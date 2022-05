Rajčata v plechu obsahují produkty plísní, v testu mnohé propadly

Téměř třetina konzerv s nasekanými rajčaty, které nechala testovat spotřebitelská organizace dTest, obsahovala rizikové látky. U čtveřice z jedenácti testovaných výrobků laboratorní testy odhalily problémy s mykotoxiny a u několika dalších se našly i pesticidy, informuje dTest v tiskové zprávě.

Test se zaměřil na krájená loupaná rajčata v plechovce

Rajčata jsou základem pro celou řadu oblíbených italských pokrmů. Rajčatové konzervy se do regálů českých obchodů ve větším měřítku na rozdíl od kečupů a rajských protlaků dostaly právě až s růstem obliby italské kuchyně u nás. Podle italských zvyklostí se i v ČR prodávají v několika různých formách. V konzervách spotřebitelé mohou najít rajčata celá loupaná, krájená nebo v podobě jemného pyré.

dTest do laboratoří poslal krájená loupaná rajčata v běžné i biokvalitě nakoupená především v obchodních řetězcích. U řady z nich se jedná o tzv. privátní značky, tedy výrobky vyrobené přímo pro daný maloobchodní řetězec pod jeho označením, většinou bez uvedení konkrétního výrobce. (Podrobně se tématu privátních značek věnujeme v článku Výhody a nevýhody privátních značek: komu se vyplatí? Na serveru Vitalia.cz také najdete velký přehled privátních značek v ČR.)

Konzervovaná rajčata obsahují produkty plísní

Testy se nejprve zaměřily na přítomnost jedovatých produktů metabolismu plísní rodu Alternaria a odhalily přítomnost kyseliny tenuazonové a mykotoxinu alternariol.

Kyselina tenuazonová je mykotoxin produkovaným plísněmi a laboratoř ji objevila ve všech testovaných vzorcích, a to od koncentrace 19 µg/kg u značky NaturFarm až po více než dvacetinásobných 490 µg/kg u Happy Frucht.





Bezpečná denní dávka kyseliny tenuazonové přitom činí 1,5 µg na kilogram tělesné váhy, což u průměrného 70kilového strávníka představuje 105 µg. „V takovém případě by u značky Happy Frucht k naplnění denní bezpečné hladiny stačila jen půlka jednoho balení,“ uvedla znepokojivé zjištění analýzy šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. Upřesňuje, že u výrobků Lidl/Freshona Chopped Tomatoes in Tomato Juice a dmBio Tomaten Stücke Natur by bezpečnou dávku naplnily necelé dvě konzervy.

Druhou jmenovanou zdraví škodlivou látku – mykotoxin alternariol – laboratoře odhalily ve výrobcích Lidl/Freshona Chopped Tomatoes in Tomato Juice a Happy Frucht Gewürfelte Tomaten. „Bohužel nejde o malá čísla. Bezpečná hodnota příjmu alternariolu je 0,18 µg na kilogram tělesné hmotnosti, což by u značky Lidl/Freshona v případě stejného dospělého člověka naplnilo 60 g výrobku, u Happy Frucht dokonce pouhých 17 g,“ říká Hana Hoffmannová.

Galerie: Testovaná rajčata v plechu Kompletní výsledky testu naleznete v květnovém vydání časopisu dTest nebo na jeho webových stránkách.

Rizikové látky jsou odolné i vůči vysokým teplotám

Plísně rodu Alternaria snadno napadají ovoce, zeleninu, obilniny nebo olejnatá semena. Mezi nežádoucí účinky alternariových mykotoxinů patří podle autorů testu narušování hormonálního systému a genotoxicita (poškozování molekul DNA) a zkoumá se i jejich potenciální karcinogenita.

Všechny negativní vlivy na lidský organismus však ještě nejsou kompletně prozkoumány. „Pro alternariové mykotoxiny zatím neexistují závazné legislativní limity, proto jsme námi zjištěné nálezy porovnávali s bezpečnými hodnotami jejich příjmu stanovenými Evropským úřadem pro bezpečnost potravin EFSA,“ vysvětlila šéfredaktorka dTestu.

Nepříjemným faktem podle ní je, že zmiňované jedovaté látky v napadeném materiálu zůstávají i po zániku samotné plísně a jsou odolné vůči vysokým teplotám, takže dokážou přečkat i tepelné opracování.

Studie zaměřené na příjem těchto mykotoxinů ukázaly, že bezpečné dávky jsou překračovány zejména u malých dětí, ke kterým se alternariové mykotoxiny dostávají hlavně z obilných výrobků. Ostatní věkové skupiny tyto látky konzumují především v rajčatech a výrobcích z nich, proto je překročení bezpečného příjmu pravděpodobnější u vegetariánů a veganů a dalších lidí, kteří tyto produkty konzumují ve větší míře.

Ideální je samozřejmě používat v kuchyni rajčata čerstvá, případně si zpracovat vlastní výrobky z nich – připravili jsme pro vás několik tipů, co s rajčaty.