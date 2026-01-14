Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Udělejte si velký kynutý germknödel tak dobrý jako na alpské sjezdovce

Udělejte si velký kynutý germknödel tak dobrý jako na alpské sjezdovce

Kateřina Čepelíková
Dnes
Germknödel, alpský knedlík, Rakousko
Autor: Shutterstock.com
Germknödel, alpský knedlík
Už jste o něm určitě slyšeli, možná jste ho i ochutnali, ale málokdo ho chystal doma. A přitom nejde o nic složitého. Jen kynuté těsto dobrá povidla a sposuta vanilkové omáčky a lahodná posypka s mákem a cukrem. Zkusíte germknödel?

Lyžaři mířící do rakouských Alp na něj nedají dopustit, pochutnávají si na něm i milovníci bavorské kuchyně, ale zabydlel se i v českých horách, kde střídá letní borůvkové knedlíky – kynutý švestkami plněný germknödel. Zasytí a zahřeje, když potřebujete doplnit energii nejen po zimních aktivitách. Petr Kosiner, šéfkuchař firmy Knedlíky Láznička nám poradí několik tipů, jak náplně knedlíku i způsob servírování obměnit. A máme i přesný recept na originální germknödel.

Pořádně velký s povidly

Zatímco v létě si na horské chatě poručíte klidně tři čtyři nadýchané borůvkové knedlíky s tvarohovou posypkou a fůrou rozpuštěného másla v němž se třpytí krystalky cukru, alpský kynutý knedlík je na talíři jen jeden. A dlužno podotknout, že i tak má co dělat, aby se pohodlně vešel. Germknödel či rakouský knedlík je totiž obr. Obvykle se připravuje z nadýchaného kynutého těsta z polohrubé mouky a čerstvého droždí a po jednom kynutí se plní. Podobně jako české blbouny.

„Germknödel se tradičně připravuje se švestkovými povidly, ale vyzkoušet můžete i další varianty ovocných náplní například z povidel hruškových, višňových nebo těch z meruněk, mišpule, ostružiny nebo jablek. Každá dodají téhle alpské pochoutce trochu jiný výraz,“ radí Petr Kosiner. 

Germknödel, Rakousko, knedlík

A taková radost čeká uvnitř…

Autor: Shutterstock.com

Nevařit ve vodě, napařovat!

Když už plněný knedlík znovu dostatečně nakyne, na pár minut se uvelebí na klasickém pařáčku, žádné vaření v horké vodě! 

Po čtvrt hodině svoláváme všechny hladové ke stolu. Obvykle se knedlík servíruje s rozpuštěným máslem a směsí mletého máku a cukru, nesmírně lahodná varianta je s vanilkovým krémem, v němž se knedlík musí doslova koupat. 

Můžete ale i experimentovat, a to jak s omáčkou, tak posypem. „K hruškovým povidlům se hodí výborně šodó s trochou badyánu a skořice,“ doporučuje další variantu chutí Petr Kosiner.

Germknödel – alpský knedlík 

Germknödel, alpský, rakouský knedlík

Germknödel, alpský knedlík

Autor: Knedlíky Láznička

Ingredience na 4 knedlíky:

  • 500 g polohrubé mouky
  • 250 ml vlažného mléka
  • 200 g švestkových povidel
  • 20 g droždí
  • 1 vejce
  • 1 lžíce krupicového cukru
  • špetka soli
  • olej
Na vanilkovou omáčku:
  • 600 ml mléka
  • 1 pudink s vanilkovou příchutí
  • 2 až 3 lžíce cukru
  • 1 vanilkový lusk (lze vynechat)
  • mletý mák a moučkový cukr k podávání

Postup:

  1. Z vlažného mléka, cukru a droždí připravte kvásek a nechte ho 5 až 10 minut vzejít v teple. Mouku promíchejte se špetkou soli, přidejte kvásek a vajíčko. Zpracujte na vláčné těsto a dobře prohněťte, nejlépe kuchyňským robotem. Uhlaďte do bochánku, zakryjte v míse čistou utěrkou a nechte zhruba hodinku kynout na teplém místě.
  2. Na pomoučeném válu těsto rozdělte na čtyři stejně velké díly. Každý rozválejte na silnější placku a doprostřed dejte švestková povidla. Potom spojte všechny cípy dohromady jako do ranečku, smáčkněte a pečlivě uzavřete i ostatní okraje. Knedlíky posaďte těmito spoji dolů a nechte asi ještě 10 minut kynout. Germknödel se tradičně podává vždy jako jeden knedlík na porci, a proto je opravdu hodně velký.
  3. Uvařte nejlépe každý knedlík individuálně v páře. Dejte ho na pařáček nebo síto potřené olejem, vložte do hrnce s malým množstvím vody, aby při vaření na knedlík nedosahovala. Vařte pod pokličkou 15 až 20 minut.
  4. Na přípravu omáčky důkladně rozmíchejte vanilkový puding spolu s cukrem ve zhruba čtvrtině mléka. Zbylé mléko přiveďte k varu a nalijte do něj rozmíchaný pudingový prášek. Za stálého míchání přiveďte k varu, ale vařte jen krátce, maximálně minutu. Potom stáhněte z plotny.
  5. Vanilkový lusk podélně rozkrojte a špičkou nože z něj vyškrábněte semínka. Vmíchejte do vanilkové omáčky.
  6. Na každý talíř nalijte omáčku a do ní doprostřed posaďte knedlík. Posypejte mletým mákem s moučkovým cukrem.
