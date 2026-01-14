Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností, naznačují studie

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností, naznačují studie

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zubní pasta nanesená na oranžovošedém zubním kartáčku
Autor: Shutterstock
Asi si to taky pamatujete. Když zubní pastu, tak s fluoridem, protože taková je pro zuby nejlepší. Jenže pohled na tuhle chemickou látku se mění a dneska se ví, že není tak úplně bez rizik.

Fluorid sodný je látka, se kterou se běžně setkáváme – například v zubních pastách, ústních vodách, v některých zemích i v pitné vodě. Teď se ale fluorid dostal do centra pozornosti evropských regulačních úřadů. Upozornilo na to Informační centrum bezpečnosti potravin spadající pod Ministerstvo zemědělství. 

Francouzská agentura pro bezpečnost zdraví (ANSES) totiž navrhla, aby byl fluorid sodný v rámci evropské legislativy nově klasifikován jako látka narušující hormonální (endokrinní) systém a zároveň jako látka toxická pro reprodukci. Návrh je nyní posuzován na úrovni Evropské unie.

Co to znamená? Endokrinní disruptory jsou látky, které mohou narušit fungování hormonů v těle, což může mít negativní dopad na různé procesy od metabolismu až po reprodukci. Konkrétně u fluoridu sodného se podle dostupných studií objevují obavy z možného vlivu na štítnou žlázu, hormonální rovnováhu a vývoj plodu při vyšší nebo dlouhodobé expozici.

Dětské pasty dopadly špatně. Je v nich málo fluoridu, některé obsahují titanovou bělobu Přečtěte si také:

Dětské pasty dopadly špatně. Je v nich málo fluoridu, některé obsahují titanovou bělobu

Pozor ale, rozhodně to neznamená, že fluorid sodný je nebo bude zakázán. Návrh se týká jeho oficiální klasifikace a označování, tedy především způsobu, jakým se látka hodnotí z hlediska rizik. Pokud by byla klasifikace schválena, znamenalo by to přísnější pravidla pro používání fluoridu, jasnější varování a případná omezení v některých typech výrobků.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) bude vše teprve posuzovat. Teprve po tomto vyhodnocení padne rozhodnutí, zda bude fluorid sodný vůbec do seznamu nebezpečných látek oficiálně zařazen.

Galerie: Historie stomatologie

Pro spotřebitele je podstatné, že současné používání fluoridu v běžných výrobcích, jako jsou zubní pasty, se zatím nemění. Množství používané například v zubních pastách se považuje za bezpečné a zároveň účinné, pokud jde o prevenci zubního kazu.Používat takové pasty by neměly jen děti mladší tří let, protože je často polykají a tam už by bylo možné, že se jim fluoridu do těla dostane příliš. 

Diskuse také znovu otevírá otázku dlouhodobé a kumulativní expozice chemickým látkám a potřeby jejich pečlivého hodnocení z hlediska možných zdravotních dopadů.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle
1/12 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).