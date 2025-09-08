Vitalia.cz  »  Rodina  »  Děti a výchova  »  Horká vana, olivový olej, běžný prášek na praní. Tohle všechno dětské kůži škodí

Horká vana, olivový olej, běžný prášek na praní. Tohle všechno dětské kůži škodí

Anna Dvořáková
Dnes
Malé blonďaté dítě ve vaně
Autor: Shutterstock
Péče o pokožku dětí, obzvlášť těch nejmenších, není nic jednoduchého. Rodiče často v dobré víře dělají věci, které ve výsledku naopak škodí. Tady je pět častých chyb, kterých se dopouštíme.

Chyba č. 1: Dlouhá a horká koupel 

Pro dospělé je to samozřejmost – večer se umyjeme mýdlem, abychom ze sebe smyli všechny nečistoty a kůži navoněli. U dětí, zejména pak kojenců a batolat, je ale příliš časté používání mýdla nevhodné. Dětská pokožka má přirozený ochranný film tvořený lipidy a mikrobiomem, který pomáhá udržovat správné pH a chrání ji před vnějšími vlivy. Příliš časté mytí může tento film narušit, což vede k vysušení, podráždění, nebo dokonce k rozvoji ekzému.

„U novorozenců doporučuji mytí pouze čistou vodou. Pokud používáte mýdlo nebo mycí gel, zvolte přípravek, který je jemný a určený přímo pro dětskou pokožku,“ radí pediatrička Lenka Chudomelová.

Koupání by také nemělo trvat déle než 5 až 10 minut a používat bychom měli jen vlažnou, nikoliv horkou vodu. „Po koupeli pokožku jemně osušte a do tří minut aplikujte hydratační krém nebo tělové mléko, čímž zajistíte, že vlhkost opravdu pronikne až do hlubších vrstev kůže,“ dodává Chudomelová.

Chyba č. 2: Místo krému olivový olej

Důležitější než „přírodní původ“ je dermatologické testování a vhodnost pro dětskou pokožku. I přírodní složky totiž mohou být alergenní, například esenciální oleje nebo výtažky z bylin mohou vyvolat podráždění.

„Při výběru přípravků na dětskou pokožku je důležité sledovat složení. Ne každý přírodní produkt je automaticky vhodný. Vybírejte pouze produkty, které podporují přirozenou ochrannou funkci pokožky,“ podotýká Lenka Chudomelová.

Do šesti let věku dětí používejte speciální přípravky na praní a podobně, radí lékařka

Například olivový olej je sice přírodní, ale obsahuje vysoký podíl kyseliny olejové, která může narušovat kožní bariéru. Pro citlivou nebo suchou pokožku je vhodnější například olej s vyšším obsahem kyseliny linolové.

Chyba č. 3: Málo péče o kůži

Někdo razí teorii, že dětská pokožka je přirozeně odolná a nevyžaduje tedy žádnou zvláštní péči. Jenže spíš opak je pravdou. Kůže malých dětí je velmi jemná, snadno se podráždí a je až třikrát citlivější a pětkrát tenčí než kůže dospělých.

„Rodiče často podceňují, jak citlivá dětská pokožka skutečně je. Díky dosud nevyzrálé bariérové funkci je přitom mnohem náchylnější ke vstřebávání škodlivých látek a následnému podráždění. Pro přímý styk s pokožkou volte vždy pouze produkty dermatologicky testované, bez parfemace a alkoholu,“ říká pediatrička.

Ochranná kožní bariéra, která zamezuje podráždění pokožky a vzniku nepříjemných projevů, jako je citlivost, vyrážka, alergická reakce a ekzém, se totiž začíná vytvářet postupně až po narození a dozrává ve věku šesti let.

Intimní hygiena u holčiček: Gely jsou zbytečné

Kůži je proto potřeba věnovat speciální a pravidelnou péči. Můžete tak předejít řadě kožních problémů nebo je alespoň zmírnit.

Chyba č. 4: Nemažeme děti SPF krémem

To je velká chyba, protože i ve stínu nebo při zatažené obloze může UV záření narušit dětskou pokožku. Používání opalovacích krémů s SPF a širokospektrální ochranou je nezbytné. Naštěstí je v dnešní době nabídka opalovacích prostředků velmi široká.

Podle doktorky Chudomelové je potřeba při výběru přípravku hledět ne na značku, ale na to, aby byl hypoalergenní, bez parfemace, s minerálními filtry a s vysokým SPF, nejlépe 50+.

Kromě toho je potřeba děti chránit i jinak – vyhýbat se slunečnímu záření, když je nejsilnější, tedy přes poledne, nosit pokrývku hlavy a sluneční brýle.

Chyba č. 5: Pereme v klasickém prášku

Běžné prací prostředky často obsahují parfemaci, enzymy a další látky, které mohou na oblečení zůstat i po vyprání. U dětí, které mají pokožku mnohem citlivější a náchylnější k podráždění, to může způsobit kožní problémy.

„Dětská pokožka je velmi citlivá na zbytky chemických látek, které ulpívají na prádle. Proto na praní používejte přípravky dermatologicky testované, hypoalergenní. Vyhněte se rozjasňovačům, enzymům a umělým barvivům. Nevhodně zvolené přípravky totiž mohou odstartovat dlouhodobé potíže nebo alergie,“ uzavírá Chudomelová.

