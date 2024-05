Než děti přezujete do barefoot bot, zjistěte, zda dupou. Pata musí sedět perfektně

Stále více zavedených značek klasické obuvi uvádí na trh barefoot kolekce, aby neztratily zákazníky. O bosé boty je totiž velký zájem. Od těch běžných liší hlavně v tom, že mají tenkou podešev, často jen několikamilimetrovou, a velmi ohebnou. Jsou také dostatečně široké, aby se všechny prsty mohly při chůzi hýbat.

Dospělý člověk celkem rychle pozná, zda mu změna vyhovuje, nebo ne. U dětí, zvláště těch menších, které samy neřeknou ani to, že je bota tlačí, je to větší oříšek. Na přezutí je proto musíte připravit.

Výjimku tvoří batolata, která ještě nenosila žádné boty. Takové děti nemají špatný nášlap, protože nemají špatný návyk, vysvětlila Adriena Pultarová, vedoucí prodejny s obuví Naboso v Praze 5.

Odstranění návyků z odpružených bot

Pokud na barefootové boty přechází dítě, které už nosilo běžnou obuv, musíte zjistit, jak chodí a běhá bez bot a ponožek.





„Pokud má letitý návyk na odpružené boty, je potřeba podívat se, jak bosou nohu používá při chůzi. Když znatelně dupe, naučíme ho nejprve správně chodit – odvalovat nohu,“ popsala Pultarová.

Než se podaří styl chůze úplně změnit, doporučuje botu změkčit. K tomu se používají speciální vložky. V případě, že dítě chodí i běhá bez dupání na paty, může s bosými botami začít ihned bez přípravy.

Ploché nohy, vbočené kotníky? Nechte si poradit

Barefootová obuv nemusí být tabu ani u dětí, které mají zdravotní problémy s nohami. V tomto případě je však nutné posuzovat každé dítě a jeho stav individuálně. Nechte si poradit od odborníka v ordinaci. Ten rozhodne mimo jiné na základě toho, co problém způsobuje a jak je pokročilý.

Většina patologických stavů u dětí nebývá primárně o noze, ale spíše o vyšších etážích těla. Jsou stavy, kdy u klientů doporučuji spíše pevnější podešev, než úplnou žvýkačku, a naopak někdy hledáme opravdu velmi ohebnou botu, řekla Edita Prošková, podoložka a fyzioterapeutka z Roudnice nad Labem.

Častá diagnóza, kterou u dětí řeší, jsou valgózní (vbočené) kotníky. U takové nožky je velmi důležité, aby bota perfektně seděla v patě, a u těžších stavů určitě hledat i pevný opatek. Ten můžeme najít i u barefoot obuvi, stejně tak jako různé pružnosti a ohebnosti podešví, upozornila Prošková.

U plochých nohou je použití barefoot obuvi podle jejího názoru sporné kvůli flexibilitě podešve. Záleží ale vždy na příčině a stavu pacienta. Celkově nás zajímá hlavně funkce nohy, ne jen jak vypadá, doplnila Prošková.

Běhejte v trávě, malujte chodidly

O vhodnosti barefootové obuvi se mezi sebou lékaři a další odborníci často přou. Mají různé názory na to, zda je pro nohu zdravá, zda je vhodná na celodenní nošení nebo na zpevněné povrchy do města. Shodnou se ale v jedné věci – pro všechny děti je zdravá chůze bez bot po přírodním terénu.





Pokud to dovolí počasí a je to pro děti bezpečné, nehrozí jim poranění například o střepy nebo jiný odpad, nechte je běhat bosky co nejvíc. Ať zkouší různé terény, trávu, písek, jehličí, šišky, oblázky.

V zimě mohou svá chodidla trénovat doma. Nechte je nohama třeba skládat ponožky nebo stavět věž z kapesníků. Velkou zábavou je malování nohama na velké papíry nebo zvedání pastelek. Cvičte roztahování všech prstíků naráz a jejich oddalování od sebe, vyjmenoval různé způsoby tréninku Michal Joshua Frána, fyzioterapeut, podiatr a lymfoterapeut, majitel polikliniky v Praze 5. Všechny tyto cviky podle něj udrží nohy „chytré“ a schopné provádět drobné pohyby.

