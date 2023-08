Inkontinence postihuje nejen seniory, ale i mladé lidi. Závažnější případy se dají řešit operací

Co je inkontinence

Močová inkontinence představuje stav, kdy u člověka dochází k mimovolným únikům moči. Ačkoliv incidence těchto potíží narůstá s věkem, může potrápit i mladší osoby a děti. Častěji jsou přitom postiženy ženy, ale objevuje se také u mužů. S výjimkou akutní močové retence tento stav život pacienta neohrožuje. Může však výrazně ovlivnit jeho kvalitu.

Inkontinence je způsobena poruchou mechanismů, které za normálních okolností zajišťují kontinenci neboli schopnost udržení moči. Na vině je přitom narušení funkce močového měchýře a/nebo svěrače močové trubice. Lékaři pak rozlišují dva typy těchto mechanismů, a to neurologický a fyzikálně-mechanický.

Neurologické mechanismy mají na starost koordinaci činnosti močového měchýře, který plní funkci rezervoáru moči, a svěrače močové trubice, jenž slouží jako uzávěr. Tato koordinace je nezbytná, aby proces mikce (tj. vyprázdnění močového měchýře) probíhal tak, jak má. V případě určitého porušení těchto mechanismů pak dochází k inkontinenci.

Narušením fyzikálně-mechanických procesů pak může dojít k převýšení takzvaného intravesikálního tlaku nad tlak uretrální. Děje se tak obvykle v souvislosti s defektem pánevního dna, kdy dochází ke změně uložení močové trubice a hrdla močového měchýře. Následkem toho začne moč unikat mechanicky podle tlakového spádu. [1, 2, 3, 4]





Druhy inkontinence

V odborné literatuře se někdy klasifikace druhů inkontinence může trochu lišit. V základu se však dá rozdělit na extrauretrální a uretrální. První zmíněná kategorie zahrnuje inkontinenci vrozenou a také píštěle, které jsou spojené s močovým měchýřem a pochvou nebo konečníkem. Druhá kategorie pak zahrnuje následující typy inkontinence:

stresová inkontinence,

urgentní inkontinence,

inkontinence z přeplnění (přepadová),

reflexní inkontinence,

smíšená inkontinence.

Stresová inkontinence nastává v momentě, kdy je oslaben závěsný aparát močové trubice nebo svěrač močového měchýře a intravesikální tlak převýší intrauretrální tlak. K úniku moči pak dochází typicky při kašlání, kýchání nebo během pohybové aktivity. V případě žen se tento typ inkontinence obvykle objevuje v těhotenství nebo při menopauze, u mužů k němu pak dochází většinou v souvislosti s operací prostaty.

Nečekané intenzivní nutkání k močení, po němž dochází k úniku moči, pak představuje urgentní inkontinence. Tu způsobují obvykle nekontrolované stahy svaloviny močového měchýře. Na vině ale může být také zvýšená citlivost receptorů, které se nacházejí v jeho stěně. Tento druh inkontinence je součástí takzvaného syndromu hyperaktivního močového měchýře.

Dalším typem je inkontinence z přeplnění, někdy též známá pod názvem přepadová nebo overflow inkontinence. Vzniká v důsledku neúplného vyprázdnění močového měchýře, který se rychle opětovně naplní a moč z něj začne svévolně unikat. Tento stav bývá zapříčiněn obstrukcí uretry nebo oslabením svaloviny močového měchýře.

Při reflexní inkontinenci dochází k úniku moči bez jakéhokoliv varování nebo nutkání močit. K tomuto typu inkontinence často dochází, když jsou nervy močového měchýře poškozeny a nekomunikují správně s mozkem. Také běžně dochází ke zvýšené spinální aktivitě mikčního reflexu. Její příčinou může být například roztroušená skleróza, trauma nebo poranění míchy.





Co se týká smíšené inkontinence, lékaři o ní hovoří ve chvíli, kdy se pacient potýká s kombinací některých výše uvedených typů. Kromě toho pak existuje ještě funkční inkontinence, k níž dochází u starých lidí, kteří kvůli fyzickým nebo psychickým postižením nejsou schopni včas navštívit toaletu.

Nakonec se můžete setkat ještě s takzvanou totální inkontinencí. Ta představuje neovladatelný pravidelný nebo kontinuální únik velkého množství moči. Může za ni obvykle příliš nízká jímací kapacita močového měchýře. Na vině však mohou být také různá poranění míchy a močového ústrojí, vrozené vady a podobně.[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

Jaké jsou příčiny inkontinence

Inkontinenci lze rozdělit na dočasnou a přetrvávající. U první zmíněné jsou obvykle na vině zdravotní problémy, některé potraviny, nápoje nebo léky, jako jsou například diuretika, která stimulují močový měchýř a zvyšují objem moči. V případě nemocí způsobuje inkontinenci například infekce močových cest. Ta může zapříčinit podráždění močového měchýře, což způsobuje silné nutkání močit. Mezi další možné spouštěče dočasné inkontinence se pak řadí:

alkohol,

kofein,

sycené nápoje,

umělá sladidla,

čokoláda,

chilli papričky,

potraviny s vysokým obsahem koření,

potraviny s vysokým obsahem cukru nebo kyselin (zejména citrusové plody),

léky na srdce a krevní tlak,

sedativa a myorelaxancia,

velké dávky vitamínu C.

