zdravější odměnu. Zakomponujte do ní ovoce, oříšky, domácí pečivo slaďte medem nebo sirupy. Takové sladkosti nakonec můžete připravit i doma.

Domácí želé bonbóny

Kdo by nemiloval gumové medvídky, žížalky a další druhy těchto želatinových bonbónů. Dají se velice jednoduše, rychle a zdravě vyrobit doma. Na cukr nemusíte ani sáhnout, sladkou chuť jim dá ovoce. Použít můžete jakékoliv, které máte rádi, kromě ananasu. U něho postup nefunguje.





Míchejte, vyhrajte si při tom nejen s chutí, ale i s barvami.

Ovoce nakrájené na malé kousky krátce povařte v ovocné šťávě a rozmixujte. Přidejte želatinu nebo agar a můžete lít do formy. Pokud nechcete pořizovat speciální formu, klidně směs vylijte na plech a po ztuhnutí nakrájejte.

Dokážete si představit, že byste nesladili bílým cukrem? Ano, náhražky jsou také sladké

Ne, na cukr si nenechám sáhnout!

Cukr nejím

Cupcaky neboli minidortíky

Barevné, veselé, nazdobené minidortíky děti zbožňují. Proto si pravděpodobně ani nevšimnou, když bílou mouku, nebo její část, nahradíte strouhanými ořechy, rozmačkanými banány, nastrouhanou mrkví nebo vařenou rozmixovanou řepou. Vždy se dá sáhnout také po mouce celozrnné nebo špaldové. Krém můžete výrazně odlehčit a místo cukru a másla použít třeba tvaroh, mascarpone, ke slazení med.

Sušenky

U sušenek je to podobné jako u minidortíků. Existuje nespočet variant, jak základní recept z másla, cukru a bílé mouky udělat zdravější. Můžete zkusit nahradit část mouky ořechy, ovesnými vločkami, pokrájeným sušeným ovocem, u tuku lze zase experimentovat s arašídovým máslem a kokosovým olejem. Pár kousků kvalitní čokolády nebude na závadu.

Müsli tyčinky

Rozhodně je nezavrhujte s tím, že jde o prefabrikát bez chuti plný cukru. Musíte jen číst složení, a nebo si je vyrobit doma. To se pak můžete vyřádit podle své fantazie. Použít se dají nejrůznější druhy pražených i nepražených ořechů, semínek, sušeného ovoce, pokud chcete sladit, můžete medem nebo celou řadou sirupů.

Existují v pečené podobě, kdy jsou křupavější, nebo nepečené. To se celá směs nechá zatuhnout v lednici a poté nakrájí. V této formě jsou zase šťavnatější.

Perníčky

Místo cukru se k jejich slazení v tradičních receptech používá med. Můžete si navíc pohrát i s různými druhy mouky nebo použít třeba jen z části celozrnnou variantu.





Poleva se sice vyrábí z cukru, pokud s ní budete jen střídmě zdobit, a ne polévat, dětem to nijak neuškodí.

Existuje také varianta zdobení zcela bez cukru. Perníčky se potírají směsí vody a kakaa, čímž se vytváří „dřevěný“ vzhled.

Oříšky a sušené ovoce

Ať už sušíte ovoce sami doma, nebo pro něj vyrazíte do obchodu, je lepší dětem naservírovat nedoslazovanou podobu. Řada druhů ovoce, třeba banány a ananas, je dost sladkých sama o sobě. Ovoce promíchejte s ořechy a zabalte do barevných kornoutků nebo pytlíčků.

Galerie: Pečení na Velikonoce ze špaldové mouky