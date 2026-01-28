Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  IKEA nabízí řízek s přílohou za necelou stovku. Ale jen rostlinný a do konce ledna

IKEA nabízí řízek s přílohou za necelou stovku. Ale jen rostlinný a do konce ledna

Kateřina Čepelíková
Dnes
IKEA a rostlinný řízek s hranolkami a hráškem
Autor: IKEA
IKEA a rostlinný řízek s hranolkami
IKEA rozšiřuje nabídku vegetariánkcýh jídel, po falafelových kuličkách – novince loňského roku a rostlinném hot dogu i kuličkách přichází s řízkem.

V rámci Veganuary přichází do Švédské restaurace v prodejně a bistru v IKEA řada nových rostlinných jídel, která nabízí novou rostlinnou chuť s ohledem na planetu. Po kuličkách a hot dogu přichází řízek neřízek.

Rostlinný řízek se zatím testuje

IKEA v lednu připravila pro svoje zákazníky vůbec poprvé rostlinný řízek, křupavou alternativu české masové klasiky. Tento nový přírůstek je k dispozici zatím v „testovací verzi“ – tedy pouze během ledna nebo do vyprodání zásob, s maximem 1000 porcí na prodejnu. 

Složení rostlinného řízku:

Rostlinný řízek: [texturovaný pšeničný bílkovinný výrobek (69 %) [voda, pšeničná bílkovina (7,9 %), pšeničná mouka, pšeničný škrob, zahušťovadlo (E461)], rostlinný olej (řepkový, kokosový), sůl, přírodní aroma, dextróza, kvasnice, koření]

„Naším cílem je dát lidem možnost vyzkoušet i zdravější formy jídel a ukázat tak zákazníkům, že se nemusejí vzdávat masa, ale zároveň ho můžou občas (a snad později i častěji) nahradit bezmasou variantou,“ říká Nicol Richterová, koordinátorka komunikace IKEA.

Rostlinný řízek z IKEA můžete ochutnat na prodejnách ještě pár dní a pokud se setká s pozitivní odezvou zákazníků, zvažuje řetězec jeho návrat – buď ještě v průběhu tohoto finančního roku, nebo v roce následujícím. „V takovém případě by nešlo jen o krátkodobou nabídku na jeden měsíc, ale o součást sezónní nabídky,“ dodává Nicol Richterová.

Řízek bez masa není jedinou vege nabídkou

Kromě řízku zůstávají v prodeji bezmasé klasiky, jako jsou rostlinné kuličky, nugetky i falafelové kuličky s kuskusem. Bistro IKEA zase nově nabízí hot dog s bezmasými zeleninovými kuličkami. 

Stejná cena, méně masa. IKEA už do svého ikonického hot dogu nedává hovězí ani vepřové

„Chceme naše zákazníky inspirovat k vyzkoušení rostlinné stravy, aniž by se museli vzdát chutí, které milují,“ říká Stuart Cowan, Food Manager pro IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. „Uvědomujeme si ekonomické tlaky, kterým mnozí čelí, a proto jsou naše produkty navrženy tak, aby byly ekologické i cenově dostupné. Věříme, že udržitelný život by neměl být luxusem – musí být dostupný pro všechny.“ 

Nový rostlinný řízek s hranolkami a hráškem pořídíte v restauraci IKEA za cenu 99 korun za porci.

