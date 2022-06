Zmrzlina může přinést osvěžení i průjem. Kontrolám nevyhověla polovina vzorků

Kvalitu zmrzliny v květnu vyrazili zkontrolovat středočeští hygienici. Ve čtvrtek v tiskové zprávě informovali, že není valná.

„Do konce května pracovníci krajské hygienické stanice odebrali celkem 108 vzorků zmrzlin, jak točených, tak kopečkových. Laboratoří bylo 60 z nich vyhodnoceno jako nevyhovující. Obsahovaly totiž enterobakterie, které mohou citlivým jedincům způsobit závažné zažívací obtíže,“ informovala Dana Šalamunová, mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) Středočeského kraje.

Nevyhovělo tedy 56 % vzorků. A není to poprvé, co je podíl takto vysoký. Už loni se dle Státní zemědělské a potravinářské inspekce blížil k 50 %, což byl nejhorší výsledek za posledních pět let.

Nejhůře dopadla zmrzlina na Kolínsku, Berounsku a Benešovsku

Konkrétní hříšníky s ohledem na probíhající správní řízení nechce hygiena zveřejnit. Dana Šalamunová ale pro Vitalia.cz shrnula závěry alespoň po okresech.

„Kontroly zatím proběhly v okresech Mladá Boleslav, Kolín, Beroun, Benešov, Nymburk a Rakovník. Když vezmeme počet odebraných versus nevyhovujících vzorků, jsou na tom nejhůře okresy Kolín, Beroun a Benešov. Ve všech bylo z 12 odebraných 10 nevyhovujících,“ uvádí mluvčí KHS.





Prodejci musí vydesinfikovat stroje

Prodejcům, jejichž zmrzlina nebyla v pořádku, hygienici nařídili sanitaci strojů pro výrobu točené zmrzliny, případně pozastavení výroby do předložení vyhovujícího laboratorního výsledku.

Nejčastější příčinou nevyhovující kvality zmrzlin bývá špatné nebo nepravidelně prováděné čistění a desinfekce zmrzlinového přístroje nebo, v případě zmrzliny kopečkové, nedostatečná čistota kleští používaných k nabírání zmrzliny. Ty by se podle hygieniků po každém nabrání zmrzliny měly opláchnout v čisté vodě a otřít.

Důležité je také, aby obsluha ideálně nosila jednorázovou rukavici a brala jedlý kornoutek při vydávání porce zmrzliny ne do rukou, ale do ubrousku, a peníze přijímala jinou rukou, než vydává zmrzlinu.

Jaká jsou pravidla pro prodej zmrzliny na ulici? Výrobník musí být na předsunutém prodejním místě chráněn před osluněním, přehřátím a nečistotami.

Prodejní pult musí být řešen tak, aby na něm byla pracovní plocha pro odkládání kornoutů se zmrzlinou, ubrousků nebo podávacích kornoutů a nádoba na kleště, ve které bude možná průběžná výměna vody.

Pro uložení ubrousků nebo podávacích kornoutů musí být vyčleněn vhodný prostor.

Prodejce musí mít vyřešenou manipulaci s penězi tak, aby se nedotýkal zároveň peněz a zároveň potravin.

V provozovně, v její čisté části, musí být vytvořeny podmínky pro přípravu směsi včetně míchání, skladování originálních či připravených směsí, pro uskladnění výrobníku, technologické vybavení pro jeho sanitaci a pro sanitaci prostoru předsunutého prodejního místa, dále zázemí pro obsluhu (šatna, WC).

Úsek přípravy zmrzliny v zázemí provozovny musí být vybaven pracovním stolem se dřezem s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou, omyvatelnými stěnami a podlahou, event. chladicím zařízením pro uchovávání tekuté směsi, a v blízkosti úseku musí být umyvadlo na ruce. Zdroj: HSHMP