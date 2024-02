Černého kašle přibývá. Vakcíny však mají výpadek a dospělí musí za přeočkování platit

Jen za leden bylo 378 nemocných, což je nejvíce za poslední léta. Tempo nákazy je rychlé, už do 13. února bylo potvrzených případů 698. Skutečně nakažených je přitom násobně více, protože do statistik se dostanou jen ti, kteří jdou k lékaři, diagnózu u nich potvrdí laboratoř a informace o ní je následně odeslána do systému infekčních nemocí.

Proč jsou malé děti ohrožené

Důvod k panice to není. Černý kašel patří k onemocněním, jež jsou léčitelná a u nichž existuje prevence v podobě očkování. Na druhou stranu obezřetnost je na místě, protože pro novorozence a kojence během prvních měsíců života může být fatální. Závažný průběh může mít i u oslabených seniorů, kterým dokáže zhoršit průběhy jiných onemocnění.

První očkování proti černému kašli v rámci hexavakcíny dostávají děti zpravidla ve dvou měsících věku. První dávka je ale ještě dostatečně nechrání. Druhá dávka přichází nejdříve ve čtyřech měsících. Plná ochrana nastupuje až zhruba 14 dnů po druhém očkování. Ochrana je tedy účinná nejdříve ve čtyřech a půl měsících. Jsou ale i děti, u kterých kvůli odloženému očkování, přichází v půl roce věku.





Ohrožení je dáno také tím, že u malých dětí má pertuse častěji závažný průběh, proto je riziko úmrtí u nich vyšší. U dítěte, které ještě neumí sedět nebo stát, nemá plně vyvinutou imunitu, ani dozrálý centrální nervový systém, je úporný kašel o to víc vysilující a se zvýšeným rizikem udušení při zvracení či dušením jako takovým. Navíc onemocnění může vyústit mimo jiné v zápal plic nebo zánět mozku, tedy opět stavy, které nejen dítě mohou ohrozit na životě.

Povinné a hrazené jen pro děti

Očkování hexavakcínou je povinné, a tedy i hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Stejně tak přeočkování proti černému kašli, které děti podstupují v pěti a deseti letech. V případě přeočkování už ale nejde o hexavakcínu proti šesti nemocem, ale takzvanou trojkombinací (černý kašel, tetanus, záškrt).

U dospělých je to jinak. Dříve se předpokládalo, že imunita po očkování v dětském věku je celoživotní, a tak není, na rozdíl třeba od tetanu, povinné nechávat se přeočkovat. Teď už se ví, že účinek vakcíny proti pertusi celý život nevydrží, přesto ale přeočkování dospělých není ani povinné, ani hrazené. Vakcína včetně aplikace stojí kolem tisícikoruny. Pro přeočkování postačuje jedna dávka.

Vakcíny aktuálně nejsou

Vakcíny určené pro přeočkování u dospělých a dětí starších čtyř let jsou na tuzemském trhu dvě - Adacel a Boostrix. U obou jde vždy o zmíněnou trojkombinaci, tedy že jedno očkování chrání rovnou proti třem onemocněním. Žádné jiné pro přeočkování i černého kašle u dospělých na tuzemském trhu není.

Jenže zrovna u obou vakcín pro přeočkování proti černému kašli, záškrtu a tetanu nastaly dva problémy. Za prvé, výrobci jediných dvou v tuzemsku dostupných vakcín pro dospělé oznámili výpadek v dodávkách. Za druhé, ačkoliv vakcinologové a epidemiologové státu a zdravotním pojišťovnám již několik let doporučují, aby se přeočkování u dospělých stalo bezplatnou povinností, toto rozhodnutí stále nepadlo.





V případě Adacelu nastal výpadek 9. února a předpokládaný termín obnovení dodávek zatím farmaceutická společnost Státnímu lékovému ústavu (SÚKL) nesdělila. U Boostrixu nastal dříve, a to 5. ledna, a dodávky jsou přerušeny nejspíše do konce března kvůli výrobním důvodům.

Na přerušení dodávek se může odrážet také to, že nejen Česko trápí zvýšený počet nemocných černým kašlem a záškrtem, podobná situace je například v Dánsku, Chorvatsku, Belgii či Nizozemí, takže poptávka po vakcínách vzrůstá minimálně celoevropsky. Výrobce se snaží ji pokrýt, přičemž více vakcín může mířit na silnější trh, než jakým je Česko, kde je obecně poptávka po vakcínách spíše vlažná.

Ordinace na suchu nezůstanou

Pro ordinace výpadky v distribuci vakcín znamenají, že v době zvýšeného zájmu doočkovávají staré zásoby a s novými objednávkami mohou mít potíže. Obě zmíněné vakcíny se používají k přeočkování dospělých, ale také děti od tří, respektive čtyř let věku.

Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové nejsou obavy na místě – jeden z předních distributorů bude očkovací látky do ordinací a lékáren zavážet už od příštího týdne. Lékařka to uvedla na sociálních sítích s tím, že aktuálně čelí řadě dotazů k černému kašli, očkování a také proseb pacientů, aby je preventivně vyšetřila, což je pro chod ordinace náročné.

