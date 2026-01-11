Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle

Bereme je do ruky v obchodech, máme je doma v lednici nebo ve spíži – a přesto o nich často víme jen málo. Běžné potraviny, jako je rýže, jogurt, ovoce nebo pečivo, o kterých je dobré vědět víc, než kolik zrovna stojí.
Má smysl se zajímat třeba o to, kolik potraviny obsahují cukru, vlákniny nebo bílkovin. Nebo o to, jaké jídlo nás více zasytí. Možná v tom máte jasno.
Otestovat si to každopádně můžete v našem znalostním kvízu s dvanácti otázkami, který vám snadno ukáže, jak se v těchto tématech orientujete. Nebudeme nijak hodnotit váš jídelníček ani neslibujeme vyčerpávající výklad o tom, co je zdravé a co ne. Cílem je nabídnout základní fakta a souvislosti, které se mohou hodit při běžném rozhodování – třeba v obchodě nebo při vaření doma.
Čeká vás 12 otázek s výběrem ze tří odpovědí, u každé najdete i krátké vysvětlení.