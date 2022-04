„Žena říkala, že jsem blázen,“ směje se stomatolog Pavel Smažík, když popisuje, jak se začal zabývat vývojem zubních kartáčků pro svoji značku Herbadent. Zkoušel totiž sám na sobě desítky různých produktů. „Já jsem ale potřeboval vědět, jak který kartáček funguje, takže testování na vlastním chrupu bylo nezbytné.“ Pro server Vitalia.cz popisuje, co všechno je při vývoji zubního kartáčku nutné zohlednit a na co dát pozor.

Univerzální kartáček pro všechny? Nic takového

Vyvinout úplně nový zubní kartáček není zrovna jednoduché, ale vyrobit kvalitní lze. A proto své dojmy, ať už pozitivní, či negativní, Pavel Smažík konzultoval s desítkami zubařů a hygienistek. Výsledkem zkoušení, konzultací a rad byly první prototypy kartáčku, které si nechal otestovat.

„Měl jsem kartáčky různých tvarů, s různými vlákny, a nikdo z testerů o žádném z nich neřekl, že jde o úplný nesmysl. A právě z tohoto testování vzešla myšlenka na celou novou řadu kartáčků. Uvědomil jsem si, že nemůžeme vyrobit jeden univerzální kartáček, který by byl ideální pro všechny,“ popisuje začátky vývoje kartáčků Herbadent Pavel Smažík. A proto má dnes na trhu několik druhů kartáčků, od těch pro děti až pro ty, kteří preferují tvrdá, střední či jemná vlákna.

Co všechno je na kartáčku důležité?

Kvalitní kartáček musí splňovat několik zcela zásadních kritérií: „Musí mít jednoduchý tvar – nesmí v něm být žádné vlnky, gumičky, křížená vlákna. Měl by mít malou hladkou hlavičku, přiměřeně pružný krček a matovanou ručku,“ popisuje Pavel Smažík. Hladký musí být kartáček jen tam, kde je v ústech, ostatní části jsou matované, aby v ruce neklouzal.

Samotná ručka (místo, kde kartáček držíme v ruce) je vůbec nesmírně důležitá. „Musí se dobře držet v ruce a umožňovat různé druhy úchopů, ať už ho drží pravák, nebo levák, nesmí tlačit do ruky, takže by měla mít oblý konec a šestihranný průřez,“ popisuje výrobce kartáček „zn. ideál“.





Co se vláken týče, ta nesmí být příliš tvrdá, což například u kartáčku od Herbadentu vyřešili tím, že je udělali delší. Jsou speciálně tvarovaná a zúžená na konci tak, aby pronikla hlouběji do mezizubního prostoru a do hůře přístupných míst. Jsou tedy flexibilnější a jak říká Pavel Smažík, neničí sklovinu.

Běžný člověk výše uvedené atributy mnohdy vůbec nevnímá, ale jejich výrobce je na každý pád musí zohlednit, chce-li mít tedy kartáček, který si lidé budou opakovaně kupovat.

Mezizubní kartáček s jednoduchým značením

S podobným přístupem aktuálně Herbadent vyvíjí i své vlastní muzizubní kartáčky. „Všichni víme, jak je těžké vybrat správný mezizubní kartáček. Na trhu je řada značek i velikostí, člověk neví, jestli si má vždycky vybrat červený, nebo modrý, nebo jestli má sáhnout po číslu 0,6, nebo 0,4. Z takového výběru je přece každý bezradný,“ ztotožňuje se s běžným uživatelem Pavel Smažík.

A když už konečně nějaký mezizubní kartáček vybereme, mezi zuby se nám nevejde, a když ano, tak se hned ohne. Nebo se zlomí zrovna v momentě, kdy ho chceme vyjmout, a tak nám mezi zuby zůstane zaklesnutý. Po opakovaném vyzkoušení různých druhů mezizubních kartáčků s podobně žalostnými výsledky už si člověk další koupi rozmyslí. „A to je chyba, protože mezizubní čistění je klíčem ke zdravým zubům,“ říká stomatolog.

Dnes tak Pavel Smažík spolu s designérem Filipem Streitem, se kterým spolupracoval i na vývoji kartáčků Herbadent, mají vyrobené prototypy, které většinu těchto problémů řeší. A začínají snadným výběrem velikosti. Jako u oblečení, od S po L. S – malý, M – střední, L – velký.

Vývoj kartáčků stojí miliony

Herbadent utrácí za vývoj asi deset procent svého obratu, což jsou miliony korun ročně. Malé změny u stávajících produktů trvají kratší dobu a jsou levnější, v případě mezizubních kartáčků se ale bavíme o vývoji, který trvá asi rok, a tam už se pohybujeme v milionech. A to ještě vývoj není u definitivního konce. „Už tento rok bychom ale mezizubní kartáčky rádi uvedli na trh a v příštím roce v březnu bychom je představili na velkém zubařském veletrhu IDS v Německu,“ plánuje Pavel Smažík.

A protože je cesta mezizubních kartáčků Herbadent na trh ještě dlouhá, nabízí značka první elektrický mezizubní kartáček na trhu. Unikátní je v tom, že obsahuje sadu různě velkých kartáčků, je poháněn baterií, takže se v mezizubních prostorech třese, a co je nejlepší, svítí led světlem. Skvěle tak vidíte tam, kde čistíte, a také, zda čistíte správně.