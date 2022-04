Obyčejná petržel? Vypěstujete ji kdekoli a máte afrodiziakum a lék na srdce v jednom

Petržel v kuchyni: kadeřavá, hladkolistá i kořenová

Petržel má uplatnění v evropské, blízkovýchodní i americké kuchyni. Nať se často používá do salátů, na zdobení různých pokrmů, do polévek, do vaječných jídel, bylinkového másla, nádivek i jako přísada do smoothie.

Existuje petržel s plochými listy, tzv. hladkolistá, o které někteří gurmáni tvrdí, že má výraznější chuť, i kadeřavá, která se častěji používá pro svůj dekorativní vzhled jako ozdoba.

Petržel tvoří také jednu z klíčových ingrediencí několika bylinných koření, omáček a pokrmů, jako jsou: bouquet garni (svazek bylinek, přidávaných do polévek, vývarů a omáček), salsa verde (studená omáčka, složená převážně z bylinek), cheiro verde (brazilské bylinné koření) anebo tabouleh, což je pokrm podávaný na Blízkém východě.

Kořen petržele je vhodný do polévek, vývarů, dušených pokrmů a je součástí například tradiční zeleninové směsi pod svíčkovou.





Léčivé účinky petržele oceňovali už naši předkové

Předpokládá se, že petržel byla původně pěstována v oblastech okolo Středozemního moře, hlavně na Sardinii, a to už ve 3. století před naším letopočtem. Odtud byla zřejmě dovezena do Anglie, zde se zmínky o jejím použití vyskytují už ve středověku a v tomto období ji znaly i ostatní evropské země.

Využívala se a využívá i dnes také jako léčivá bylina, například pro posílení činnosti jater, povzbuzení imunitního systému anebo pro močopudné účinky. Pomáhá rovněž při trávicích obtížích spojených s nadýmáním a střevními křečemi, podle mnohých zdrojů působí i proti některým střevním parazitům. Podporuje odkašlávání, připisují se jí účinky při poruchách menstruace a považuje se za přírodní afrodiziakum.

Petrželové víno, odvar i šťáva

Ostatně už známá středověká křesťanská mystička a léčitelka Hildegarda z Bingenu proslavila ve 12. století petrželové víno, které patří mezi její nejslavnější elixíry: „Kdo trpí bolestí srdce, sleziny nebo boku, ať pije toto víno denně, a uzdraví ho,“ tvrdila ostatně sama řeholnice.

Ceněná byla petržel i díky své vůni, pomocí které naši předkové odstraňovali nepříjemný dech i případný zápach mrtvých těl při pozdním pohřbu.

Přírodní petrželová šťáva z čerstvé nati je prý navíc výborným prostředkem k odpuzování hmyzu. Též při štípnutí hmyzem doporučuje lidová medicína postižené místo potřít čerstvou petrželkou.

Odvar z petrželové natě působí podle stejných zdrojů jako tonikum, které může oživit lesk vlasů a pomáhá rovněž redukovat tělesný zápach při pocení.

Pěstování petržele je snadné, je zdrojem vitamínu K a dalších látek

Petržel je ideální používat v čerstvém stavu, ale dá se zamrazit i nasušit. Její pěstování není složité, vyroste jak na zahrádce, tak i na balkóně nebo na okenním parapetu.

Je bohatým zdrojem antioxidantů, ke kterým patří flavonoidy, karotenoidy i vitamín C, které mohou pomoci zabránit poškození buněk a snížit riziko některých onemocnění.

Petržel je také nabitá vitamínem K, který podporuje zdraví kostí tím, že zlepšuje vstřebávání vápníku. Petržel obsahuje i některé vitamíny řady B. Tři karotenoidy v její nati (lutein, betakaroten a zeaxanthin) podporují zdravý zrak. Je rovněž bohatá na provitamín A, dále obsahuje poměrně dost železa a vápníku.

Je navíc napěchována chlorofylem, který jí dodává nejenom svěží zelenou barvu, ale také pomáhá odstranit škodlivé látky z těla a přispívá k lepšímu okysličení krve. Flavonoid myricetin je zkoumán pro použití při léčbě a prevenci diabetu a mohl by také pomoci snížit hladinu tuků v krvi.

Petržel může podpořit zdraví srdce

Už naši předkové vypozorovali, že petržel je dobrá bylinka k úlevě od potíží se srdcem. I dnešní výzkumy to potvrzují.

Je například dobrým zdrojem folátu (kyseliny listové), jehož dostatečná konzumace může pomoci eliminovat riziko vzniku srdečních onemocnění. Velká studie na 58 000 lidech prokázala, že vysoký příjem folátu snížil riziko kardiovaskulárních onemocnění až o 38 procent.

Někteří odborníci předpokládají, že kyselina listová prospívá zdraví srdce tím, že snižuje hladinu aminokyseliny homocysteinu. Ta byla v některých studiích spojována s vyšším rizikem srdečních onemocnění. Homocystein totiž může změnit strukturu a funkci tepen, nicméně spojení mezi homocysteinem a srdečními chorobami však stále zůstává předmětem diskuzí.

Kdo by měl být při konzumaci petržele opatrný?

Přes všechny její pozitivní účinky na lidský organismus by při konzumaci petržele měli být někteří lidé opatrní.

Jde například o těhotné ženy, protože látky obsažené v petrželi by mohly způsobit kontrakce děložního svalstva.

Některé citlivější osoby také mohou mít nežádoucí reakce na sluneční světlo poté, co jejich pokožka přišla do kontaktu s petrželí, především s její šťávou.

Kvůli vysokému obsahu vitamínu K, který hraje klíčovou roli při srážení krve, by měli být při konzumaci petržele obezřetní také lidé užívající léky na ředění krve.