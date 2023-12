Penny zlevňuje potraviny, ale jen pro vybrané skupiny lidí

Penny se rozhodlo, že od 1. prosince promítne do cen pro své zákazníky snížení DPH na potraviny z 15 % na 12 %, i když oficiálně začne platit až od ledna příštího roku. Potraviny tak Penny zlevní, ale ne pro všechny – slevu dá totiž jen lidem, kteří mají aplikaci nebo zákaznickou kartičku. Nenaštve tím Penny své zákazníky, kteří nakupují bez registrace, tak jako v létě své zákazníky akcí určenou jen pro seniory rozlobil Lidl?

Mít, či nemít kartičku do Penny?

Pokud chcete ušetřit, pak je odpověď na výše uvedenou otázku jasná. Bez registrace a tím pádem odevzdání údajů o svých nákupech totiž přicházíte o řadu slev, které jsou výhradně součástí aplikací. A teď také nově nebudete mít možnost uplatnit slevu v Penny.

Sleva totiž nebude platná pro všechny zákazníky Penny. Stejně jako v létě lákal Lidl na slevu, a to pro vybranou skupinu obyvatel – seniory nad 65 let, kteří se prokáží platným dokladem s fotkou, Penny umožní v prosinci nakupovat levněji jen držitelům Penny karet. Ti navíc musí předložit speciální kupón, který je v letácích, v aplikaci nebo na webu řetězce.





Změny v DPH od roku 2024 Od počátku roku 2024 budou na základě rozhodnutí vlády ČR platit pouze dvě sazby DPH, a to 12 % a 21 %. Potraviny budou zatíženy sazbou 12 %, oproti stávajícím 15 %.

Penny svou prosincovou akci vidí ale pozitivně. „Rozhodli jsme se našim zákazníkům toto snížení cen přinést jako vánoční dárek už před svátky a tyto snížené ceny jim nabídneme už po celý prosinec. Lidé nemusí mít obavy, že bychom tuto cenu nějak okamžitě zaokrouhlovali. Jsme a budeme transparentní a počítáme ceny na haléře. Sleva na produkty, kterých se snížení DPH týká, bude zákazníkovi vždy započtena až u pokladny,“ popisuje Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny.

Snížené ceny Penny promítá i do cen produktů v akčních nabídkách. Na cenovkách produktů budou ceny uvedeny dle aktuální platné DPH. Na nich se tedy snížení DPH objeví až od ledna. Zákazníkovi, který bude mít Penny kartu a slevový kupón, bude sleva v podobě nižší sazby DPH na potraviny započítána v průběhu prosince přímo při platbě na pokladně. Ti, co nejsou držitelé Penny karty, o ní mohou při placení nákupu zažádat a bez jakékoli registrace okamžitě uplatnit.

V lednu levno pro každého, slibovali…

Od ledna pak dojde k úpravě cen nejen u produktů se sníženou sazbou DPH, ale i u nápojů, kde naopak vláda rozhodla o zvýšení z 15 % na 21 %. „Zatímco v prosinci zlevňujeme potraviny všem našim věrným zákazníkům, od ledna promítneme změny DPH tak, jak vláda rozhodla, do celého sortimentu. Co můžeme našim zákazníkům slíbit, je to, že v průběhu ledna neplánujeme zvyšování cen potravin, například v souvislosti se zdražováním energií,“ řekl v minulém týdnu Vít Vojtěch.





Plakát avizující prosincové zlevnění potravin Autor: Penny

Nicméně podle informací ze 4. prosince, kdy proběhlo jednání ministra zemědělství Marka Výborného s řetězci, ceny potravin neklesnou, i když se DPH mírně sníží. „Doposud mi zástupci obchodníků tvrdili, že se to (snížení DPH) do cen potravin skutečně promítne. Musím říct, že jsem dnes zklamán, protože obchodníci sdělili, že potraviny od 1. ledna zdraží,“ řekl ministr zemědělství na konferenci.

Podle zástupců řetězců nemohou ceny potravin snížit, neboť se jich dotkne navýšení cen energií, mýtného, dopravy a tak dále.