K tetanovce nejspíše přibude i přeočkování proti záškrtu, který se po letech vrátil

Vakcinologové upozorňují, že ačkoliv se do České republiky vrátil po 27 letech záškrt, na očkování dospělých se to zatím nijak neprojevilo, byť by mohlo. Stačí drobná změna – k látce proti tetanu přidat ochranu proti záškrtu. Do jedné dávky, takže by stále stačil jeden vpich.