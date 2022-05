Herbadent: léčebná vína a kosmetika bez chemie vznikají ve sklepě činžáku

Hrst prášků ani radikální změna stravy nemusí být tím jediným, co pomůže našemu zdraví. Nejste-li těhotná žena či malé dítě, můžete vyzkoušet léčbu z trochu jiného soudku. nebo – jak uvidíte dále – z pořádného sudu.

Medicinální vína mají dlouhou tradici. O jejich síle, která úspěšně doplňuje železo a léčí žaludeční obtíže, vědí nejen naše babičky. Štamprli na zotavenou si dopřávají pacienti po invazivních zákrocích, manažeři ve stresu i lidé trpící chudokrevností. Zatímco receptury na prášky proti anemii se každoročně inovují, protože je stále co vylepšovat, recept na sladová vína se nemění. Více než jedno století se jede podle stejného papíru, v původních prostorách, které nechali zbudovat dva bratři Svatkové. Jeden lékárník a druhý cestovatel. Nečekejte však žádný moravský sklípek s obloukovými klenbami. Sladová vína Maltofferochin a Condurango vznikají v samém srdci Prahy.

Vinné sklepy v činžáku

Zajímalo nás, jak takový tradiční léčivý mok na netradičním místě vzniká, přijali jsme proto pozvání společnosti Herbadent a navštívili její výrobnu, stáčírnu i sklepení.

Na rušné ulici pražského Smíchova stojí obyčejný činžovní dům, v němž by asi nikdo nečekal výrobnu medicinálních sladových vín a ryze přírodních koupelí. Ani při vstupu na dvůr, kde začínají hranice pražského vinného království, tomu nic nasvědčuje. Dobrá, trochu to tu voní, ale továrnu ani vinařství to tu nepřipomíná ani náhodou. Vše podstatné je totiž uvnitř.





Druhy léčivých vín ze smíchovské produkce:

Maltofferochin

Condurango

Název vína Maltofferochin je vlastně složeninou základních ingrediencí:

malto – sladové víno

ferro – železnatý komplex

chin – kůra chinovníku lékařského

Dle původní Svatkovy receptury právě kůra chinovníku v přímém kontaktu se sladovým vínem a navázanými komplexy železa podporuje tvorbu žaludečních šťáv a následné vstřebávání železa do organismu. Je proto doporučováno při chudokrevnosti, silné menstruaci, při hemoroidech, po operacích nebo při sníženém vstřebávání železa v tenkém střevě.

Základem vína Condurango je kúra tropické liány Marsdenia Condurango, která má své kořeny pevně spjaté s americkými svahy And. V tamních mlžných pralesích se condurangová kůra odřezává, suší a láme a následně zpracovává, příkladně do čajů. Její účinky už v minulých stoletích prověřili Indiáni, kteří jí vyžívali jako antisérum proti hadímu uštknutí a při léčbě žaludečních obtíží. Při dalších, již odborných testech, byly dokonce zjištěny její protinádorové vlastnosti. Přestože je condurangu přisuzována až skoro čarovná moc, odběrateli v České republice je téměř výhradně společnost Herbadent.

Sladová mediciální vína: Maltoferrochin - železité víno, proti chudokrevnosti, nervozitě a stresu

- železité víno, proti chudokrevnosti, nervozitě a stresu Condurango - digestivum pro lepší trávení, zklidní podrážděný žaludek, podporuje činnost trávicího traktu

Návod na výrobu, ale ne domácí

„Základem obou našich vín je sladové víno, které vzniká kvašením tzv. sladěnky v sudech. V základu, který musí mít obsah nejméně 12 % alkoholu, se následně tři týdny macerují hlavní složky konkrétních vín. Po přidání páleného cukru se vše načerpá do pasteru, hermeticky uzavře a pasteruje 24 hodin. Až po té se vše vrací do vymytých sudů, kde vína zrají minimálně pět měsíců,“ prozradil tajemství výroby vín Michal Koudelka, mistr výroby.

Kde by bylo víno bez zrání v klasických bednářských skvostech. Dubový sud dává vínu ten pravý punc, grády a říz. Všech devadesát šest objemných staříků si jdeme prohlédnout do hlubokého podzemí. Pokud však čekáte klasické sklepy s pálenými cihlami, zklamu vás. To smíchovské je obloženo bílými obklady, které mu sice zrovna nelichotí, ale hygiena musí být.

Úzkými uličkami mezi sudy o obsahu i čtyři tisíce litrů bychom po obědě nejspíš neprošli. Nasáváme vůni, ale pevně uzavřené sudy nedají našemu čichu sebemenší šanci. Až při koštu, který s námi pěkně zacvičí. Vůně i chuť se nedá k ničemu známému přirovnat, je to exotická směs v barvě černého čaje, která při každém loku překvapuje novými neznámými chutěmi. Od koštu naše kroky směřují k monumentálnímu sudu, který si v roce 1900 právem odnesl cenu z výstavy v Paříži. Obsahem 4660 litrů se řadí k největším a nejstarším obyvatelům pražských sklepení společnosti Herbadent.

Kosmetika, která chemii nepotřebuje

V nabídce této původně čistě vinařské firmy je také pestrá paleta dentálních výrobků i léčebných koupelí na ryze přírodní bázi.

Už s prvním krokem do varny na nás dýchne omamná vůně vybraných, farmaceuticky schválených bylin. Na chemickou laboratoř se tu opravdu nehraje. Vůně dálek se tu mísí s vůní české louky. Pytle plné mnohokrát odborně prověřených bylin, lis a skleněné macerovací nádrže jsou jedinými základními pomocníky, které stojí u zrodu každé zdejší zubní pasty, tinktury nebo léčebné koupele.

Devadesát kilogramů přesně namíchaných certifikovaných bylin se zde maceruje v sedmi set litrech vodně-lihového roztoku minimálně 15 dní. Výsledný extrakt se slije, smíchá se silicemi hřebíčku, máty a fenyklu. Vše se následně uloží do skleněných maceračních kádí, kde probíhá zrání po dobu zhruba 2 měsíců. Ani v tuto chvíli však výrobce ještě nemá vyděláno. Vzorky z extraktu putují do laboratoře a až po té, co pán v bílém plášti vyřkne svůj souhlasný verdikt, mohou bylinné extrakty pokračovat na své další cestě do stáčírny. Zde se k hotovému základu přidávají další příměsi a nastává plnění: do tub v případě zubní pasty, do skleniček na tinktury a do lahví pro bylinné koupele.

„Komerční výrobci jsou schopni během dne namíchat chemické sloučeniny a stočit je do tub. U nás výroba trvá zhruba 4 měsíce. Naše produkce se jednoduše nadá srovnávat s konkurenčními výrobky,“ shrnul dlouhou cestu k úspěchu majitel firmy Pavel Zavadil.

Když se chce, i bez chemie to jde a za slušné peníze. Sedmička léčebného vína přijde v lékárnách nebo prodejnách se zdravou výživou na sto třicet korun. Bylinná zubní pasta vytáhne z peněženky padesát korun a provoněnou koupel bez chemického názvosloví, které nejde přes pusu ani jazykovědci, pořídíte za stovku.

Opojeni vůněmi končíme naši exkurzi do sladového vinařství a já se nemohu zbavit myšlenky, že jsme snad doopravdy našli zlatou rybku mezi pangasii. Na surovinách nešetří, chemii nepotřebuje, a přesto dokáže na trhu plném levných náhražek slušně prosperovat.