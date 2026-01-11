Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle

Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle

Kvíz
Redakce
Včera
přidejte názor

Sdílet

Jablka
Autor: Shutterstock
Jakmile se člověk začte to nějakého článku o jídle, už se na něj valí informace o vitamínech, probiotikách, bílkovinách či cukrech. Vyznáte se v nich? Otestovat si to můžete v našem rychlém kvízu.

Bereme je do ruky v obchodech, máme je doma v lednici nebo ve spíži – a přesto o nich často víme jen málo. Běžné potraviny, jako je rýže, jogurt, ovoce nebo pečivo, o kterých je dobré vědět víc, než kolik zrovna stojí. 

Má smysl se zajímat třeba o to, kolik potraviny obsahují cukru, vlákniny nebo bílkovin. Nebo o to, jaké jídlo nás více zasytí. Možná v tom máte jasno. 

Otestovat si to každopádně můžete v našem znalostním kvízu s dvanácti otázkami, který vám snadno ukáže, jak se v těchto tématech orientujete. Nebudeme nijak hodnotit váš jídelníček ani neslibujeme vyčerpávající výklad o tom, co je zdravé a co ne. Cílem je nabídnout základní fakta a souvislosti, které se mohou hodit při běžném rozhodování – třeba v obchodě nebo při vaření doma.

Čeká vás 12 otázek s výběrem ze tří odpovědí, u každé najdete i krátké vysvětlení. 

Další kvízy

Zobrazit všechny
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Finanční limity, které se od letoška mění

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).