Albert otevřel kantýnu, kde oběd vyjde na třicet korun

Všude kolem nás jsou už delší dobu patrné zásadní kroky k zamezení plýtvání – ať už zdroji, nebo potravinami, nebo obojím. Proto víme, jak nejnověji šetří Albert, aby z toho měl prospěch jako on, tak i jeho zaměstnanci.

Kantýna plná přebytků je hitem

Před pár dny Albert informoval tom, že má první bezodpadový (zero waste) obchod v Česku, kterým je hypermarket na Nových Butovicích v Praze. Životnost ovoce a zeleniny tam prodlužují suchou parou, moderními uzavíratelnými chladicími boxy šetří energii, díky slevovým nálepkám a bedýnkám prodají více potravin než kdysi a mimo jiné tu také mají Albertovu Kantýnu jinak.

Jde vlastně o jakousi závodní jídelnu, která se od jiných liší hlavně tím, že vaří z potravinových přebytků zdejšího obchodu. Zprovoznili ji letos v létě nad zdejší prodejnou a jídla z ní jdou na dračku. Bodejť by ne, však jedna porce i s polévkou vyjde na pár desetikorun.

Tady máš suroviny a uvař oběd

Každý den v 7 hodin ráno přijde kuchař Stanislav Vaněček do práce a podle toho, co z předchozího dne zbylo, plánuje, co uvaří. „Můj cíl je vymyslet jídlo do 45 minut od toho, kdy znám suroviny.“ říká.

Nejčastěji zpracovává různé druhy drůbežího a vepřového masa. Ze zeleniny jsou to brambory, okurky, papriky nebo rajčata. „Potraviny se hodně opakují a já chci vymýšlet nová jídla tak, aby zaměstnance bavila, a hlavně jim každý den chutnala. Když váhám, využívám recepty na internetu, ale vždy je musím trochu obměnit,“ vysvětluje původ receptur Stanislav Vaněček.





Začínalo se na 30 porcích, teď jich vaří 150

Nefunguje to tady jako v jiných jídelnách, kde si můžete dopředu vybrat, co si dnes k obědu dáte. Zdejší strávníci se často s jídelníčkem pro daný den seznamují až těsně před výdejem. Ale to tu nikomu nevadí. Lidé jsou rádi, že na ně oběd, který je tvořen polévkou, hlavním jídlem a nápojem vyjde. Když s obědy začínali, vařil tu kuchař sám, a to jen třicet porcí jídel denně.

Aby se mohlo vařit více a kuchař měl širší výběr potravin, sváží se nově do Nových Butovic i neprodané (primárně jde o čerstvé) potraviny i z pražské prodejny na Zličíně. A tak se tu od září vaří až sto padesát jídel denně, za pomoci učňů, s nimiž Albert dlouhodobě spolupracuje. Dnes tu bohatě zvládnou pokrýt obědy jak pro zdejší zaměstnance, tak i pro pracovníky z přilehlých kanceláří Albertu.

Řízky by tu asi mohly být každý den

Mezi nejoblíbenější jídla Albertovy Kantýny patří jednoznačně řízek a sekaná. Zdejší strávníci si pochvalují také kuře na paprice nebo zapečené brambory, ať už s masem, nebo zeleninou.

Poradit si zdejší kuchař ale musí i bez masa, ze tří nabízených jídel se snaží mít vždy jedno jídlo vegetariánské. Největší chválu na bezmasé jídlo sklízí Stanislav Vaněček za zeleninu na kari s rýží.

Když jsme kantýnu navštívili, ochutnali jsme kuře na paprice a kuřecí plátek s bramborem, a to včetně polévky a freshe z mrkve a jablek. Porce byla o něco menší, než byste očekávali v restauraci, ale plně dostačující, a za třicet korun nemůžete říci půl slova.