Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu, pokud máte po sezení ztuhlá záda a kyčle

Za vaše potíže možná může nenápadný, ale velmi důležitý protáhlý sval hruškovitého tvaru – piriformis. Leží hluboko pod hýžďovými svaly a často bývá zdrojem nepříjemné a omezující bolesti. Pohybová specialistka Zuzana Rybářová doporučuje SOS cvik, kterým si můžete bolestivou oblast uvolnit.
Velmi často se stává, že bolest zad není jen „z páteře“, ale vychází z hlubokého svalového napětí. Dlouhé sezení, jízda autem, práce u počítače nebo nošení tašky stále na jedné straně způsobují, že se pánev přetáčí, kyčle ztrácí pružnost a hruškovitý sval – piriformis – se stáhne. Když ztuhne, může tlačit na sedací nerv a tělo pak reaguje bolestí, křečí nebo nepříjemným pocitem tahu či brněním v noze, vysvětluje Zuzana Rybářová.
Hluboko uložené napětí pomůže uvolnit jemné protažení a aktivace svalů kolem pánve a kyčlí. I pár minut denně podle ní může přinést úlevu, efektní je následujícícvik na uvolnění piriformisu i křížovo–kyčelní oblasti.
SOS pro volné kyčle i záda
- Lehneme si na záda, kolena máme pokrčená.
- Vnější stranu nártu jedné nohy opřeme o koleno druhé nohy.
- Ruce provlečeme pod stehno nohy opřené o zem a přitáhneme ji co nejblíže k hrudníku.
- Vydržíme 30 až 60 sekund a poté nohy vyměníme.
Rada: Pokud na stehno nedosáhnete, hlava se zvedá nebo se ruce příliš propínají, využijte k přitažení nohy pásek, šátek či gumu. A pokud vám ani to není příjemné, lehněte si před zeď, zvedněte nohy a opřete je o zeď, jako byste je položili na židli. Od zdi se odsuňte natolik, abyste dokázali dát jednu nohu přes druhou a v pozici vydržte.
Varianta v sedě: Vnější stranu nártu jedné nohy opřeme o koleno druhé nohy a trupem s rovnými zády a hlavou v prodloužení se mírně předkloníme.