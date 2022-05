Citronová tráva má schopnosti aspirinu a je perfektní na vaření

Tráva s vůní citronu

Na první pohled není rostlina voňatka citronová (Cymbopogon citratus) nijak zvláštní a snadno se dá zaměnit za jinou trávu. Má však příjemnou chuť i vůni připomínající citron, a právě proto se jí říká citronová tráva.

Široce se uplatňuje v gastronomii a lidové léčitelství ji tradičně používá k úlevě od mnoha zdravotních problémů. Jde o statnou, vytrvalou tropickou trávu z čeledi lipnicovitých. Pochází z jihovýchodní Asie, ale pěstuje se také na dalších kontinentech. Rod Cymbopogon, kam voňatka citronová náleží, zahrnuje přes 30 druhů.

Použití citronové trávy v kuchyni

Pokud chcete použít čerstvou citronovou trávu a ne sušenou, pak je třeba její stonky oloupat a nakrájet podobně jako pórek. Využívá se hojně v asijské kuchyni, kde dolaďuje chuť mnoha jídel.

Nejde jen o to, že jim dodává specifickou citronovou příchuť, ale také zdůrazňuje nebo potlačuje chuť jiných ingrediencí. Známým faktem je, že ubírá říz chilli papričkám, naopak prohloubí chuť máty a zvýrazní chuť jemných pokrmů.

Hodí se zejména k dochucení plodů moře, rýže nebo masitých pokrmů, přidává se do dresinků, polévek i omáček, v některých regionech ji dokonce dávají i do sladkých jídel. Může se také zamíchat do zeleninových salátů.





Do jídel se obvykle využívají cibulovité konce trávy, které se nakrájí na plátky. Tužší stonky jsou používány jako koření. Obvykle se citronová tráva kombinuje s česnekem, koriandrem, paprikou nebo šalotkou.

Lze ji využít v čerstvém, zmrazeném, sušeném i konzervovaném stavu, výrazné citronové aroma tím neztrácí.

Studie ukazují léčebný potenciál oleje z citronové trávy

Její citronovou chuť a vůni mají na svědomí specifické silice. Dále tato rostlina obsahuje flavonoidy, působící jako antioxidanty. Výzkum z roku 2010 zjistil, že esenciální olej z citronové trávy byl účinný proti různým bakteriím, rezistentním na běžně používané léky.

V další studii bylo zjištěno, že olej z citronové trávy významně snížil hladinu cholesterolu u potkanů. U stejných zvířat se prokázalo, že olej z citronové šťávy má potenciál snižovat hladinu cukru v krvi a změnit lipidové poměry při současném zvýšení hladiny HDL (dobrého) cholesterolu.

Složky v esenciálním oleji z citronové šťávy mohou pomoci ulevit od bolesti, protože zmírňují zánět. V roce 2017 prokázala studie, které se účastnili dobrovolníci s revmatoidní artritidou, postupné snížení bolesti způsobené touto nemocí asi o 30 procent během jednoho měsíce.

Citronová tráva coby aspirin?

Podle vědců z Austrálie může nativní australská citronová tráva zmírnit bolesti hlavy a migrénu. Domnívají se, že sloučenina v citronové trávě nazývaná eugenol má podobné schopnosti jako aspirin a uvolňuje také serotonin, tedy hormon regulující náladu, spánek, chuť k jídlu i kognitivní funkce.

Většina vědeckého výzkumu esenciálního oleje z citronové trávy však byla zatím provedena na zvířatech nebo in vitro (ve zkumavce), pouze v malé míře na lidech. Výsledkem je, že neexistuje žádná standardizovaná dávka k léčbě jakéhokoli stavu. Přestože tedy některé výzkumy ukázaly, že esenciální olej z citronové trávy má silné antioxidační, protizánětlivé, antifungální a adstringentní schopnosti, je zapotřebí více studií na lidech, než může být doporučen jako běžná léčba.

V tuto chvíli tak nachází nejširší použití v aromaterapii, kdy osvěžuje vzduch a přičítají se mu účinky na snížení stresu a zlepšení nálady. Je také přidáván do vonných tyčinek a svíček používaných k odpuzování hmyzu.

Výhody pití čaje z citronové trávy

Jedním z oblíbených způsobů, jak si vychutnat voňavou bylinu, je odvar z citronové trávy. Ten dodává tělu důležité antioxidanty. Zároveň podporuje zdraví ústní dutiny, podle studie in vitro v roce 2012 vykazoval působení proti bakterii Streptococcus mutans, zodpovědné za vznik zubního kazu. Pomáhá také při nevolnostech a dalších trávicích obtížích.

Ve světě přírodního zdraví je citronová tráva známým diuretikem, kdy častější močení zbavuje tělo přebytečné tekutiny a sodíku. Odvaru z citronové trávy se také připisují účinky na snížení krevního tlaku i zmírnění premenstruačního syndromu.

Složky citronové trávy se používají rovněž v deodorantech, mýdlech, parfémech a kosmetice.

Stejně jako u jiných přírodních produktů může citronová tráva způsobit u citlivých osob alergické reakce, nicméně není to příliš časté. Těhotné a kojící ženy by se měly konzumaci této rostliny pro jistotu raději vyhnout.