Distribuční firma slova lékařky potvrzuje. Naskladnili jsme vakcínu Adacel. Od pondělí ji budeme distribuovat do ordinací pro účely očkování dospělých. Jedná se o jednotky tisíc dávek, což, dle dosavadních objemů distribuce a aktuálních objednávek, vystačí na nejbližší měsíce, sděluje mediální zástupce Avenieru Martin Nesrsta.

Pro děti starší tří let je podle něj v distribuci dostupná vakcína Boostrix. Její aktuální zásoby nám pokryjí požadavky ordinací na nejbližší týdny, dodává Martin Nesrsta.

Proč se černý kašel šíří Podle předsedy vakcinologické společnosti Romana Chlíbka jednak proto, že míra proočkovanosti v ČR klesla pod ideálních 97 procent, v některých regionech je výrazně nižší a i ve věku pět až deset let činí ani ne 90 procent. K šíření infekce pomáhá také nedodržování očkovacího kalendáře u dětí včetně odsouvání termínů podání hexavakcíny či vynechání některých přeočkování. Spekuluje se také o tom, že původce černého kašle, tedy bakterie Bordetella pertussis změnila tzv. patogenitu, takže postupem let, kdy se očkuje, začala být schopna více zasáhnout lidský organismus a tím ochranu vyvolanou očkováním zčásti oslabit. Dalším faktorem, jenž tomu nahrává, je, že se už před lety změnil princip vakcín. Místo tzv. celobuněčných se dnes děti i dospělí očkují vakcínami tzv. acelulárními. Ta obsahuje pouze vybrané tři až čtyři antigeny (dříve to byly bakterie celé, v jejichž tělech je antigenů mnohem více než v současném očkování). Současné vakcíny jsou považovány za šetrnější, protože po očkování přichází méně nežádoucích účinků. Odborníci ale zároveň hovoří o tom, že jejich ochranný efekt vydrží kratší dobu, takže po pár letech se očkovaní opět mohou nakazit.

Ochrana není celoživotní

Informace o stoupajícím počtu nakažených pertusí přichází v době, kdy je jasné, že odpověď imunitního systému vyvolaná očkováním v dětství nevydrží po celý život. Ostatně celoživotní ochranu nemá před nemocí ani ten, který si nákazou sám prošel.

Dříve se myslelo, že po očkování tomu tak je, studie ale dlouhodobě ukazují, že ani prodělané onemocnění neposkytuje celoživotní imunitu. Některé studie uvádí, že pertusí lze onemocnět dokonce dvakrát až třikrát za život, podotýká epidemioložka SZÚ Kateřina Fabiánová s tím, že po prodělání onemocnění ochrana přetrvává 15 až 20 let. Ale u každého hladina protilátek, jak po očkování, tak po prodělané nemoci, klesá po různé době, upozorňuje lékařka.

Dříve se tento fakt příliš neřešil i proto, že výskyt černého kašle u dospělých byl velmi raritní, takže odborníci upírali svoji pozornost spíše k ochraně nejmenších dětí, mezi kterými je na pertusi vyšší úmrtnost.

Změna v očkovacím kalendáři odložena

Přesto očkování stále patří mezi účinné způsoby prevence. Kdo se chce před pertusí chránit, měl by se o možnost přeočkování zajímat. Už léta přitom odborníci hovoří o tom, že přeočkovat by se měli zejména lidé, kteří přichází do kontaktu s novorozenci a kojenci, pro které může být černý kašel fatální.





Odborníci usilují o to, aby očkování trojkombinací proběhlo jednou za dospělost a bylo by spjaté s přeočkováním proti tetanu, jež v tuzemsku patří mezi jediné povinné očkování pro dospělé. Vakcinologové navrhují, aby trojkombinaci dostali lidé v 25 letech, kdy jdou na první přeočkování proti tetanu v dospělém věku. Teoreticky je ale možné přeočkování trojkombinací každých cca deset až 15 let.

Očkování trojkombinací je bezpečné a vhodné také pro těhotné ženy, a to ve třetím trimestru. Protilátky matky dokáží následně ochránit i narozené dítě, a to až na půl roku, říká Roman Chlíbek s tím, že přeočkování je možné i při dalších těhotenstvích, která přichází třeba i dva či tři roky po sobě. Právě to je ale doba, kdy ochrana může být již oslabená. To je také důvod, proč by přeočkování měly zvážit i těhotné ženy, které si jím již jednou v dospělém věku prošly. Nejde o ochranu jejich, ale především novorozence. Nevýhodou ovšem je, že i ony si vakcínu musí hradit ze svého.

Očkovat je možné kdykoliv v roce, protože černý kašel nemá sezónu výskytu. Vynechat vakcinaci je dobré při horečnatých stavech. Přeočkování může přijít i dříve než po deseti letech po vakcinaci proti tetanu.

K prevenci patří také mytí rukou, předejít šíření nákazy pomáhají také roušky. Není proto od věci používat je, pokud jdu třeba na návštěvu do rodiny s novorozencem. Riziko nákazy se zvyšuje tam, kde je větší množství lidí. Pertuse se šíří kapénkami, které umí rychle na povrchu vysychat, nicméně pokud sáhnu na potřísněné míst a pak utřu nos či oko, mohu se nakazit, popisuje Kateřina Fabiánová. Pro černý kašel tak platí stejná pravidla jako pro jiná respirační onemocnění šíření kašláním či mluvením.