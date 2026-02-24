Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i krevní cukr

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i krevní cukr

Anna Dvořáková
Dnes
Autor: Depositphotos
Odborníci zdravotní pojišťovny RBP navštíví během jara několik moravských obchodních center a nabídnou návštěvníkům zdarma preventivní vyšetření a testy. Zájemci si budou moci nechat prohlédnout znaménka, změřit zrak nebo hladinu cukru v krvi, případně absolvovat instruktáž samovyšetření prsu nebo varlat, či konzultovat svá chodidla s podologem.

Roadshow Zdravíme vás bude mít čtyři zastávky. První je 27. a 28. února v OC Futurum v Ostravě. Další termíny jsou 14. březen v Galerii Šantovka v Olomouci, 28. březen v OC Breda v Opavě a nakonec 20. květen v Galerii Vaňkovka v Brně. Odborníci budou k dispozici vždy od 10 do 17 hodin.

Cílem roadshow je podle pojišťovny odstranit nejčastější bariéry, které lidi odrazují od preventivních prohlídek – nedostatek času, nutnost objednávání nebo dojíždění do ordinací.

Kromě vyšetření znamének či zraku, nácviku samovyšetření prsou u žen a varlat u mužů, měření cévního věku nebo konzultace s nutriční poradkyní mohou návštěvníci navštívit i podologickou poradnu nebo workshop zdravé pohybové aktivity. Oblíbené je i testování krevních skupin a nácvik první pomoci.

„Do programu letos nově zařazujeme i testování hladiny cukru v krvi. V RBP se aktuálně zaměřujeme na včasný záchyt prediabetu – stavu, kdy je hladina cukru zvýšená, ale ještě nejde o rozvinutou cukrovku. V této fázi totiž lze rozvoj nemoci zastavit úpravou životního stylu,“ řekla Lucie Ševčíková z pojišťovny RBP.

Vyšetření mohou podstoupit všichni zájemci bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni, zdarma a bez objednání.

„V loňském roce jsme během pěti zastávek provedli přes 5 500 testů. Výsledkem byl osmatřicetiprocentní záchyt kardiovaskulárních rizik a u 31 osob jsme odhalili počínající rakovinu prostaty, melanom nebo bazaliom. Tito lidé mohli díky vyšetření ihned zahájit léčbu. Loňský pilotní ročník nás utvrdil v tom, že má smysl vozit všestrannou prevenci tam, kde se lidé přirozeně pohybují,“ dodala Ševčíková.

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

