Plavání s hlavou nad vodou vám spíše ublíží, než pomůže. A na hubnutí taky nefunguje

Aktivity jako běh, jízda na kole nebo plavání jsou skvělé, pokud si chcete zlepšit nebo udržet kondici, udělat něco pro své srdce a případně zhubnout – tam už je potřeba určité tempo a vytrvalost.

Konkrétně plavání je fantastická aktivita, ale pouze tehdy, pokud se dodržuje správná technika jednotlivých plaveckých způsobů, ať už jsou to prsa, znak, kraul či motýlek. Základem všech plaveckých způsobů je splývavá poloha s pravidelným dýcháním do vody.

Radši jen jeden bazén

Naučte se dýchat do vody Těsně nad hladinou nadechněte z hluboka pusou a začnete pomalu vydechovat nosem a současně ponořte nos lehce pod hladinu. Udělejte pár bublin a pomalu se zvedněte cca 2–3 cm nad hladinu, nadechněte pusou a opakujte výdech a ponoření alespoň dvacetkrát. Výdech nosem musí být plynulý a bez přerušení. Zdroj: Swimtime.cz

Zapomeňte proto na styl paní radová , kdy nezařazujete splývavou polohu, plavete prsa a máte stále hlavu nad vodou. Pokud uplavete několik bazénů bez dýchání do vody s hlavou nad hladinou, nedá se tomu říkat sportování, ale hloupost. Není to dobré pro krční páteř a zpravidla o sobě dá brzy vědět i bederní oblast zad. Dojde k celkovému přetížení a tělo vám rychle vyšle signál, že mu tento pohyb nevyhovuje, doporučuje lektorka Štěpánka Štrougalová z plaveckého centra Juklík.

Podle ní je záhodno zařadit občas splývavou polohu s pravidelným dýcháním do vody, nebo plavat raději znak – ten však mnoho lidé neumí, stejně jako nedokážou dýchat do vody.





V tom případě lektorka doporučuje dát si vždy jediný bazén popsaným špatnm stylem a po něm si zacvičit u okraje bazénu. Pokud však chcete shodit, tohle moc fungovat nebude, protože k tomu je potřeba plavat alespoň půlhodiny ve vyšším tempu, to se vám ale nejspíš nepovede ani s bolavými zády.

Stojí za to probrat své dovednosti s trenérem, a to v jakémkoliv věku, můžete si zaplatit jednu nebo několik málo lekcí plavání a vylepšit tak svůj styl. Tuto možnost nabízí většina bazénů a není to nic, co by člověk zruinovalo.

Protože pokud plavete správně, lze tento pohyb doporučit i lidem, kterým třeba běhání nebo cvičení na suchu moc nesvědčí.

S přibývajícím věkem se může stát, že nás sem tam zabolí v kříži, dají o sobě vědět kolena nebo kyčle. Voda je pak ten nejlepší kamarád. Jak pro sport, tak pro rehabilitaci a rekondici, protože tělo se v ní pohybuje s nadlehčením a nepřetěžuje se kloubní aparát, vysvětluje Štěpánka Štrougalová.

Plavat se podle ní dá v jakémkoliv věku, nevadí u něj nadváha ani pohybový nedostatek či stav po úrazu. Chválí si ho i ženy s většími prsy, pro které jsou některé pohybové aktivity nepříjemné. Plavání mimo jiné zvyšuje obranyschopnost organismu, posiluje kardiovaskulární systém i svalový aparát. Voda navíc klade větší odpor – při jedné aktivní hodině v bazénu člověk spálí až čtyřikrát více kalorií než při cvičení na suchu.

Jak se naučit kraul a prsa

Zdroj: Youtube.com

Většina bazénů nabízí jednak levnější vstupy po zakoupení permanentky na určité množství lekcí, mají rovněž rodinné či seniorské slevy nebo výhodnější vstupné v méně atraktivnější časy.

Ve vnitřních bazénech se pohybuje teplota vody od 28 stupňů níže, což je teplota pro plavání naprosto ideální. Například pro hubnutí je teplejší voda lepší než ta ledová. A pokud by vám přece jen bylo chladněji, pomohou poskoky v mělké vodě, či pohyb ve svislé poloze v hluboké.