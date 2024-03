Černý kašel ohrožuje hlavně děti do jednoho roku. Nakazit je mohou nenápadně pokašlávající senioři.

Nejzranitelnějšími jsou novorozenci a děti do jednoho roku věku. Úporný kašel, který pertusi týdny doprovází, je dokáže velmi rychle vyčerpat. Mezi příznaky patří i dávení, jež vede často ke zvracení. U malých dětí představuje zvýšené riziko vdechnutí zvratků a odvodnění organismu.

Dehydratace malé děti ohrožuje i proto, protože při silném kašli nemohou pořádně sát mateřské mléko či přijímat jeho náhražky. Přichází proto o značnou část jediného zdroje stravy a tekutin. Nejde ale jen o to. Úporným kašlem dochází k velkým přetlakům v dýchacím systému. Ty mohou vést až k takzvanému pneumotoraxu, protože může prasknout plíce, vysvětluje lékař Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství.

Po záchvatech kašle navíc u nejmenších dětí nastávají apnoické pauzy, kdy dítě zcela přestane dýchat. Pokud tato pauza trvá delší dobu, může jej ohrozit na životě.

Všechny výše popsané příznaky mohou vést k udušení, a proto může být černý kašel pro nejmenší děti fatální. Ke smrti naštěstí dochází pouze ve výjimečných případech – viz tabulka níže – ale nemoc je každopádně pro organismus velmi vyčerpávající.





Jenže zatímco u malých dětí příznaky rodiče nepřehlédnou, v okolí novorozence či kojence se to stát může. Děti očkované, starší nebo dospělí totiž mívají projevy černého kašle různé a ne zdaleka tak dramatické, aby museli k lékaři. Nemoc pomohou chytnout navzdory vakcinace, protože ta nechrání celoživotně.

Nemocní s neodhalenou diagnózou pak představují riziko právě pro nejmenší děti nebo různě oslabené starší lidi. Podle Pavla Dlouhého jsou zdrojem nákazy pro miminka často nenápadně pokašlávající senioři. U nich k přehlédnutí černého kašle může vést i to, že kašel je často také průvodním znakem chronických chorob srdce či dýchacího systému. Pacienti proto kašlou i před pertusí a jejich okolí při tomto projevu nezbystří.

Nemoc u kojenců nepřehlédnete

První příznaky se rozvíjejí už den až tři dny po kontaktu s nakaženým, zpravidla do týdne se černý kašel projeví. U dětí nemusí nemoc mít rychlý a zpočátku dramatický nástup, ale typické je, že záchvaty kašle a s ním spojené potíže se v noci zhoršují.

Projevy nemoci při záchvatech rodič rozhodně nemůže přehlédnout a pro celou rodinu představují stres. I proto, že běžné způsoby, jakými jsou podložení hlavičky a horní části trupu klínem či zvlhčování vzduchu i s pomocí otevřeného okna, na pertusi příliš nefungují. Na místě je proto i případný odjezd na pohotovost či přivolání záchranky.

Na druhou stranu je potřeba říci, že zhoršování zdravotního stavu nejde z hodiny na hodinu a riziko nebezpečného průběhu se netýká dětí nad jeden rok věku, ale opravdu jen kojenců. U nich jde o jednotlivé případy v celé republice za rok, podotýká infektolog Pavel Dlouhý.





Kdo je v ohrožení Jsou to novorozenci a kojenci. Jde o děti, které jsou zatím neočkované nebo jsou očkované, ale očkování ještě nepřineslo plnou ochranu. Ta přichází až cca 14 dnů po podání druhé dávky hexavakcíny, tedy zhruba ve čtyř a půl měsících věku.

Rozvoj příznaků černého kašle ale rodiče nakonec k návštěvě lékaře přiměje. Většinou ale zdravotní stav dítěte není takový, aby je dohnal na urgentní příjem, takže s dítětem končí u praktického lékaře. Těm je diagnóza dobře známá a dokáží pertusi určit odběrem krve nebo, ještě lépe, výtěrem s nosohltanu, vysvětluje primář Pavel Dlouhý.

