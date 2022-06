Podstoupil tři bariatrické operace. Zhubnout mu pomohla až farmakologická léčba

Kámen úrazu? Česká kuchyně a nedostatek pohybu

Pan Ondřej svou nadváhu jako dítě neřešil. Jeho lékař však usoudil, že je třeba situaci řešit, a tak se malý Ondra ocitl hned dvakrát v ozdravovně. „S drobným výsledkem,“ jak dnes podotýká.

Jeho nadváha měla podle něj návaznost na absenci aktivních koníčků, nulový vztah ke sportu, ale hlavně na kuchyni, která se u nich doma vařila. „Šlo o klasiku, omáčky s knedlíky a smažená jídla, která se u nás točila stále dokola. Rodiče asi měli rychlejší spalování,“ poukazuje pan Ondřej na fakt, že jeho matka ani otec s váhou zásadní problémy neměli, podobně jeho dva bratři, byť se všichni stravovali prakticky stejně.

Váha nahoru, dolů, jako na houpačce

V osmnácti letech začal pan Ondřej chodit do fitness centra, chtěl se líbit, a kila šla dolů. Našel si dívku, jeho hmotnost se ustálila, ale po čase, když se rozešli, začala váha opět lítat nahoru, dolů. „A takhle se to opakovalo, nikdy jsem si nedokázal svou váhu udržet. O žádných chirurgických operacích jsem tehdy neuvažoval, protože jsem o nich ani nevěděl,“ říká pan Ondřej.

Pomoci mu měl až internista, k němuž začal docházet s vysokým tlakem. „Ten mi doporučil návštěvu diabetologie, odkud mě poslali na mou první operaci, gastrickou bandáž žaludku. To ale pro mě nebylo vhodné řešení,“ vzpomíná dnes.





Druhy bariatrických operací Gastrický bypass spočívá v rozdělení žaludku na menší (horní) část, která zůstává funkční, a na větší (dolní) část, která se při operaci vyřazuje „z provozu“. Při operaci dojde k napojení tenkého střeva na horní část žaludku. Tím se zmenší objem žaludku a plocha pro vstřebávání potravy.

spočívá v rozdělení žaludku na menší (horní) část, která zůstává funkční, a na větší (dolní) část, která se při operaci vyřazuje „z provozu“. Při operaci dojde k napojení tenkého střeva na horní část žaludku. Tím se zmenší objem žaludku a plocha pro vstřebávání potravy. Tubulizace žaludku je operace, při které odborníci provedou zúžení žaludku odstraněním jeho části. Díky operaci se nejen zmenší žaludek, ale také se sníží počet buněk vytvářejících tzv. hormon hladu, a dojde tedy i ke snížení nebo zmizení pocitu hladu. Dalším efektem těchto operací je též dlouhodobé a výrazné zlepšení cukrovky u pacientů s diabetem II. typu. Po operaci se upravuje také krevní tlak, snižuje se hladina tuků v krvi a zlepšuje se spánková apnoe.

je operace, při které odborníci provedou zúžení žaludku odstraněním jeho části. Díky operaci se nejen zmenší žaludek, ale také se sníží počet buněk vytvářejících tzv. hormon hladu, a dojde tedy i ke snížení nebo zmizení pocitu hladu. Dalším efektem těchto operací je též dlouhodobé a výrazné zlepšení cukrovky u pacientů s diabetem II. typu. Po operaci se upravuje také krevní tlak, snižuje se hladina tuků v krvi a zlepšuje se spánková apnoe. Bandáž žaludku je operativní zákrok, který spočívá v přiškrcení horní části žaludku pomocí silikonového kroužku. Díky bandáži mají pacienti i po velmi malých porcích jídla pocit, že jsou plni. Od této operace se postupně ustupuje vzhledem k horším výsledkům – žaludek nad bandáží se velmi často roztahuje a efekt operace se snižuje.

je operativní zákrok, který spočívá v přiškrcení horní části žaludku pomocí silikonového kroužku. Díky bandáži mají pacienti i po velmi malých porcích jídla pocit, že jsou plni. Od této operace se postupně ustupuje vzhledem k horším výsledkům – žaludek nad bandáží se velmi často roztahuje a efekt operace se snižuje. Plikace žaludku je ve světě považována za experimentální metodu a využívá se velmi málo. Při operaci se část žaludku zanoří dovnitř a podélně se zašije. Díky zanoření se zmenší prostor uvnitř žaludku a pacient v něm má méně místa. Zdroj: mojelecbaobezity.cz

„I když jsem měl vrchní část žaludku plnou, tak jsem měl stále hlad. To mě nutilo stále jíst, což vedlo ke zvracení. Pokud jsem jedl kašovitou stravu, ta se po zapití spláchla do spodní části žaludku, a já jedl dál, tím pádem jsem stejně přijímal více kalorií, než bych měl,“ vypráví o prvním zákroku pan Ondřej. Zhubl, ale relativně málo.

