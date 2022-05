Přístroje poznají, i když vylijete kafe do rybníka. Jaká je čistota vody ke koupání?

Blížící se letní období je tradičně spojeno s koupáním ve volné přírodě. Ať už jsou to rybníky, přírodní koupaliště, nebo přehradní nádrže tam, kde voda z nich není používaná k pitným účelům. Kvalita je sledována samozřejmě u pitné vody, ale i u těchto „koupacích“ vod.

Nejen sinice představují riziko při koupání

Kvalita vody ke koupání je v současné době v ČR velmi dobrá. Je to zejména proto, že teploty vody nejsou ještě tak vysoké, aby se v nich přemnožily sinice.

Jejich výskyt ostatně pravidelně monitorují hygienici, kteří v případě přemnožení sinic vydávají zákazy koupání v příslušných lokalitách.

Nejsou to však zdaleka pouze sinice, které se v povrchových vodách vyskytují. Ze šetření, které dlouhodobě provádí například Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV), vyplývá, že v povrchových vodách v ČR roste koncentrace celé řady látek, například pozůstatků léčiv, drog, ale i kosmetických přípravků.

Laboratoř pozná již 100 šálků kávy v Rožmberku

To, že se určité látky v současné době ve vodě nacházejí, možná není až taková novinka. Aktuální zjištění jsou daná rostoucí citlivostí laboratorních přístrojů, které dokáží ve vodě odhalit již velmi malé koncentrace sledovaných látek v řádu nanogramů na litr.





To pro představu znamená, že rozbory ve FROV mohou ve vodě zjistit přítomnost kofeinu v našem největším rybníku Rožmberk, pokud by do něj někdo vylil pouhých 100 šálků kávy. Nebo pozůstatků velmi hojně užívaného léku Ibuprofen, kdy pouze 100 tabletek tohoto léku zjistí laboratoř kdekoli v přehradní nádrži Lipno.

Ohrožují nás látky ve vodě?

Jaký vliv může mít koktejl látek rozpuštěných, byť v nepatrných koncentracích, ve vodě v přírodě, ve které se koupeme, je v současné době předmětem celé řady výzkumných prací.

Zatím převažuje názor, že nízké koncentrace jednotlivých látek by riziko představovat neměly, není ale zřejmé, jak na lidský organismus působí tyto látky ve vzájemné interakci. Právě FROV v minulosti doložila, že ve vodě rozpuštěné hormonální přípravky mohou měnit pohlaví ryb. To ale určitě u člověka nehrozí, což FROV ve svých zjištěních opakovaně konstatovala.

Faktem ale je, že přírodní vody nejsou čištěny v úpravnách vod, v nichž se ze surové vody při přeměně na vodu pitnou odstraňují rizikové látky, včetně pozůstatků drog, kosmetiky a farmak, přičemž technologicky vyspělé úpravny odstraní z vody více než 90 procent takových látek.

Koupací vody tak nepředstavují příliš velké riziko při koupání, ale používat vodu z nich například při vaření při kempování, a to i po převaření, riziko představovat může.

Sinice způsobují vyrážku a alergie, ale jen některé

Pokud bychom se ještě vrátili k problémům, které mohou představovat sinice, pak je vhodné připomenout, že potenciálně nejrizikovější skupiny lidí představují těhotné ženy, děti a osoby s citlivou pokožkou.

Jedovaté látky, které sinice produkují, způsobují především vyrážky a různé alergenní reakce. Záleží ale také na tom, jak dlouho člověk ve vodě pobývá, jaké koncentrace sinic ve vodě jsou a o jaké druhy sinic jde. Ne všechny totiž produkují toxiny.

Navíc možná zdravotní rizika představují zejména vyšší koncentrace sinic, kdy jsou ve vodě (většinou ve formě drobných čárek připomínající jehličí), rozpoznatelné už pouhým okem a voda je jimi zakalená do zelena až zelenomodra. V takovém případě by se neměl koupat ve vodě nikdo, negativní reakce se mohou projevit po opakovaném, zhruba desetiminutovém pobytu ve vodě. Jinými slovy, opláchnutí rukou nebo obličeje by nemělo představovat problém.

Kde je koupání bezpečné a voda čistá

Jak už bylo řečeno, kvalitu významných koupacích vod, a to nejen z hlediska nadměrného výskytu sinic, sleduje aktualizovaná webová stránka, kterou si mohou zájemci o koupání otevřít na adrese Koupacívody.cz. V současné době je výrazně zhoršené kvalita vody ke koupání jen v jediné lokalitě v Moravskoslezském kraji.

Galerie: Zelená voda nerovná se sinice, mohou to být jen řasy