Zajímavostí je, že černý kašel zpravidla nedoprovází horečky. U dětí tedy nehrozí například křeče vyvolané právě vysokou teplotou organismu. Tím se pertuse liší třeba od zápalu plic, kvůli kterému pacienti většinou rovněž vydatně kašlají.

Jak děti ochránit

Ochranu novorozenců a kojenců lze posílit tím, že se ti, kteří s nimi přichází do kontaktu, naočkují. Ideálně ještě před příchodem dítěte na svět. Na trhu je v nabídce trojkombinace (černý kašel spolu s tetanem a záškrtem), kterou si musí zájemci hradit samy. Stačí jedna dávka. Přeočkování tak vyjde zhruba kolem tisícikoruny.

Přeočkovat se mohou také těhotné ženy v posledním trimetru, kdy protilátky přejdou i na kojence (dle Pavla Dlouhého placenou i mateřským mlékem) a dokáží ho ochránit do půl roku věku.

Snížit riziko přenosu nákazy lze také nošením respirátorů. Je to účinná ochrana a jejím použitím chybu neuděláte. Ale v každém případě by mělo být řečeno, že pokud je někdo nemocný nebo kašle, tak by neměl chodit na návštěvu, dodává lékař. Pokud to nelze jinak, pak by měla návštěva či krátké hlídání proběhnout právě s ochrannou dýchacích cest.

Počty úmrtí na černý kašel Rok/počet úmrtí/počet nákaz 2014 – 0 /2 521

/2 521 2015 – 0/585

2016 – 1/627

2017 – 0/667

2018 – 1/752

2019 – 0/1 347

2020 – 0/696

2021 – 2/ 51

2022 – 2/96

2023 – počet nakažených: 494

2024 – počet nákaz pouze v lednu: 378 Zdroj: ČSÚ/SZÚ

Prevencí je také nechodit s nejmenšími dětmi zbytečně mezi davy lidí nebo směrovat preventivní kontroly u pediatra mimo ranní a dopolední hodiny, kdy ordinaci navštěvují nemocní. Prevence by měla být směřována do tzv. poradny, jež slouží pro zdravé a předem objednané děti. Praktičtí lékaři by měli mezi jejich objednávkami volit takové rozestupy, aby se v čekárně v jednu chvíli jich potkalo co nejméně.





Kvůli apnoických pauzám i prevenci náhlého syndromu úmrtí dítěte je pak dobré mít doma zapůjčen či zakoupen monitor dechu. Nejčastěji má podobu desky vložené pod matrací. Přístroj dokáže rodiče upozornit zvukovým signálem na to, když dítě přestane dýchat.

Pacienti kašlou týdny i s antibiotiky

Pavel Dlouhý je primářem infekčního oddělení Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. I tady už letos měli pacienty na lůžku kvůli černému kašli. Nyní ale žádného takového hospitalizovaného nemáme, protože většina pacientů s touto diagnózou, byť je nepříjemná, se léčí ambulantně, sdělil v pondělí 4. března pro Vitalia.cz lékař.

Při černém kašli pacienti, a to i nejmenší, musí počítat se silným kašlem trvajícím řádově týdny. Ani antibiotika, kterými se černý kašel léčí, tuto dobu zkrátit nedokáží. Přesto je nasazujeme co nejdříve, protože pacienta zbaví původce nemoci a nakažlivosti, takže není rizikem pro své okolí, a to ani to nejbližší, podotýká Pavel Dlouhý.

Pokud tedy kašel trvá i při antibiotické léčbě, není projevem jejího selhání, ale je důsledkem dráždění způsobeném toxinem původce onemocnění černím kašlem. Tím je bakterie Bordetella pertussis.