Jak na spálenou kůži: chladit, dopřát jí přípravky z lékárny a zůstat už ve stínu

Anna Dvořáková
Dnes
Horké letní dny vybízejí k celodennímu pobytu venku. Bez ochrany před sluncem to ale nepůjde. Jaká je první pomoc při spáleninách kůže? Nejlepší jsou přípravky z lékárny, pokud je nemáte a nemůžete zrovna ani žádné pořídit, vystačíte pro začátek i s tím, co máte doma.

Spálenina vznikne snadno a rychle. Stačí se nenamazat, případně na krém zapomenout po koupání nebo otření. První pomocí po spálení od slunce je chladný obklad, nejlépe látka namočená v příjemně studené vodě, který položíme na pokožku. Pokud není spálenina velká a nevytvořily se puchýře, je možností i chladnější sprcha.

Čím spáleniny ošetřit?

Obecně spálená kůže potřebuje hydratovat – aplikujte proto přípravky po opalování. „Mezi léčiva, která nám pomohou spálenou kůži zhojit a zregenerovat, patří především dexpanthenol. Zmírňuje zánět a obnovuje bariérovou funkci pokožky, aby se zabránilo vstupu škodlivých látek do kůže,“ uvádí Monika Mikulková z Lékárny Sfinx Brno na stránkách Lékárnickékapky.cz.

Obecně jsou podle ní vhodnější gely a krémy s vyšším obsahem vody, které kůži příjemně zchladí.

Obklady můžeme doplnit ještě antihistaminiky – léky na alergii tlumícími svědění a pálení. Ty pomohou i s případnou alergickou reakcí na horko a slunce.

Puchýře nestrhávejte

Puchýře jsou známkou rozsáhlejšího a vážnějšího spálení. „Puchýře nepropichujte, olupující se cáry kůže nestrhávejte,“ říká Helena Kazmarová ze Státního zdravotního ústavu. Při strhávání puchýřů hrozí, že si do kůže zanesete infekci a hojení se výrazně zkomplikuje a prodlouží. Dejte pozor i na to, aby se kůže nesdírala oblečením nebo ručníkem.

„Spálení od slunce vyžaduje od těla hodně vody. Proto pijte dostatečné množství tekutin a dodávejte tělu to, co potřebuje. Nestačí dodržovat pitný režim – pijte více než obvykle. Doplňujte také minerály, zařaďte do pitného režimu třeba iontový nápoj nebo minerálku,“ radí Barbora Kuthanová z lékáren Benu. 

„Denně bychom měli vypít takové množství čisté vody, které odpovídá 20–40ml/kg tělesné váhy, a to i několik dní po zhojení spálenin. Během slunění i po spálení bychom měli omezit příjem alkoholu,“ dodává Monika Mikulková.

Domácí rady, které fungují

Pokud nemáte k dispozici krémy, masti či gely z lékárny, poslouží jako první pomoc i to, co většinou máme všichni doma. „Máte po ruce zakysanou smetanu nebo tvaroh? Tak je použijte. I jogurt na spálené pokožce udělá stejně dobrou službu. Tyhle drobnosti, které najdete v ledničce, spálenou kůži příjemně ochladí a hydratují,“ říká Kuthanová. Nutno ale podotknout, že jde o neochucené varianty mléčných výrobků, nikoliv slazené.

Skvělým hydratačním pomocníkem je také okurka. Okrájejte slupku a chlaďte jí několik minut pokožku. „Další babské rady na spáleniny od slunce říkají potírat kůži odvarem z heřmánkového čaje. Heřmánek je bylinka tradičně ceněná pro protizánětlivé vlastnosti, které má díky svým silicím třeba guajazulenu. Pozor ale na to, že u některých lidí heřmánek může vyvolat alergii a při dlouhodobějším užívání může mít vysušující efekt,“ dodává lékárnice.

Kromě heřmánku odborníci doporučují také vychlazený odvar a následný obklad ze silného zeleného nebo černého čaje.

Kdy k lékaři?

V naprosté většině případů zvládneme spáleniny sami doma. „Lékaře vyhledejte při spálenině u dětí mladších jednoho roku vždy, u starších dětí a dospělých jen při těžším průběhu,“ uvádí Helena Kazmarová ze SZÚ.

Za odborníkem by nás měla dovést především tvorba velkých puchýřů, případně pokud se objeví i další projevy, jako jsou horečka, bolesti hlavy, zimnice, závratě, nevolnost či zvracení.

Spálenou kůži dál nevystavujte slunci, počkejte, dokud se zcela nezhojí. Pokud musíte ven, chraňte ji lehkým a prodyšným oděvem.

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