První neúspěch pan Ondřeje od operativních zákroků neodradil. „Člověk je samozřejmě trochu zoufalý. Jestli půjdu znovu pod narkózu, jsem až tak neřešil. Chcete být štíhlí, chcete se líbit, tak do toho prostě jdete…“ popisuje své rozpoložení před druhou operací.

Ani odříznutý žaludek k finálnímu zhubnutí nepomohl

Druhou bariatrickou operací byla takzvaná tubulizace. Jde o zákrok, během nějž odborníci provedou zúžení žaludku odstraněním jeho části. Díky operaci se nejen zmenší žaludek, ale také se sníží počet buněk vytvářejících tzv. hormon hladu, a dojte tedy i ke snížení nebo zmizení pocitu hladu. Dalším efektem těchto operací je dlouhodobé a výrazné zlepšení cukrovky u pacientů s diabetem II. typu.

„Po této operaci jsem sice něco shodil, asi deset kilogramů, ale po čase si člověk řekne, ale co, tak jsem něco shodil, a vrátí se do starých kolejí. Tím pádem jsem žaludek vytahal, neměl jsem prostě jiné stravovací návyky, takže jsem zase přibral,“ popisuje další neúspěch pan Ondřej.

Třetí druh operace a další přibírání

Demotivován neúspěchy pan Ondřej ale určitě nebyl. „Léčebné postupy i chirurgické výkony se neustále vyvíjejí, jdou kupředu, takže když mi lékař nabídl plikaci žaludku, přijal jsem ji. Nechtěl jsem další operaci zkusit jako nové kalhoty, ale chtěl jsem pomoc,“ vysvětluje. S jeho více než sto třiceti kilogramy a cukrovkou asi nebylo nač čekat, na doporučení lékaře tedy kývl.

„Jde o chronické, celoživotní onemocnění. S tím bojujete celý život. Je třeba celoživotní spolupráce pacienta a lékaře, který vždy musí nabídnout nějakou pomoc,“ říká primářka z OB kliniky Petra Šrámková. A stalo se. Během roku pan Ondřej zhubl asi patnáct kilogramů.

Nicméně pak se váha opět zastavila a pomalu začala znovu stoupat. Na vině bylo opět jídlo. Pan Ondřej se totiž znovu vrátil do starých stravovacích kolejí. „Člověk to má zažité, to by člověk musel začít žít jinde, v jiné rodině, to je nesmysl…“ popisuje své nekonečné peripetie pan Ondřej.

Po roce od poslední operace začala léčba léky

Lékaři z OB Kliniky panu Ondřejovi ale nabídli novou farmakologickou léčbu, která je určena zejména pacientům před nebo po bariatrické operaci. „Jeden ze dvou léků, které máme k dispozici, působí v mozkovém centru. Ovládá toto centrum, které má pod správou hlad a chuť, a snižuje bažení a toužení po jídle, a to chemickou cestou. Druhý lék působí také v mozkovém centru, tlumí pocity hladu, pocity chutí a zároveň má ostatní účinky na celé tělo, snižuje krevní cukr i tlak a snižuje pohyblivost žaludku. Žaludek je tedy lehce pomalejší a tím pádem máme delší pocit nasycení,“ vysvětluje benefity nových léků primářka OB kliniky.

U pana Ondřeje prý léky zabraly… alespoň prozatím. „Dříve jsem jel kolem fast foodů, a i když jsem neměl hlad, tak jsem si něco musel dát. Dnes je to jinak. Chutě jsou ty tam, nechává mě to chladným. Říkám si, nemůžeš jíst, co chceš a kdy chceš. Nevím, jestli to není jen placebo, ale mám pocit, že už jsem si zastropoval množství jídla, které za den můžu přijmout. Pomáhají mi také nutriční tabulky, v nichž si pro svoji vlastní potřebu zapisuji, co jím,“ popisuje Ondřej.

Od lékařů prý nemá nic zakázané, klidně si dá i čokoládu, jednou týdně fast food, ale vlčí hlad už ho do rychlých občerstvení nežene. Nemá žádný návod, co kdy jíst. Jí, co chce, ale díky lékům už ne v takovém množství.

Tři operace byly zdarma, za úhradu jsou jen léky

Bariatrické operace pan Ondřeje nestály nic, vše bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, neboť pacienti s BMI nad 35 s přidruženými nemocemi (nebo s BMI nad 40) jsou úhrady ve výši až devadesát tisíc za jednu operaci ušetřeni. „Doplácím si jen farmakologickou léčbu, která stojí asi dva tisíce měsíčně. Když si vezmu, kolik bych projedl, tak tohle je legrace,“ uzavírá pan Ondřej.

„Hmotnost pana Ondřeje klesá, aktuálně je na jedné tabletce na diabetes, nemá inzulin a v rámci diabetu má normální hodnoty jako zdravý člověk. Co se redukce váhy týče, má dole 42 kilogramů ze své nejvyšší váhy,“ říká lékařka pana Ondřeje, Petra Šrámková. Ondřej má nyní 110 kilogramů a dalších zhruba pěti až osmi kilogramů se chce zbavit.