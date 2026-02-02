Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice přes aplikaci

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice přes aplikaci

Kateřina Čepelíková
Dnes
Filip Sajler u lednice Eat Smart
Autor: Eat Smart
Filip Sajler u lednice
Filip Sajler začínal jako kluk v akci na televizních obrazovkách. A čím se zabývá teď? Před časem rozjel další ze svých kulinářských projektů. Hlavní roli v něm hraje speciální lednice a obrovská kuchyň kousek za Prahou.

Stejně jako jsou někteří herci celoživotně spjati s jednou filmovou rolí, je i Filip Sajler už nejspíš navždy spojen s kulinářským pořadem Kluci v akci. A to přesto, že už v něm pět let nefiguruje. A přesto, že se v průběhu svého profesního života věnoval celé řadě dalších zajímavých vlastních projektů. Tím zatím posledním je firemní stravování skrze chytré ledničky Eat Smart, které si nechává vyrábět na míru a zároveň je plní. Jídly, která v kuchyni o rozlozetři tisíce metrů čtverečních vyrábí spolu s 35 zaměstnanci. 

Chytrá lednice plná obědů 

Jsou tomu čtyři roky, co v Jažlovicích nedaleko Prahy vzniklo gastronomické centrum Chef Tech Center, které chrlí statisíce jídel v restaurační kvalitě. Vše, co se tu uvaří, se rovnou zachladí, zabalí a rozdistribuuje do obchodů, nebo chytrých lednic Eat Smart, které si už v Česku pořídilo kolem sto firem. Zajišťují tak jídlo pro své zaměstnance v restaurační kvalitě s cenou do sto třiceti korun a o nic dalšího se nestarají. 

Servis lednic, údržbu i náplň obstarává firma, kterou založil Filip Sajler a díky partnerství s HOPI Holdingem zajišťuje Eat Smart logistiku po celém Česku. Má jít o servis pro zaměstnance a úsporu pro firmy, které tak nemusí řešit provoz kantýn či jídelen například na periferiích měst. Měsíčně prodá Eat Smart více než 50 000 jídel a číslo stále roste. 

Stačí si do mobilu stáhnout aplikaci Eat Smart, skrze ni si naskenovat QR kód na displeji lednice, čímž se otevře a je možné si vybrat, nač má člověk chuť. Standardně jsou v nabídce tři druhy polévek a deset druhů jídel. 

Nic dalšího není třeba skenovat. Díky speciálnímu RFID čipu umístěnému na každé krabičce chytrá lednice pozná, co jste z regálu vzali, jaká je trvanlivost jídla i kolik peněz má strhnout z platební karty uložené v aplikaci Eat Smart. Jídlo v lednici vydrží čerstvé až deset dní, bez konzervantů či jiných aditiv. 

Kuchyň bez sporáku 

Vaří se ve velkém v kuchyni, v níž nejsou žádné sporáky, hrnce ani vařečky. Tady se jídlo připravuje v kotlích, s využitím vlastního vývaru a za pomoci technologií jako sous-vide, slow cooking nebo cook & chill. 

Do kuchyně jsme se dostali po mnoha schodech a kličkování v táhlých úzkých chodbách. Chystají se tu omáčky, rýže i brambory, ale také frituje oblíbený smažák či řízky. Mile překvapilo, že na veganské produkty mají vlastní fritézu a nikdy se takové jídlo nesmaží po masových řízcích. V této kuchyni kuchaři nic nekrájí a neváží, na začátku celého procesu zpracování je pikování, tedy příprava jednotlivých surovin do takzvaných štaflí, pojízdných regálů na suroviny. Z nich si potom kuchaři suroviny podle popisů odebírají a dle rozpisu na daný týden začínají chystat jednotlivé pokrmy. 

Nejlepší byla lokomotiva 

Přesunujeme se z přípravny do skladu čistého nádobí, přes chladící sklady, vývojové kuchyně, kde se zkouší nová jídla, až do hlavní kuchyně s tlakovými fritézami, parními kotli, v nichž se jídlo samo vaří, míchá, a dokonce přístroj umí jídlo před balením zchladit pod deset stupňů. 

V další části rozlehlé kuchyně pozornost upoutá nerezové soukolí, které z dálky vypadalo jako lokomotiva v téměř reálné velikosti. Ve skutečnosti jde o pec s pojezdovým ocelovým plechem, na němž se při 300 °C restují kosti, aby po 18 minutách vypadly z druhé strany do připraveného zásobníku. Z něj se přesunují do pětitisícilitrového tanku, kde se po přidání zeleniny, koření a vody začne po dvanáct hodin táhnout hovězí vývar. Hovězí vývar se připravuje z hovězích kloubních kostí a žeber, kuřecí se připravuje ze skeletů a táhne se šest hodin, zeleninový tři hodiny a specialitou je vývar Pho připravující se 12 hodin. 

Mimochodem, ve vývarech není žádný tuk, stáčí se zvlášť a následně odváží ke zpracování (jde denně až o pět set litrů). Je jednou z přísad do biopaliv. Kosti a zelenina z vývaru se vypustí šnekem a zamíří následně do bioplynky, bioplynové stanice, v níž se z odpadního materiálu vyrábí elektřina nebo teplo pomocí anaerobní fermentace. 

Vývar je základ 

V kuchyni u Filipa Sajlera se vaří od základu a vývar je tady tím nejdůležitějším. Najdete ho primárně v polévkách a pak i v omáčkách či guláších. Mohou tu uvařit tři miliony litrů vývaru ročně a k tomu 6,5 milionu čerstvých balených jídel. Celkem vaří více než 120 receptů, jak oblíbených hotovek a smažených jídel, tak vegetariánských nebo sladkých pokrmů. 

„Firma roste každý měsíc tempem desítek procent a takto rychlý růst chceme udržet, protože věříme, že každý si zaslouží kvalitní a čerstvé jídlo. V roce 2026 chceme počet Eat Smart lednic zdvojnásobit. V plánu je i rozšíření nabídky o kávu a svačinky a doplnění menu, které už nyní sestává z více než 120 receptů,” komentuje výsledky CEO společnosti Libor Hubík. 

Spolumajitel HOPI Holding David Piškanin k tomu říká, že nadále pracují na vývoji, sbírají zpětnou vazbu od zákazníků, inspirují se nejnovějšími trendy. V plánu je i další rozšiřování menu a udržitelné obaly. 

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

