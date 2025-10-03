Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Podávají se s kuskusem, stojí 99 korun

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Podávají se s kuskusem, stojí 99 korun

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Falafel kuličky, IKEA
Autor: Shutterstock.com
Falafel kuličky
IKEA letos slaví 40. narozeniny svých masových kuliček, a tak si kromě kuřecích a bezmasých nedělila i kuličky nové. S cuketou, koriandrem a hlavně cizrnou.

Za posledních 40 let se švédské masové kuličky z IKEA, kterých se ročně prodá 1,4 miliardy kusů, staly naprostou klasikou. Jsou pro tenhle obchodní dům stejně typické, jako nábytek v plochých baleních. A protože je takové výročí třeba řádně oslavit, poikeovsku, představil nábytkový řetězec nové kuličky. A doufá, že navzdory tomu, že neobsahují maso, stanou se další ikonou. 

Když jde někdo na oběd do IKEA, většinou je jasné, že jde na masové kuličky. A jejich oblíbu nepřekazila ani 13 let stará aféra, kdy se v masových kuličkách (i burgerech od Nowaca) našlo nedeklarované koňské maso. Ba naopak, popularita se rozšířila i mezi lidi, kteří červenému masu nefandí, masové kuličky se začaly vyrábět kuřecí, ale i bezmasé. A ke 40. narozeninám si masové kuličky dopřejí nového parťáka, kuličky falafelové, tedy z cizrny.

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Co je to falafel

Je to tradiční blízkovýchodní jídlo připravované z fritovaných kuliček nebo placek z cizrny, nebo-li římského hrachu, suroviny, která je ceněna pro vysoký obsah bílkovin a vitaminů, je také bezlepková. Placky jsou chucené bylinkami a kořením, jako je koriandr a římský kmín. Podává se v pita chlebu se zeleninou a omáčkou tahini (sezamová pasta) nebo samostatně, případně s kuskusem. Je to oblíbené vegetariánské a veganské pouliční jídlo.

„Nábytek prodáváme v plochých baleních a jídlo v kulatém tvaru,“ směje se Daniel Yngvesson, Global Food Designer v IKEA a dodává: „Po spoustě různých variant masových kuliček, které jsme v průběhu let představili, jsme při zkoušení receptů dospěli k závěru, že naše menu nejlépe doplní právě falafel. Falafel se stal postupem času nedílnou součástí švédské kuchyně a jeho aromatická oříšková chuť je oblíbená po celém světě. Představuje také novou lákavou chuť v nabídce IKEA.“

Falafel kuličky, IKEA

Falafel kuličky z IKEA

Autor: IKEA

Kuličky s kuskusem

Falafel jsou kuličky křupavé na povrchu a měkké uvnitř. Jsou připravené z cizrny, cukety, cibule a koření a v restauracích IKEA se budou podávat s kuskusem, aioli a plátkem citronu. Tato nová nabídka souvisí s nepřetržitou snahou švédského řetězce zařazovat do své nabídky stále více rostlinných pokrmů. Což je zcela opačný směr, než jakým se vydal například fast foodový řetězec McDonalds, který v září letošního roku vegetariánské burgery a wrapy ze své nabídky zcela vyřadil. 

McDonald's přestal prodávat vegetariánské burgery, vrací se ryba Přečtěte si také:

McDonald's přestal prodávat vegetariánské burgery, vrací se ryba

Falafelové kuličky bude IKEA postupně uvádět na různé trhy v průběhu následujících šesti měsíců. V Česku už je pořídíte teď, 8 kusů vyjde s kuskusem na 99 korun.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Jak Prima digitálně podporuje Zrádce

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).