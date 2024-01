Změna cen v obchodech: konec baťovským cenovkám, do hry se vracejí desetníky i haléře

Pakliže už jste byli v roce 2024 nakupovat potraviny, pak jste si nemohli nevšimnout významných proměn, které se odehrály na cenovkách prakticky ve všech obchodech v Česku. S ohledem na snížení DPH u vybraných potravin z 15 na 12 procent a zvýšení z 15 na 21 procent, se ceny potravin změnily.

Změny v DPH na potraviny v roce 2024 Od počátku roku 2024 jsou na základě rozhodnutí vlády ČR v platnosti pouze dvě sazby DPH, a to 12 % a 21 %. Potraviny budou zatíženy sazbou 12 %, oproti stávajícím 15 %. Výjimkou jsou nealkoholické nápoje, které se přesunuly z 15 do 21 %.

Na řadě míst je konec Baťovým cenovkám, na které jsme byli celé roky zvyklí, ve hře jsou nyní desetníky, a dokonce i haléře. Libo-li chléb za 42,75 Kč nebo koblihu za 6,72 Kč? Všechno máme a vám prodáme, nakonec budete platit 49,47 Kč, což skoro vypadá jako účtenka z druhé strany západních hranic. Jaké jsou ceny v řetězcích a jak probíhalo přecenění v obchodech?

Tři řetězce vsadily na ceny zaokrouhlené na setiny

S prvními změnami v cenách přišlo jako první Penny, a to už na sklonku roku. „Rozhodli jsme se našim zákazníkům toto snížení cen přinést jako vánoční dárek už před svátky a tyto snížené ceny jim nabídneme už po celý prosinec,“ řekl tehdy Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny. Sleva byla promítnuta nikoli na cenovkách, ale až u pokladny.

V lednu pak Penny přistoupilo k úpravě cen nejen u produktů se sníženou sazbou DPH, ale i u nápojů, kde naopak vláda rozhodla o zvýšení z 15 % na 21 %. Přecenění dle nových sazeb DPH přímo na cenovkách produktů začalo v Penny v sobotu 30. prosince. A zákazníci se nestačí divit, Penny totiž uvádí ceny do halíře přesně. U všech potravin, které má v sortimentu. Jablka tak pořídíte v akci za 19,38 Kč, když běžná cena je dle cenovky 38,86 Kč. Chléb tu stojí 42,75 a paprika 68,08 Kč.





V Tescu, podobně jako v Penny, začala platit snížená sazba DPH na potraviny už loni. U více než sta vybraných potravin napříč sortimentem snížil britský řetězec ceny o 3 % body. Aktuálně je cena všech dotčených položek ze zákona snížena, a také zaokrouhlena na setiny. Výjimku tvoří váhové položky, u kterých je cena zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Týká se to i všech promočních cen včetně Clubcard cen. Za tyto ceny nakoupíte i v online nákupech na iTesco.

S cenami, které připomínají ty zahraniční – v eurech –, se ale nesetkáte ale jen v Penny a Tescu, ale i Bille. „Zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa, aby rozdíl v sazbě DPH zákazník rozpoznal,“ uvedla pro server Vitalia.cz mluvčí řetězce Dana Bratánková. Olej se slevou 59 % pořídíte za 28,15 Kč, přičemž původní cena je dle cenovky 68,08 Kč, půl kilogramu rajčat v akci vychází na 53,46 Kč, když původně vycházely na 58,34 Kč. Kečup pořídíte za akční cenu 33,02 Kč atp.

Lidl zčervenal: akční máme všechno

Pakliže jste byli zvyklí nakupovat ve slevách a řídili jste se výrazně barevně odlišenými cenovkami, udělal vám Lidl čáru přes rozpočet. Většina jeho cenovek totiž zčervenala, většina je totiž opatřena dovětkem Levnější!, a tak mají červené pozadí. Ceny jsou (vyjma akčních cen) mnohdy snížené jen o několik desítek haléřů, ale všechny jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

Opticky se nic moc nezměnilo v Albertu, Globusu a Kauflandu

I když se ceny hýbaly napříč řetězci, ne v každém obchodě si nějakých změn všimnete na první pohled (nejen proto, že jde o snížení o nižší jednotky procent a že to v aritmetickém přepočtu do cen znamená zlevnění jen o 2,6 %). „Nově jsme zavedli rozlišení cen na desetihaléře, abychom byli schopni změnu DPH ve prospěch zákazníka zohlednit,“ uvedl pro Vitalia.cz mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. V praxi to znamená, že se v Albertu nově setkáte s cenami, které už ne vždy kopírují ty Baťovy. Častěji narazíte na ty, které byly v obchodech běžné před skončením platnosti haléřových mincí (padesátníkům například odzvonilo v roce 2008).

I v Globusu šli cestou, která je pro zákazníka více obvyklá. „V případě naprosté většiny potravin snížení cen reflektuje právě snížení DPH, kde jsme ceny pro větší přehlednost matematicky zaokrouhlovali na celé desetníky. V případě vybraných akčních produktů, například slunečnicový olej Solmio, chléb Horal nebo polotučné trvanlivé mléko Pragolaktos, je však zlevnění s porovnáním s prosincovou nabídkou ještě výraznější,“ sdělila nám tisková mluvčí Globusu Aneta Turnovská.





V Kauflandu prý ušetříme nejvíc

Asi jediný řetězec, v němž si budete připadat, jako byl byl rok 2023, je Kaufland. Je to dáno tím, že zákazníci podle řetězce ušetří se změnami v DPH více, než by odpovídalo pouhému poklesu zdanění. Kaufland u více než 6000 produktů z dotčené skupiny zlevňovaných potravin ceny snížil a zaokrouhlil dolů. Tisíc pět set produktů zlevnili o pět a více procent, některé položky až o deset procent.

Například jogurt Olma Klasik 400 g, jenž se dosud prodával s cenovkou 29,90 Kč, by s novou nižší sazbou DPH stál 29,12 Kč. Kaufland však jeho cenu po novém roce snížil až na 26,90 Kč. To představuje 10% pokles ceny.

Kromě výrobků, na které se vztahuje přesun do nižší sazby DPH, vyšel Kaufland maximálně vstříc zákazníkům také u zboží, pro něž se vláda rozhodla naopak míru zdanění s příchodem roku 2024 zvýšit. Týká se to primárně nealkoholických nápojů, které se z dosavadní 15% sazby přesunou do 21% kategorie, a dětské či speciální výživy, u nichž se DPH zvýšilo z 10% na 12% sazbu. „Přes tisíc produktů z těchto skupin přesto ponecháme na původních cenách. Například Aquila neperlivá 1,5 l, která by po zvýšení sazby daně stála 17,78 Kč, zůstává na své původní ceně 16,90 Kč. Stejně tak AQUA ANNA kojenecká voda 5 l zůstane na své původní prodejní ceně 29,90 Kč, nové sazbě DPH by přitom odpovídala cenovka 31,46 Kč,“ uzavírá Maierl.

Zaokrouhlování na dvě desetinná čísla je v obchodě poměrně nepřehledné. Možná tím ale řetězce chtěly jen ukázat, že s cenami skutečně hnuly, cen zaokrouhlených na dvě desetinná místa si totiž musí všimnout každý. Možná se chtěly odlišit od konkurence. Uvidíme, jak se situace s cenami bude dále vyvíjet.