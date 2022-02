7 bylinek na hubnutí

Verbena officinalis, česky sporýš lékařský, je trvalka, která obsahuje účinné látky pro lidské zdraví. Její užívání se doporučuje při žlučových kamenech a jaterních potížích, jelikož působí detoxikačně.

„Verbena má pozitivní účinky při žaludečních a střevních chorobách, dezinfikuje střeva, harmonizuje střevní mikroflóru a celkově napomáhá posílení organismu. Kromě toho podporuje trávení, může mít lehký projímavý účinek a má močopudné účinky, díky čemuž působí blahodárně při zadržování vody v těle,“ říká Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně center pro výživu a hubnutí Naturhouse.

Aloe vera je oblíbená pro své univerzální léčivé účinky – od zlepšení pleti až po hojení ran, přičemž používat ji můžete vnitřně i zevně. Má protizánětlivé, protiplísňové a antibakteriální účinky.

Co se týká hubnutí, aloe vera obsahuje velké množství vitamínů, minerálních látek a v neposlední řadě antioxidantů, které dokážou účinně bojovat s volnými radikály. „Aloe vera je také výborným pomocníkem při poruchách trávení, zlepšuje zažívání a posiluje obranyschopnost,“ dodává výživová poradkyně.

Máta se perfektně hodí nejen do mojita či ledového čaje, ale především příznivě působí na spoustu oblastí našeho života. Máty je však nespočetně druhů a každý druh má trochu odlišnou vůni i trochu jiné účinky. Mezi nejznámější druh patří máta peprná, která se v přírodním léčitelství používá při trávicích obtížích.

„Výborný je čaj z čerstvé máty, který po těžším jídle pomáhá ulehčit trávení. Mimo to máta zmírňuje pálení žáhy a pomáhá uklidnit žaludek při nevolnosti,“ radí Věra Burešová. Nápomocná je máta také při průjmových onemocněních, podporuje funkci jater a zlepšuje tak jejich přirozenou detoxikační funkci.

Hloh je velice oblíbený v lidovém léčitelství, kde se používá zejména jako pomocník při léčbě vysokého krevního tlaku a při srdečních chorobách (například srdeční arytmii).

„Díky obsaženým flavonoidům výborně působí na krevní oběh a z hlediska hubnutí stojí za zmínku jeho detoxikační a močopudné účinky,“ říká Věra Burešová a dodává, že užívání hlohu ve formě léčivého čaje nebo doplňků stravy je nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Šípek patří mezi plody s nejvyšším obsahem vitamínu C, díky čemuž je zároveň i jednou z nejúčinnější prevencí proti nachlazení a skvělým pomocníkem při již probíhajícím onemocnění. Protizánětlivé účinky céčka jsou pro změnu nápomocné při zánětech močového měchýře nebo ledvin.

V neposlední radě mají šípky močopudný účinek, urychlují tak odplavování škodlivých látek z organismu a tím i samotný léčivý proces. Užíváním šípku podpoříte také proces hubnutí a detoxikace organismu.

Recept: Připravte si zdravé šípkové pyré



Suroviny:

1 kg šípků

1500 ml vody

4 lžíce medu

2 lžíce třtinového cukru

Šípky omyjte a povařte doměkka (cca 1 hodinu). Celé je pak rozmixujte tyčovým mixérem a propasírujte přes sítko. Můžete přidat trochu vody, aby se vám pyré lépe pasírovalo. Do hmoty přidejte sladidlo (med, cukr, případně čekankový sirup či stévii) a vařte 1,5 až 2 hodiny, dokud nevznikne hustší hmota. Poté dejte do sklenic, uzavřete a nechejte vychladnout dnem vzhůru. Bez cukru je dobré na použití třeba do omáček.