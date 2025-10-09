Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé. Nové prodejny má i Albert, Billa a Tesco

Nejnovější prodejna řetězce Penny Market v areálu bývalého Nuselského pivovaru v Praze zvenčí zaujme na první pohled. Vchod do ní vede z nové nákupní pasáže, avšak typického červeného do dálky zářícího názvu obchodu se tu nedočkáte. Nápis Penny tu je bílý.
Zrevitalizovaný areál chátrajícího pivovaru se proměnil v místo pro bydlení i nakupování, přičemž rekonstrukce budov probíhala s důrazem na zachování původních architektonických prvků, jako jsou sloupořadí, klenby, původní trámové konstrukce, fasády, komíny a další historické detaily. K proměně, jednotnému ladění a barevné umírněnosti patří i to, že například celá pasáž se zachovanými původními litinovými sloupky je laděná do černobílé a přizpůsobit se muselo i Penny.
Decentně nad Botičem
Krom bílého nápisu v pasážích na obchod s potravinami a drogerií upozorňují ještě pro změnu decentní černé nápisy na fasádě nad okny směrem k Botiči tekoucími kolem. Uvnitř obchodu už se ale může držet a drží své obvyklé barevnosti.
Penny chce do konce roku v metropoli otevřít ještě dvě prodejny. Pokračuje i v rozsáhlé expanzi mimo Prahu, a ještě letos přibudou nové prodejny například v Českých Budějovicích nebo Hulíně. Se 430 prodejnami je Penny největším maloobchodníkem u nás.
A v Hrádku u Rokycan řetězec nedávno otevřel jednu ze svých nejmodernějších prodejen. Dřevěná konstrukce z CLT panelů se vyrábí jen s minimální ekologickou stopou, zároveň pomáhá reálně snižovat emise. „Hrádecká prodejna zvládne více než 70 procent své energetické spotřeby pokrýt z vlastních zdrojů. Provoz navíc hlídají chytré senzory, které automaticky upravují osvětlení podle denního světla a sledují například i to, jestli někdo nezapomněl zavřít dveře od chladících boxů. I takové zdánlivé drobnosti mají ve výsledku velký vliv na celkovou energetickou bilanci,“ doplňuje Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY.
Albert nabízí pečivo z regionu
Albert na konci letošního srpna otevřel moderní hypermarket ve Strakonicích, který je součástí nově vybudovaného obchodního centra v Nádražní ulici. Díky poloze u autobusového a vlakového nádraží je snadno dostupný nejen pro obyvatele Strakonic, ale i zákazníky z okolních obcí, kteří do města dojíždějí za prací.
Nový hypermarket je rovněž vybaven nejmodernějšími technologiemi, které podporují udržitelný provoz. Energeticky úsporné LED osvětlení, moderní chladicí systémy s rekuperací tepla a inteligentní řízení spotřeby elektřiny přispívají k nižší uhlíkové stopě prodejny. V běžné nabídce jsou klasicky privátní značky Alberta, biopotraviny, výrobky z pekárny na prodejně i nabídka od regionálních dodavatelů, například z Pekárny Srnín.
Billa: nejvíce nových prodejen
Billa letos otevřela už více než deset nových prodejen. Nové místo pro nákup běžných i bio potravin tak má Terezín, Kozomín, Otvice u Chomutova, Šenově, Bystřici pod Hostýnem, Libochovicích, Brně Líšni, Žatci, Děčíně v obchodním centru Korál, Senohrabech, Boršově na Vltavou, Vimperku i na Jihu Čech v Roudném.
V Senohrabech ve směru na Benešov mají přitom místní k dispozici jednu z nemodernějších prodejen, jde o druhou ekologicky šetrnou a celodřevěnou prodejnu, která dokáže snižovat vlastní uhlíkovou stopu. Ať už fotovoltaickou elektrárnou s bateriovým úložištěm, retenční nádrží pro využití dešťové vody, či osvětlením parkoviště s napájením z vlastních solárních panelů světel.
Celkově tak má Billa po České republice 286 prodejen s tím, že má ambici do dvou let překonat hranici tří set. Začíná tak šlapat na paty Lidlu, který má u nás něco málo přes 320 prodejen.
Tesco na festivalu
V červnu otevřelo Tesco svojí první festivalovou prodejnou a to na 30. ročníku festivalu Rock for People. Díky kombinaci nabídky kvalitních čerstvých i trvanlivých potravin, drogerie, velmi příznivých cen a originálního designu prodejny se stalo jedním z nejvyhledávanějších míst celého areálu.
Více než 43 tisíc zákazníků se osvěžilo 5,7 tunami ovoce a zeleniny, ke snídani či obědu si také dopřáli 65 tisíc kusů pečiva. Je pravděpodobné, že příští rok se na festival Tesco vrátí.
Prodejna Tesco ve Veselí nad Lužnicí prošla rozsáhlou proměnou – od nového designu přes přehlednější uspořádání až po ekologicky šetrné technologie.
„Nejvýraznější proměnu jsme udělali v oddělení čerstvých potravin, kde jsou nyní ovoce, zelenina i pečivo nově spojeny v jeden přehledný celek pro maximální pohodlí během nákupu. V sortimentu se zaměřujeme na kvalitní potraviny za dostupné ceny s důrazem na sezónní nabídku,“ řekl Pavol Halász, produktový ředitel Tesco ČR.
Důraz byl kladen i na ekologii – energeticky úsporné LED osvětlení, chladicí zařízení s chladivem, CO₂ a nové lednice s dveřmi výrazně snižují spotřebu energie.