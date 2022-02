Simona Krainová hubne po teplé vodě, co na to odborníci?

Simona Krainová patří k vlivným tuzemským osobnostem, alespoň tedy na sociální síti Instragram. Do jejího života právě díky této platformě nahlíží více než čtyři sta tisíc lidí. Těžko se někomu ze sledujících divit, Simona Krainová sdílí své zážitky z cest, sportovních výkonů i profesionálních focení z prostředí, která jsou běžnému člověku na míle vzdálená.

Čas od času na své stránce nasdílí své myšlenky a rady, jimiž se řídí, a stává se z ní mentor, který své sledující vede. Followeři (sledující) často svůj vzor obdivují, následují a snaží se být jako on, což může být i velmi nebezpečné, zejména ve chvíli, kdy jejich modla rozvíjí téma, v němž není kovaným odborníkem.

V nedávných dnech Simona Krainová popisovala svůj osmnáctidenní ájurvédský pobyt na Srí Lance, kde absolvovala sto osm procedur. A svým fanouškům se svěřila s tím, jaké rady si z tohoto pobytu vzala k srdci. Zaujala mě zejména věta, že „pitím teplé vody můžeme efektivně zhubnout“. Protože je na naší modré planetě každý desátý člověk s obezitou, zdá se to jako průlomové prohlášení. Proto jsme post Simony Krainové předložili obezitoložce z OB kliniky Ditě Pichlerové a propagátorce zdravé výživy a autorce knih o stravování Margit Slimákové a nechali je níže uvedené vyjádření zhodnotit.

Komentáře k citacím z postu Simony Krainové

„Už žádné bubliny, sladké limonády, omezím pečivo, alkohol, polotovary…“

Margit Slimáková: Téměř vše uvedené jsou běžná pravidla zdravé výživy. Omezení pečiva automaticky znamená omezení sacharidů, kterými se běžně přejídáme a stojí za inzulinovou rezistencí (a ta za nejběžnějšími zdravotními potížemi dneška od obezity až po metabolický syndrom), omezení alkoholu v zemi, která obsazuje přední příčky v jeho konzumaci je naprosto skvělé a zdraví také jen prospěje. Omezení polotovarů, a tedy stavění jídelníčku na skutečném jídle je základní pravidlo výživy, které zde vysvětluji už roky a detailně je popsáno třeba v Průvodci skutečným jídlem na webu Co jíst.

Dita Pichlerová: S tím, co nejíst a nepít, také samozřejmě plně souhlasím.

„Nechám si rozestupy mezi jídlem 5 hodin, aby mělo tělo čas vše zpracovat a strávit, omezím konzumaci masa (což už omezuji delší dobu), nebudu se přejídat…“

Dita Pichlerová: Rozestupy pět hodin mezi jídly někomu perfektně vyhovují – zejména ženám uzobávačkám, které nejen že jí svačinku už po dvou hodinách od jídla, ale tu a tam doplní i sušenku, slupnou nějakou maličkost jen tak mimoděk anebo dojídají po dítěti. Pak je opravdu lepší jíst po pěti hodinách kvalitní jídlo a v mezidobí jen pít (a klidně teplou vodu).

Margit Slimáková: Rozestupy mezi jídly na pět hodin znamenají vynechání svačinek a maximálně tři hlavní jídla denně, což je také pro většinu z nás to nejprospěšnější. A na doporučení nepřejídat se je jednoznačná shoda napříč jinak i nejednotnými dietními poradci.

„Poslední jídlo si dám v 18 hodin…“

Dita Pichlerová: To je také fajn nápad, pokud ovšem nejdeme spát až o půlnoci nebo nemáme noční službu. Obecně bych spíš řekla, že bychom všichni měli dodržovat 12–14 hodin hladové okno, tedy pokud snídám v šest hodin, měla bych v osmnáct hodin i končit. Obecně by se dalo spíš říct, že bychom poslední jídlo měli dojíst tři hodiny před plánovaným usnutím.

„Naučila jsem se pít teplou vodu, nejen ráno ale celý den. Důvod? Skvěle napomáhá trávení neboli urychlení metabolismu. Pití teplé vody napomáhá k lepšímu a rychlejšímu spalování kalorií a zlepšení funkce ledvin a vylučovacího systému. To má přímý dopad na snížení váhy. Ano, čtete správně: pitím teplé vody můžete efektivně hubnout…“

Dita Pichlerová: Vody pijeme většinou málo, anebo pijeme sladké nápoje a limonády… tedy hydratovat ano, pít před každým jídlem a dostatečně. Voda by měla mít ideálně teplotu těla, to je taky pravda. Ale jestli je to čaj, nebo voda, je za mě logicky asi jedno. A jestli potom někdo začne hubnout, tak to bude asi spíš tím, že zároveň upravil i jídlo, což Simona Krainová udělala.

Pokud ovšem budeme jíst vepřo-knedlo-zelo a buchty, tak nás ani pití litrů horké vody nezachrání.

Margit Slimáková: Jediné, co bych korigovala, jsou zdravotní tvrzení k efektu teplé vody. Ano, pro tělo je nejméně zatěžující, a to zejména nyní v zimě, ale to spalování kalorií a hubnutí je jisté pouze tehdy, když s ní nahradíte ty slazené nápoje.

Ájurvédský pobyt k hubnutí a detoxu nepotřebujete

Dita Pichlerová k tvrzením Simony Krainové uvedla, že se nimi dá souhlasit, nicméně s úsměvem podotkla: „To se to hubne v nirváně ájurvédského pobytu.“

Margit Slimáková pak blahopřeje Simoně Krainové k nalezení rozumného stravovacího způsobu a pro všechny ostatní má dobrou zprávu: „Jde to i bez ájurvédského pobytu a speciálních detoxů. Téměř vše uvedené jsou totiž běžná pravidla zdravé výživy. K detoxům není třeba exotiky, všichni máme detoxikační orgány, jako jsou třeba plíce, kůže nebo ledviny, které pracují non-stop, a ještě k tomu máme i v našich podmínkách tradiční jarní postní období, které přichází po masopustech a bohatším období zimní stravy.“

Během přípravy tohoto článku vyšel na webu Institutu moderní výživy (IMV) článek Zhubneme pitím teplé vody, jak tvrdí Simona Krainová? V něm se autoři pitím teplé vody zaobírají velmi podrobně a shodují se, že pokud nám pití teplé vody pomůže navýšit celkový příjem tekutin, je to v pořádku, ale zázraky čekat nemáme. „Nehledejte proto ‚zázračné‘ postupy od známých celebrit, které si přivezly ze Srí Lanky, a pokud už se od paní Krainové chcete v něčem inspirovat, tak vyřaďte slazené nápoje, omezte alkohol a polotovary, nepřejídejte se a pravidelně se hýbejte. S takovými doporučeními můžeme jen souhlasit,“ shrnují autoři IMV své závěry k uvedenému postu.