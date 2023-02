Trpíte inkontinencí, bolestmi zad či zácpou? Příčinou může být slabé pánevní dno, léčba existuje

V pánvi se nachází několik orgánů a pánevní dno, skládající se ze svalů a vazů, působí jako podpůrná struktura, která je udržuje na správném místě. Konkrétně slouží jako opora pro močový měchýř, dělohu a vagínu u žen, prostatu u mužů a také pro konečník. Svaly pánevního dna rovněž pomáhají kontrolovat funkci močového měchýře a střev, například umožňují „vydržet“ s močením či defekací až do vhodné chvíle. Pánevní dno a jeho svaly mají také důležitý vliv na stabilizaci páteře a správné držení těla. Když tedy dobře nefungují, znamená to řadu problémů.

Dysfunkce pánevního dna s sebou nese obtíže, jako je inkontinence (potíže s udržením moči nebo stolice) a retence (problémy s úplným vyprázdněním močového měchýře nebo střev).

Vzhledem k tomu, že pánevní dno podporuje urologický, gynekologický a kolorektální systém, při jeho poruše dochází někdy i k prolapsu pánevních orgánů (uvolnění ze své původní polohy, mohou dokonce vyčnívat z vagíny nebo konečníku).

Existuje několik příznaků, které mohou být známkou dysfunkce pánevního dna. Patří mezi ně:

Kompletní seznam příčin dysfunkce pánevního dna je zatím neznámý, ale mezi známé faktory patří traumatické poranění pánevní oblasti, těhotenství, porod, nadměrné používání pánevních svalů (například námaha při časté zácpě), operace, nadváha, zvedání těžkých břemen i stárnutí.

Lékař se pacienta zeptá na informace o problémech se stolicí, močením, infekcích močových cest a jakýchkoliv dalších onemocněních a faktorech, které by se mohly podílet na dysfunkci pánevního dna. Poté může provést některé testy, které určí, jak dobře svaly pánevního dna fungují.

Pokud dojde specialista k závěru, že pacient trpí dysfunkcí pánevního dna, není to jistě příjemná zpráva, ale naštěstí je většina typů tohoto problému léčitelná. Léčba závisí na tom, jaké příčiny a obtíže jsou při vyšetření odhaleny. Různé typy dysfunkce pánevního dna pocházejí z různých příčin a lékař musí před vypracováním léčebného plánu identifikovat základní problém.

Některým lidem s dysfunkcí pánevního dna může pomoci cvičení, kdy ve spolupráci s fyzioterapeutem pacient procvičuje svalstvo pánevního dna. Často se používá biofeedback. Tato technika umožňuje terapeutovi sledovat činnost svalů pomocí speciálních senzorů.

Poté může navrhnout, jak zlepšit jejich koordinaci. Někdy je také doporučena elektrostimulace pomocí vaginální nebo anální sondy. Specialista může předepsat léky za účelem úlevy od některých příznaků, například ke zlepšení funkce střev nebo močového měchýře, v závažnějších případech přichází na řadu i chirurgický zákrok, zejména při prolapsu pánevních orgánů.

A naopak, i u méně závažných problémů mají smysl cviky na posílení pánevního dna.

