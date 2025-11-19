Vitalia.cz  »  Sport a relax  »  Indoor  »  Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu, pokud máte po sezení ztuhlá záda a kyčle

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu, pokud máte po sezení ztuhlá záda a kyčle

Nejspíš už jste to zažili, zvláště pokud několik hodin denně sedíte třeba u počítače. Bolí vás bedra, cítíte kyčle, případně máte nepříjemný pocit v noze. Příčina nemusí být v páteři, ale v hlubokém svalstvu. Úlevu může přinést pár cviků.

Za vaše potíže možná může nenápadný, ale velmi důležitý protáhlý sval hruškovitého tvaru – piriformis. Leží hluboko pod hýžďovými svaly a často bývá zdrojem nepříjemné a omezující bolesti. Pohybová specialistka Zuzana Rybářová doporučuje SOS cvik, kterým si můžete bolestivou oblast uvolnit. 

Velmi často se stává, že bolest zad není jen „z páteře“, ale vychází z hlubokého svalového napětí. Dlouhé sezení, jízda autem, práce u počítače nebo nošení tašky stále na jedné straně způsobují, že se pánev přetáčí, kyčle ztrácí pružnost a hruškovitý sval – piriformis – se stáhne. Když ztuhne, může tlačit na sedací nerv a tělo pak reaguje bolestí, křečí nebo nepříjemným pocitem tahu či brněním v noze, vysvětluje Zuzana Rybářová.

Hluboko uložené napětí pomůže uvolnit jemné protažení a aktivace svalů kolem pánve a kyčlí. I pár minut denně podle ní může přinést úlevu, efektní je následujícícvik na uvolnění piriformisu i křížovo–kyčelní oblasti.

SOS pro volné kyčle i záda

  1. Lehneme si na záda, kolena máme pokrčená.
  2. Vnější stranu nártu jedné nohy opřeme o koleno druhé nohy.
  3. Ruce provlečeme pod stehno nohy opřené o zem a přitáhneme ji co nejblíže k hrudníku.
  4. Vydržíme 30 až 60 sekund a poté nohy vyměníme.

Rada: Pokud na stehno nedosáhnete, hlava se zvedá nebo se ruce příliš propínají, využijte k přitažení nohy pásek, šátek či gumu. A pokud vám ani to není příjemné, lehněte si před zeď, zvedněte nohy a opřete je o zeď, jako byste je položili na židli. Od zdi se odsuňte natolik, abyste dokázali dát jednu nohu přes druhou a v pozici vydržte.

Varianta v sedě: Vnější stranu nártu jedné nohy opřeme o koleno druhé nohy a trupem s rovnými zády a hlavou v prodloužení se mírně předkloníme.

