Velikonoční pečení: Co všechno obsahují rozinky a jak vybrat ty skutečně kvalitní

Velikonoce klepou na dveře a k nim neodmyslitelně patří pečení velikonočního pečiva, jako jsou jidáše či mazance plné rozinek a mandlí. A právě rozinky jsou surovinou, bez které si tyto tradiční pokrmy nedokáže většina z nás ani představit. Ale umíte si rozinky správně vybrat? Nač si dát pozor, co nepřehlédnout?

Oxid siřičitý, zbytečný konzervant

Rozinky se vyrábí z bílých i modrých hroznů vinné révy, a pokud nesou označení sušené, měly by být konzervovány pouze sušením bez přídavku přírodních sladidel, ať již cukru, či glukózového sirupu. Pokud by u rozinek byla přídatná sladidla, mělo by u nich být napsáno, že jsou „proslazované“, případně „sušené proslazované“.

Někdy je ve složení výrobku uveden i rostlinný olej, který se přidává z technologických důvodů, aby rozinky při sušení nepraskaly a plody se nelepily.

Ve složení se může objevit i oxid siřičitý, který funguje jako konzervant a zároveň antioxidant zamezující zhnědnutí plodů, rozinky dokáže i vybělit, resp. zesvětlit. Rozinky však seženete i bez něj, stačí sledovat složení. „Díky vysokému obsahu cukru, který samotný slouží jako přírodní konzervant, oxidu siřičitého není zapotřebí,“ doplňuje Petra Vránová z rodinné pražírny Alika, která se věnuje ořechům a sušenému ovoci přes 30 let.





Proč jíst rozinky? Je to rychlý zdroj energie – 60 % tvoří cukry, avšak obsažená vláknina pomáhá zpomalovat absorpci cukru do krevního oběhu. Na 100 g rozinek připadá 5 g vlákniny. Ale tolik si jich za den nedávejte, stejně jako jiné sušené ovoce i rozinky konzumujte v rozumné míře, nejčastěji se hovoří o 15 g rozinek za den.

„Rozinky se liší velikostí, barvou, odrůdou i původem. My nakupujeme rozinky nejčastěji z Turecka od ověřených dodavatelů, a to včetně rozinek v biokvalitě, které stojí za vyzkoušení. Při nákupu v obchodě raději sáhněte po rozinkách, které jsou baleny v průhledném obale, a na první pohled tak můžete posoudit, zda nejsou rozinky znehodnocené či příliš vysušené,“ doporučuje Petra Vránová.

Sultánky, korintky, nebo cibéby?

Nejčastěji se v obchodě setkáme s tzv. sultánkami, které představují druh smyrenských rozinek větších rozměrů s přirozenější světlejší barvou. Dostupné zdroje navíc poukazují na bohatý obsah quercetinu, a to na úkor resveratrolu, který je charakteristický pro ostatní druhy rozinek a hovoří se o něm nejčastěji ve spojitosti s vínem a jeho blahodárnými účinky. Quercetin představuje rostlinný flavonoid, který je velice silný antioxidant, který chrání náš organismus před negativními škodlivými vlivy.

Dalším druhem jsou menší a tmavší rozinky, tzv. korintky, které se vyrábějí z maloplodných modrých bezsemenných hroznů speciálních odrůd. Svůj název dostaly podle řeckého přístavního města Korint a používají se vedle sultánek nejčastěji do kynutých těst.

Setkat se však můžete i s názvem cibéby, které jsou menší velikosti, zato velmi šťavnaté. Jedná se o italské rozinky vyráběné z muškátové odrůdy hroznů, tvarem jsou protáhlé a obsahují pecičky. Cibéby vznikají z vinné révy, kterou napadá ušlechtilá plíseň, z bobulí tak vznikají cibéby, které jsou klíčovou surovinou při výrobě tokajského vína.





Čím nám rozinky prospívají? Obsahují antioxidanty ze skupiny vitamínů C, A, E, dále tzv. fytonutrienty snižující riziko některých onemocnění spojených se stárnutím. Jejich součástí je i inulin, zjednodušeně vláknina. V rozinkách nechybí ani minerální látky, jako jsou draslík, fosfor, hořčík, vápník a železo. Pozor, pro psy a pravděpodobně i kočky jsou rozinky toxické.

Kam s rozinkami?

Ve Středomoří si lidé rozinky často zamíchají do bílého jogurtu, aby neměli tendenci sáhnout po bílém cukru. Často se setkáme s rozmixovanými rozinkami v cereálních tyčinkách, kde fungují jako zdroj energie a sladidla. Jako základ svých tyčinek je využívá malá česká firma Markol, spolu s datlovou pastou je k oslazení celé řady produktů zpracovává i další český producent, firma SEMIX.

Ale zkusit si připravit například raw tyčinku můžete i vy doma, stačí rozinky rozmixovat na pastu a přidat na drobno nasekané ořechy a případně další sušené ovoce, vmáčknout do formiček, které seženete například od firmy Orion či Tescoma, nebo si vystačíte i s formami na rakvičky. Necháte v lednici ztuhnout a máte ideální energii sbalenou na výlet. Výhodou rozmixovaných rozinek je, že chutnají i těm, kteří je z mazance vydloubávají.

Pro velikonoční pečení se rozinky nechávají spařit, lépe pak nasají následnou lázeň v rumu nebo v ovocné šťávě.

Jak rozinky skladovat?

A když vám doma rozinky po velikonočním pečení zbudou, sáček dobře uzavřete a vložte ho do vzduchotěsné nádoby, abyste zabránili vysychání.