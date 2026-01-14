Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností, naznačují studie

Fluorid sodný je látka, se kterou se běžně setkáváme – například v zubních pastách, ústních vodách, v některých zemích i v pitné vodě. Teď se ale fluorid dostal do centra pozornosti evropských regulačních úřadů. Upozornilo na to Informační centrum bezpečnosti potravin spadající pod Ministerstvo zemědělství.
Francouzská agentura pro bezpečnost zdraví (ANSES) totiž navrhla, aby byl fluorid sodný v rámci evropské legislativy nově klasifikován jako látka narušující hormonální (endokrinní) systém a zároveň jako látka toxická pro reprodukci. Návrh je nyní posuzován na úrovni Evropské unie.
Co to znamená? Endokrinní disruptory jsou látky, které mohou narušit fungování hormonů v těle, což může mít negativní dopad na různé procesy od metabolismu až po reprodukci. Konkrétně u fluoridu sodného se podle dostupných studií objevují obavy z možného vlivu na štítnou žlázu, hormonální rovnováhu a vývoj plodu při vyšší nebo dlouhodobé expozici.
Pozor ale, rozhodně to neznamená, že fluorid sodný je nebo bude zakázán. Návrh se týká jeho oficiální klasifikace a označování, tedy především způsobu, jakým se látka hodnotí z hlediska rizik. Pokud by byla klasifikace schválena, znamenalo by to přísnější pravidla pro používání fluoridu, jasnější varování a případná omezení v některých typech výrobků.
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) bude vše teprve posuzovat. Teprve po tomto vyhodnocení padne rozhodnutí, zda bude fluorid sodný vůbec do seznamu nebezpečných látek oficiálně zařazen.
Galerie: Historie stomatologie
Pro spotřebitele je podstatné, že současné používání fluoridu v běžných výrobcích, jako jsou zubní pasty, se zatím nemění. Množství používané například v zubních pastách se považuje za bezpečné a zároveň účinné, pokud jde o prevenci zubního kazu.Používat takové pasty by neměly jen děti mladší tří let, protože je často polykají a tam už by bylo možné, že se jim fluoridu do těla dostane příliš.
Diskuse také znovu otevírá otázku dlouhodobé a kumulativní expozice chemickým látkám a potřeby jejich pečlivého hodnocení z hlediska možných zdravotních dopadů.