Za přetrvávajícím samovolným únikem moči pak stojí fyzické problémy nebo určité tělesné změny. Typická je zejména inkontinence v těhotenství, kterou trpí až 80 % těhotných žen, a to kvůli hormonálním změnám a postupnému povolování svalů a vazů pánevního dna.

Kromě toho může oslabit svaly potřebné pro kontrolu močového měchýře a poškodit nervy močového měchýře také porod. V důsledku toho dochází k poklesu pánevního dna a následným problémům s únikem moči. Dále je přetrvávající inkontinence mnohdy způsobena následujícími příčinami:

stárnutí : vlivem stárnutí může dojít ke snížení kapacity močového měchýře a někdy také k jeho mimovolným kontrakcím,

: vlivem stárnutí může dojít ke snížení kapacity močového měchýře a někdy také k jeho mimovolným kontrakcím, menopauza : po přechodu se u žen produkuje nižší množství estrogenu, což je hormon, který pomáhá udržovat zdravou výstelku močového měchýře a močové trubice,

: po přechodu se u žen produkuje nižší množství estrogenu, což je hormon, který pomáhá udržovat zdravou výstelku močového měchýře a močové trubice, zvětšená prostata : nejčastěji u starších mužů může způsobovat nechtěný únik moči takzvaná benigní hyperplazie prostaty,

: nejčastěji u starších mužů může způsobovat nechtěný únik moči takzvaná benigní hyperplazie prostaty, rakovina prostaty : stresová a urgentní inkontinence u mužů je někdy způsobena neléčenou rakovinou prostaty nebo je vedlejším účinkem léčby tohoto onemocnění,

: stresová a urgentní inkontinence u mužů je někdy způsobena neléčenou rakovinou prostaty nebo je vedlejším účinkem léčby tohoto onemocnění, obstrukce : normální průtok moči někdy blokují nádory nacházející se podél močového ústrojí, což může způsobit inkontinenci z přeplnění,

: normální průtok moči někdy blokují nádory nacházející se podél močového ústrojí, což může způsobit inkontinenci z přeplnění, močové kameny : za inkontinenci mohou být zodpovědné i tvrdé útvary vytvořené v močovém měchýři, které vznikají nahromaděním minerálů, solí, kyseliny močové a kyseliny šťavelové v moči,

: za inkontinenci mohou být zodpovědné i tvrdé útvary vytvořené v močovém měchýři, které vznikají nahromaděním minerálů, solí, kyseliny močové a kyseliny šťavelové v moči, neurologické poruchy: například roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, mrtvice, nádor na mozku nebo poranění páteře. [12, 13, 14, 15, 16]

Diagnostika inkontinence

Ačkoliv je močová inkontinence nepříjemným problémem, o kterém se nemluví zrovna snadno, chcete-li tyto potíže vyřešit, nebo alespoň zmírnit, je potřeba probrat svůj stav s lékařem. Vzhledem k tomu, že doktory navštěvuje s tímto problémem velké množství lidí po celém světe, není vůbec důvod se stydět a návštěvu lékaře odkládat. Obvykle se s podobnými problémy chodí na vyšetření na gynekologii nebo urologii.

V rámci stanovení diagnózy bude lékař nejprve potřebovat zjistit co nejpodrobnější informace o tom, co vás trápí. Bude ho zajímat především to, kdy k únikům moči dochází, zda máte nutkání k močení spíše ve dne, nebo v noci, jestli se u vás objevily nějaké potíže s močením, jaké užíváte léky a jak často a v jakém množství pijete alkohol a nápoje obsahující kofein. Pro upřesnění potíží pak slouží speciální lékařské dotazníky a mikční karty.

Také po vás lékař může chtít, abyste si vedli několik dní deník, kam budete zaznamenávat údaje o vašich potížích a návycích souvisejících s močením. Tento záznam by měl obsahovat informace o vašem pitném režimu včetně množství a typů nápojů, které přes den vypijete. Dále byste měli zapisovat intervaly, kdy chodíte na malou, kolik moči vyloučíte, jak často dochází k inkontinenci a kolikrát během dne pociťujete nutkání jít na toaletu.

