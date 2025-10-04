Vitalia.cz  »  Sport a relax  »  Cestování  »  Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Podzimní výhledy jsou legendární. Nezamlžený obzor, pestře zbarvené lesy a možnost podívat se skutečně do dálky lákají k výletům. Našich patnáct fotografií můžete brát jako tipy na to, kam byste mohli vyrazit příště. A v každém případě je to také poznávací kvíz.

Připravili jsme pro vás malá výletní kvíz, ve kterém hrají hlavní roli fotografie. Na patnácti snímcích se objevují známá i méně známá místa z různých koutů země – přesně řečeno jde o rozhledny vesměs se tyčící v horách, i když i tady se najdou výjimky. 

Některé z věží na místě stojí už více než sto let, jiné nahradily repliky nebo moderní varianty, další přibyly jako úplne novinky v posledních letech. Některá místa možná bez váhání poznáte na první pohled, u jiných budete muset hodně přemýšlet a některá vás možná překvapí, protože ani netušíte, že něco takového v České republice stojí. 

Kvíz je skvělou příležitostí otestovat si, jak dobře naši zemi znáte. Ať už se považujete za zapáleného cestovatele, nebo jen rádi objevujete nová zákoutí, berte to jako hru a inspiraci na příští výlety. Tak co, troufnete si na všech patnáct rozhleden a vyhlídkových věží a věžiček? 

