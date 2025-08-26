Nová metoda vypaluje bradavice bez bolesti a jizev, vatová tyčinka už není potřeba

Době, kdy se na bradavici přikládala tyčinka s vatou namočenou do kapalného dusíku, stále ještě zcela neodzvonilo. Může se vám ale stát, že místo tyčinky lékař při odstraňování bradavic, malých kožní útvarů zvaných fibromy nebo pigmentových skvrn vytáhne láhev, která s troškou nadsázky vypadá jako zmenšenina té používané za socialismu na výrobu sifonové vody. Je ale jen půllitrová, navíc není skleněná, ale z většiny kovová.
Ačkoliv je i tato tlaková láhev znovu plnitelná, sifon se s její pomocí nevyrábí, slouží ke kryoterapii. Tlaková lahvička je totiž naplněna kapalným dusíkem a má několik různých koncových trysek, díky nimž se nanáší na postižené místo kůže, aniž by se jí lékař rukou či přístrojem dotknul. Dusík na kožní útvar lékař prostě
nafouká.
Přemýšlíte, že byste si nechali bradavice odstranit?
Proč z lahve vychází pára
Ošetření mlhou je možné proto, že i v tlakové lahvičce má kapalný dusík velmi nízkou teplotu. Zhruba - 196 °C. Pokud se tato superstudená tekutina dostane z láhve ven, a tedy i do kontaktu s mnohem teplejším okolím, okamžitě se začne odpařovat. Výsledkem je nastříkání postiženého místa mlhou, která připomíná plyn nebo páru.
Stejně jako u dříve používané tyčinky, i tato metoda vybranou tkáň zmrazí, čímž postupně dojde k jejímu odumření, aniž by bylo třeba do kůže řezat. U bradavic účinkuje až takzvaně ke kořeni.
Po aplikaci na kůži vznikne, na rozdíl od klasického
vypalování bradavic, puchýř.Za několik dnů se zhojí, takže nežádoucí kožní útvar se postupně odlučuje a odlupuje.
Hojení puchýřem
K odstranění bradavice či jiného menšího útvaru běžně stačí jedna až tři návštěvy u lékaře. Opakovat kryoterapii je možné za dva až čtyři týdny, nejvíce šestkrát nebo po dobu maximálně půl roku.
Prodejci lahviček či trysek upozorňují, že na rozdíl od vypalování bradavic tyčinkou, je metoda spreje šetrnější, protože ji lze lépe cílit a většinou po ošetření nevznikají jizvy. „Dřív bývala aplikace dusíku více bolestivá a aplikací na vatovém tamponku mohla zasáhnout i zdravou kůži,“ říká Iordanis Paraskevopulos, specialista SIAD, jedné ze společností, která dodává kapalný dusík do zdravotních zařízení. „Dnes si mohou pacienti u lékaře požádat o ošetření aplikátorem, který umožňuje přesné a bezpečné zmrazení výrůstků – bez vatových tyčinek a bez zasažení okolní zdravé kůže,“ dodává Paraskevopulos.
Podstatné, a to třeba pro rodiče menších dětí, je i to, že použití kapalného dusíku ve spreji je bezbolestné. Můžete ovšem cítit drobné šimrání, mrazení, možná i trošku štípání. Musíte se také připravit na to, že
foukání páry může trvat i desítky vteřin.
Šetrnější metoda nepatří mezi volně prodejné, takže zájemci o ni musí vždy za kožním lékařem či jiným specialistou, jenž má ordinaci vybavenu právě tlakovou lahvičkou. Pokud je ošetření indikované lékařem, hradí jej zdravotní pojišťovna pacienta.