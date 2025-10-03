IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Podávají se s kuskusem, stojí 99 korun

Za posledních 40 let se švédské masové kuličky z IKEA, kterých se ročně prodá 1,4 miliardy kusů, staly naprostou klasikou. Jsou pro tenhle obchodní dům stejně typické, jako nábytek v plochých baleních. A protože je takové výročí třeba řádně oslavit, poikeovsku, představil nábytkový řetězec nové kuličky. A doufá, že navzdory tomu, že neobsahují maso, stanou se další ikonou.
Když jde někdo na oběd do IKEA, většinou je jasné, že jde na masové kuličky. A jejich oblíbu nepřekazila ani 13 let stará aféra, kdy se v masových kuličkách (i burgerech od Nowaca) našlo nedeklarované koňské maso. Ba naopak, popularita se rozšířila i mezi lidi, kteří červenému masu nefandí, masové kuličky se začaly vyrábět kuřecí, ale i bezmasé. A ke 40. narozeninám si masové kuličky dopřejí nového parťáka, kuličky falafelové, tedy z cizrny.
Co je to falafel
Je to tradiční blízkovýchodní jídlo připravované z fritovaných kuliček nebo placek z cizrny, nebo-li římského hrachu, suroviny, která je ceněna pro vysoký obsah bílkovin a vitaminů, je také bezlepková. Placky jsou chucené bylinkami a kořením, jako je koriandr a římský kmín. Podává se v pita chlebu se zeleninou a omáčkou tahini (sezamová pasta) nebo samostatně, případně s kuskusem. Je to oblíbené vegetariánské a veganské pouliční jídlo.
„Nábytek prodáváme v plochých baleních a jídlo v kulatém tvaru,“ směje se Daniel Yngvesson, Global Food Designer v IKEA a dodává: „Po spoustě různých variant masových kuliček, které jsme v průběhu let představili, jsme při zkoušení receptů dospěli k závěru, že naše menu nejlépe doplní právě falafel. Falafel se stal postupem času nedílnou součástí švédské kuchyně a jeho aromatická oříšková chuť je oblíbená po celém světě. Představuje také novou lákavou chuť v nabídce IKEA.“
Kuličky s kuskusem
Falafel jsou kuličky křupavé na povrchu a měkké uvnitř. Jsou připravené z cizrny, cukety, cibule a koření a v restauracích IKEA se budou podávat s kuskusem, aioli a plátkem citronu. Tato nová nabídka souvisí s nepřetržitou snahou švédského řetězce zařazovat do své nabídky stále více rostlinných pokrmů. Což je zcela opačný směr, než jakým se vydal například fast foodový řetězec McDonalds, který v září letošního roku vegetariánské burgery a wrapy ze své nabídky zcela vyřadil.
Falafelové kuličky bude IKEA postupně uvádět na různé trhy v průběhu následujících šesti měsíců. V Česku už je pořídíte teď, 8 kusů vyjde s kuskusem na 99 korun.