Dalším krokem je pak fyzické vyšetření pacienta a následně se provede také laboratorní vyšetření močového sedimentu. Kromě toho vás lékař může poslat také na ultrazvuk, prostřednictvím kterého se zjišťuje množství zbytkové moči v močovém měchýři po mikci, mobilita uretry a stav močového měchýře, močové trubice a pánevního dna.

Ultrazvukové vyšetření navíc mimo jiné dovede detekovat poruchy endopelvické fascie a posoudit stav svěrače uretry. Kromě výše uvedeného existují navíc ještě další metody vyšetření inkontinence, mezi které patří například:

cystouretroskopie,

pad-weighing test (PWT),

urodynamické vyšetření,

kalibrace močové trubice,

magnetická rezonance (MR). [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

Jak se léčí inkontinence

Léčba inkontinence může v zásadě probíhat dvěma způsoby, a to konzervativně, nebo operativně. Konzervativní terapie je přitom zaměřena především na rehabilitaci, farmakoterapii, změnu životního stylu a funkční elektrickou stimulaci. Jelikož v dnešní době již existují účinné léky na inkontinenci, mnohdy stačí pro odstranění nebo zmírnění potíží neinvazivní metody léčby.

Mezi nejužívanější léčiva na únik moči patří léky spadající do skupiny anticholinergik (rovněž známé pod názvem antimuskarinika), které blokují aktivaci hladké svaloviny močového měchýře, čímž dochází k útlumu nutkání k močení a zvětšuje se kapacita měchýře. U některých pacientů mohou mít tyto léky nežádoucí účinky, jako je například zácpa, dvojité vidění nebo sucho v ústech.

Součástí neinvazivní léčby je také fyzioterapie, která zahrnuje například trénink pomocí vaginálních kónusů, kdy se do pochvy zavede speciální závaží, díky kterému dojde k reflektorickému zvýšení tonusu pánevního dna. Mimo to se fyzioterapie zaměřená na léčbu inkontinence věnuje také tréninku močového svěrače a gymnastice svalů pánevního dna.

Mezi konzervativní metody se řadí také odvod moči močovou cévkou nebo cévkou zavedenou přes břišní stěnu do měchýře. V období menopauzy u žen se pak provádí hormonální substituční léčba, která spočívá v dodávání estrogenu, díky kterému se zlepšuje prokrvení, což podporuje funkci uretry, pochvy i močového měchýře.

V rámci odstranění nebo zmírnění potíží se některým pacientům mimo jiné doporučuje snížení tělesné hmotnosti alespoň o 5 procent jejich aktuální váhy. S tím také často souvisí nutná změna životního stylu. Samozřejmostí, stejně jako u léčby jiných zdravotních problémů, je zdravá a vyvážená strava, pravidelný pitný režim a dostatek spánku. Také je potřeba omezit konzumaci alkoholu a přestat kouřit.

Pokud neinvazivní terapie nepomůže, přichází v případě středně závažné a závažné inkontinence na řadu operační léčba. Ta se nejčastěji týká stresové nebo smíšené inkontinence a může zahrnovat implantaci suburetrální pásky, denervaci močového měchýře, augmentaci nebo intravesikální aplikaci botulotoxinu. Invazivní léčba se však obvykle provádí až ve chvíli vyčerpání všech možností konzervativní terapie. [24, 25, 26, 27, 28]

Inkontinenční pomůcky

Aby pacient mohl lépe fungovat při každodenních činnostech, jsou k dispozici pro případ inkontinence pomůcky, které pomáhají snižovat, zachycovat, absorbovat nebo usměrňovat únik moči. Existuje jich přitom opravdu veliké množství, avšak výběr vhodné pomůcky by se měl vždy odvíjet od její efektivity a potřeb pacienta. Lidé by nicméně měli volit také s ohledem na podmínky, které nabízí domov a finanční situace nemocného. Mezi inkontinenční pomůcky pak patří například:

inkontinenční kalhotky,

inkontinenční vložky,

inkontinenční pleny,

inkontinenční podložky,

bažanty,

toaletní mísy,

mobilní WC křesla. [29, 30]

Cviky na inkontinenci

Jedním z nejlepších přirozených způsobů, jak kontrolovat samovolný únik moči, jsou cviky proti inkontinenci neboli Kegelovy cviky. Tyto jednoduché pohyby pomáhají ženám i mužům bez ohledu na jejich věk nebo příčinu problému. Posilují svaly pánevního dna, které podporují funkci močového měchýře.

Kegelovy cviky se provádí tak, že pokaždé, když jdete na malou, budete se snažit zastavit na 10 sekund proud moči. Po tomto časovém intervalu jej opět spustíte a tento cvik budete během jednoho močení opakovat alespoň třikrát. Díky němu posílíte svaly, které pomáhají ovládat močovou trubici. Pokud budete trénovat několikrát denně každý den, první výsledky se můžou dostavit přibližně už za 4 až 5 měsíců. [31, 32, 33]

