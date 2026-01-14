Udělejte si velký kynutý germknödel tak dobrý jako na alpské sjezdovce

Lyžaři mířící do rakouských Alp na něj nedají dopustit, pochutnávají si na něm i milovníci bavorské kuchyně, ale zabydlel se i v českých horách, kde střídá letní borůvkové knedlíky – kynutý švestkami plněný germknödel. Zasytí a zahřeje, když potřebujete doplnit energii nejen po zimních aktivitách. Petr Kosiner, šéfkuchař firmy Knedlíky Láznička nám poradí několik tipů, jak náplně knedlíku i způsob servírování obměnit. A máme i přesný recept na originální germknödel.
Pořádně velký s povidly
Zatímco v létě si na horské chatě poručíte klidně tři čtyři nadýchané borůvkové knedlíky s tvarohovou posypkou a fůrou rozpuštěného másla v němž se třpytí krystalky cukru, alpský kynutý knedlík je na talíři jen jeden. A dlužno podotknout, že i tak má co dělat, aby se pohodlně vešel. Germknödel či rakouský knedlík je totiž obr. Obvykle se připravuje z nadýchaného kynutého těsta z polohrubé mouky a čerstvého droždí a po jednom kynutí se plní. Podobně jako české blbouny.
„Germknödel se tradičně připravuje se švestkovými povidly, ale vyzkoušet můžete i další varianty ovocných náplní například z povidel hruškových, višňových nebo těch z meruněk, mišpule, ostružiny nebo jablek. Každá dodají téhle alpské pochoutce trochu jiný výraz,“ radí Petr Kosiner.
Nevařit ve vodě, napařovat!
Když už plněný knedlík znovu dostatečně nakyne, na pár minut se uvelebí na klasickém pařáčku, žádné vaření v horké vodě!
Po čtvrt hodině svoláváme všechny hladové ke stolu. Obvykle se knedlík servíruje s rozpuštěným máslem a směsí mletého máku a cukru, nesmírně lahodná varianta je s vanilkovým krémem, v němž se knedlík musí doslova koupat.
Můžete ale i experimentovat, a to jak s omáčkou, tak posypem. „K hruškovým povidlům se hodí výborně šodó s trochou badyánu a skořice,“ doporučuje další variantu chutí Petr Kosiner.
Germknödel – alpský knedlík
Ingredience na 4 knedlíky:
- 500 g polohrubé mouky
- 250 ml vlažného mléka
- 200 g švestkových povidel
- 20 g droždí
- 1 vejce
- 1 lžíce krupicového cukru
- špetka soli
- olej
- 600 ml mléka
- 1 pudink s vanilkovou příchutí
- 2 až 3 lžíce cukru
- 1 vanilkový lusk (lze vynechat)
- mletý mák a moučkový cukr k podávání
Postup:
- Z vlažného mléka, cukru a droždí připravte kvásek a nechte ho 5 až 10 minut vzejít v teple. Mouku promíchejte se špetkou soli, přidejte kvásek a vajíčko. Zpracujte na vláčné těsto a dobře prohněťte, nejlépe kuchyňským robotem. Uhlaďte do bochánku, zakryjte v míse čistou utěrkou a nechte zhruba hodinku kynout na teplém místě.
- Na pomoučeném válu těsto rozdělte na čtyři stejně velké díly. Každý rozválejte na silnější placku a doprostřed dejte švestková povidla. Potom spojte všechny cípy dohromady jako do ranečku, smáčkněte a pečlivě uzavřete i ostatní okraje. Knedlíky posaďte těmito spoji dolů a nechte asi ještě 10 minut kynout. Germknödel se tradičně podává vždy jako jeden knedlík na porci, a proto je opravdu hodně velký.
- Uvařte nejlépe každý knedlík individuálně v páře. Dejte ho na pařáček nebo síto potřené olejem, vložte do hrnce s malým množstvím vody, aby při vaření na knedlík nedosahovala. Vařte pod pokličkou 15 až 20 minut.
- Na přípravu omáčky důkladně rozmíchejte vanilkový puding spolu s cukrem ve zhruba čtvrtině mléka. Zbylé mléko přiveďte k varu a nalijte do něj rozmíchaný pudingový prášek. Za stálého míchání přiveďte k varu, ale vařte jen krátce, maximálně minutu. Potom stáhněte z plotny.
- Vanilkový lusk podélně rozkrojte a špičkou nože z něj vyškrábněte semínka. Vmíchejte do vanilkové omáčky.
- Na každý talíř nalijte omáčku a do ní doprostřed posaďte knedlík. Posypejte mletým mákem s moučkovým cukrem.