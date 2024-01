Pásový opar je velice infekční. Přenáší se puchýři a tekutinou, která z nich vytéká

Za vznikem onemocnění zvaném pásový opar (herpes zoster) stojí virus, který způsobuje také plané neštovice. Virus Varicella zoster (VZV) zůstává po prodělání planých neštovic v organismu v utlumené formě. Jeho reaktivace, kterou indukuje oslabení imunitního systému, se pak projeví jako pásový opar. Postihuje nejčastěji osoby starší 50 let, pacienty s imunosupresivní léčbou nebo osoby, které trpí stresem a nedostatečnou výživou. [1, 2, 3]

Pásový opar: nakažlivost

Určitě vás zajímá, zda je pásový opar nakažlivý, pokud máte doma pacienta s tímto onemocněním. Odpověď zní ano, pásový opar je infekční, a to po celou dobu výsevu puchýřků.

V porovnání s planými neštovicemi je sice o něco méně nakažlivý (udává se, že až 5× méně), ale i tak je zde vysoké riziko, že se při pobytu ve stejné domácnosti nakazíte. Riziko se dá do jisté míry snížit tím, že se nebudete nemocného dotýkat, budete důsledně dodržovat hygienu rukou a nebudete sdílet předměty denní potřeby a osobní hygieny, jako jsou:





příbory,

talíře,

skleničky,

ručníky,

hřebeny.

Pacient by měl být po celou dobu onemocnění ohleduplný vůči svému okolí. Ideální je zůstat co nejdéle doma, a to hlavně po dobu, kdy jsou puchýře čerstvé a vytéká z nich infekční tekutina. Naprosto nevhodné jsou v této době návštěvy bazénů, wellness center či posiloven. Nejúčinnější prevencí vůči nákaze VZV je očkování. V České republice je od roku 2023 dostupná nová očkovací látka, která je určena pro dvě skupiny pacientů:

všichni lidé starší 50 let,

imunokompromitovaní ve věku nad 18 let. [4, 5, 6]

Pásový opar: přenos

Přenos pásového oparu probíhá pouze přímým kontaktem s puchýři. Nejvíce infekční je pak tekutina v nich obsažená, která po prasknutí vytéká ven. Podmínkou je, aby měl druhý člověk nějakou otevřenou ranku nebo odřeninu na kůži. Ta se pak může stát vstupní branou viru do organismu. Poté záleží, zda tato osoba v minulosti již prodělala plané neštovice. Pokud ano, způsobí u ní virus pásový opar. Pokud ne, dostane plané neštovice. [7, 8]

Pásový opar: inkubační doba

Na rozdíl od planých neštovic nemá pásový opar inkubační dobu v pravém slova smyslu. Za inkubační dobu je považován čas, který uplyne od proniknutí patogenu do organismu do propuknutí prvních klinických příznaků.





V tomto případě se ale jedná o reaktivaci viru, který v těle přetrvává v latentní formě od okamžiku, kdy člověk prodělá plané neštovice. A protože si většina lidí projde planými neštovicemi v dětském věku, může se u nich pásový opar objevit třeba o 50 let později. [9, 10]

