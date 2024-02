Poznat černý kašel je někdy obtížné. Izolace na infekčním oddělení nebývá nutná

Černým kašlem se může nakazit kdokoliv bez ohledu na věk. Onemocnění má poměrně dlouhou inkubační dobu. Než se po nákaze projeví, může uběhnout i 21 dnů.

Infekční je nakažený pro své okolí ještě před propuknutím prvních příznaků. V případě cílené antibiotické léčby trvá infekčnost pět dnů, protože léky omezují výskyt bakterie. Neléčený černý kašel nemocný šíří až šest týdnů a samotné kašlání při něm trvá tři měsíce až půl roku.

Jaké jsou projevy onemocnění

Pertuse zpočátku vypadá jako běžný zánět dýchacích cest. Může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku.

U části nemocných dochází k rozvoji opakovaných záchvatů obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním zejména v obličeji. Může se objevit krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta.





Záchvat kašle někdy končí vykašláním malého množství hlenu nebo zvracením. Kašel je zpočátku suchý, pokud se ale přidá nějaká jiná infekce, třeba způsobená virem chřipky, zvlhčí se. Vlhký kašel je přítomný také u pacientů s chronickými nemocemi dýchacích cest.

Příznaky se nemusí objevit vůbec

Epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová upozorňuje, že spoléhat jen na popis těchto projevů a kašlání ovšem nelze. V proočkované populaci může být průběh onemocnění různý a nemusí při něm nastat učebnicově popsané záchvaty kašle, kokrhání, promodrávání… Klinický průběh může být od toho bezpříznakového, přes několik týdnů trvající mírný kašel až po fatální komplikace, které se přidružují zejména u dětí do jednoho roku života, starších lidí či osob s chronickým onemocněním, popisuje lékařka.

Bez výtěru a vyšetření vzorku v laboratoři proto diagnóza není možná. A to i proto, že onemocnění, která se projevují stejně jako pertuse je velké množství. Třeba ta způsobená bakteriemi rodu Mycoplasma, Haemophi­lus nebo Bordetella parapertussis.

Co dělat při nákaze

Otázkou tedy je, kdy jít vlastně k lékaři. Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové určitě ne preventivně. Tedy v situaci, kdy si chceme pouze potvrdit, že černý kašel nemáme.

K lékaři je dobré určitě zajít v případě, že jste byli v kontaktu s někým, kdo má černý kašel potvrzený, a začínáte kašlat. Nebo pokud kašel trvá týden a nereaguje na běžnou léčbu volně prodejnými léky proti kašli. Také pokud se zhoršuje v noci, radí Kateřina Fabiánová.





Pokud máte podezření na nákazu, obraťte se na praktického lékaře nebo ORL specialistu. Ideálně po předchozím objednání, aby člověk dlouho nečekal v plné ordinaci a nešířil mezi ostatní případnou nákazu.

Spolehlivé určení nemoci

Černý kašel potvrzují laboratoře na základě PCR testováním vzorku získaného výtěrem z nosohltanu. Diagnóza se tedy stanovuje shodným způsobem jako u koronaviru. Test by měl proběhnout vždy, léčit bez něj jen automatickým nasazením jakýchkoliv antibiotik není dobrá volba, protože taková léčba necílí přímo na původce onemocnění a přispívá ke vzniku rezistence bakterií vůči antibiotické léčbě. Ta pak vede k tomu, že antibiotika jsou při léčbě pertuse neúčinná.

Výsledek může být známý do 24 hodin, někde může trvat o něco déle. Do té doby, pokud to jde, zůstaňte doma, případně aspoň nechoďte tam, kde je vyšší koncentrace lidí. Používejte také respirátor a myjte si častěji a důkladněji ruce.

Pokud lékař onemocnění nahlásil na krajskou hygienickou stanici, což se neděje vždy, byť jde o zákonnou povinnost, budou vás kontaktovat hygienici a ptát se na to, s kým jste byli v kontaktu. Někdy je nutná domácí izolace či jiné povinnosti, Kateřina Fabiánová ale upozorňuje, že opatření nejsou rozhodně tak drastická, jaké jsme zažívali při koronavirové pandemii a léčba běžných průběhů nevyžaduje izolaci na infekčním oddělení.