Preventivní test krvácení do stolice pojišťovny uhradí už jen jednou za dva roky

Hana Válková
Dnes
Sada na testování skrytého krvácení do stolice
Autor: Shutterstock/Yau Ming Low
Hranice pro bezplatnou prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku se letos snížila. Spolu s ní ale klesla i frekvence úhrady preventivního testu na odhalení skrytého krvácení do stolice.

Screening rakoviny nádorů tlustého střeva a konečníku si lidé spojují hlavně s endoskopickým vyšetřením tlustého střeva, tzv. koloskopií. Jako prevenci ji zdravotní pojišťovny hradí jednou za deset let jakémukoli zájemci od 45 do 74 let.

Screening ale koloskopii kombinuje ještě s jednodušší, bezbolestnou metodou, a to vyšetřením vzorku stolice na přítomnost krve, jež pouhým okem není viditelná. Tato analýza, kterou dělají praktičtí lékaři přímo v ordinaci a u níž mají výsledek za pár minut, je známá pod zkratkou TOKS nebo FOB, a i ona je v rámci prevence hrazená zdravotními pojišťovnami.

Pozitivní test na okultní krvácení ještě neznamená rakovinu

Nová frekvence úhrady

Od ledna se ovšem pozměnila frekvence úhrad. Od 1. 1. 2026 se TOKS provádí ve věku od 45 do 74 let ve dvouletém intervalu, upozorňuje na webu třeba VZP. Stejně to pak je i u jiných zdravotních pojišťoven.

Ještě loni přitom platilo, že zájemcům o screening ve věku 50 až 54 let pojišťovny TOKS preventivně hradily každý rok. Nad 55 let pak každé dva roky. 

Výše uváděná rozpětí se týkají jen screeningu. V případě, že je TOKS indikovaný lékařem z důvodu zdravotních potíží pacienta, žádná časová omezení nejsou stanovena.

Program je zastropovaný věkem

Změna není jedinou, která v lednu u programu nastala. Ministerstvo zdravotnictví také rozhodlo, že dolní věkovou hranici, od které je možné se jej účastnit, sníží o pět let. Nově je to tedy místo 50 let 45 roků. 

Zároveň ale poprvé program věkově zastropovalo. Screening je nyní možné absolvovat jen do 74 let věku včetně. Ještě před rokem přitom žádná taková hranice neplatila. Jak loni o prázdninách pro Vitalia.cz uvedl vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk, hranice byla stanovena na základě doporučení. To vyšlo z komplexní analýzy a shody odborníků.

V rámci prevence je ideální TOKS i koloskopii kombinovat, není to ale podmínkou. Pokud si zájemce o screening nenechá provést TOKS, může jít na koloskopii, a naopak. Pokud nechce na koloskopii, praktický lékař mu od 45 let bezplatně provede alespoň test na skryté krvácení do stolice.

Podívejte se na video Masarykova onkologického ústavu, jak se stolice testuje a jak se změnila podoba testů (ve videu je zmíněna ještě původní frekvence úhrady testů):

Zdroj: Youtube.com
Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

