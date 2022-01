Zlevněné potraviny v obchodech nejsou ani prošlé, ani „do dneška“. Klidně je kupte

Zhruba před čtyřmi lety se začalo hlasitě volat po zrušení slevových akcí v obchodech, ale zatím se nic zásadního nezměnilo. Můžeme tak klidně po večerech dál pročítat letáky, kroužkovat v nich nezbytnosti a další den se vydat na nákup podle předpřipraveného seznamu. A když budeme mít štěstí, můžeme do košíku přihodit i celou řadu potravin, které sice v letáku nejsou, ale jsou za nižší ceny, než jsme zvyklí.

Jde obvykle o speciálně označené zboží, u kterého mohou slevy reálně dosáhnout od třiceti do sedmdesáti procent. Podle čeho prodejci vybírají potraviny do slev a kde je v obchodech najdeme, jsme se ptali těch největších hráčů na trhu.

Plýtvání se snížilo díky potravinovým bankám

Když jste před ještě před pár lety přišli do obchodu a našli nějakou potravinu zlevněnou, často to bylo v poslední den pro její spotřebu. Dnes už takových „na poslední chvíli zlevněných potravin“ není v obchodech mnoho, neboť zejména trvanlivé potraviny se odvážejí do potravinových bank. Už několik let totiž pro provozovatele potravinářských podniků platí povinnost věnovat nevyhovující potravinové výrobky potravinovým bankám.

Například Albert s těmito bankami spolupracuje už více než deset let a v roce 2021 se díky štědrým darům stal největším potravinovým dárcem České federace potravinových bank.

Štědré je i Penny, které boj proti plýtvání považuje za jednu ze svých dlouhodobých priorit. „Spolupracujeme s potravinovými bankami a snažíme se o této problematice šířit osvětu mezi širokou veřejnost,“ říká tiskový mluvčí řetězce Tomáš Kubík. Na mysli má přitom například projekt Konec plýtvání, kde mimo jiné kuchař Martin Škoda učí zájemce vařit z potravin, které by jinak skončily v koši.

Automatizace objednávek snižuje množství zlevněného zboží

Jak ale ohlídat co nejvíce potravin, které se neprodají, a zachránit je před vyhozením? Řada prodejců využívá sofistikované systémy, které ještě před naskladněním zboží do obchodu vyhodnotí, kolik konkrétních potravin je reálné v dané prodejně v tomto časovém období prodat, a to tak, aby se plýtvalo co nejméně.

Řetězec Lidl právě v předchozích letech výrazně investoval do systémů v oblasti objednávek zboží a zásobování prodejen. „Naším cílem je optimalizovat stavy zásob v prodejnách, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám na zboží, ale současně, aby zákazník měl k dispozici maximální šíři sortimentu v rozsahu celého dne. Díky propracovanějšímu systému objednávek se nám také daří snížit množství zboží, které v rámci doby spotřeby nestihneme odprodat,“ řekl pro server Vitalia.cz tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler.



Autor: Vitalia.cz Prodejna Lidl: zlevněné potraviny v boxu

Podobně je na tom i Kaufland, řetězec spadající pod stejnou skupinu jako Lidl, tedy Schwarz Gruppe. Při objednávání zboží na prodejny využívají tzv. autodispo. Díky tomuto automatickému systému objednávání dochází k naskladnění právě takového množství produktů, které vychází z očekávané poptávky. „Jeho využíváním předcházíme plýtváním potravinami a objednáváme produkty jen v takovém množství, abychom je prodali,“ vysvětluje tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Kdy jdou potraviny do akce, se předem nedozvíte

Některé potraviny, zejména tedy ty chlazené, ale prakticky denně mezi zlevněnými potravinami skončí. Podle našich informací, získaných od řetězců, se ale mezi zlevňované produkty dostává primárně zboží, kde hrozí překročení data spotřeby.

Značení potravin Platné podle současné legislativy, v roce 2022 se bude jednat o změnách, zejména pokud jde o označování minimální trvanlivosti. Datum použitelnosti – spotřebujte do… Uvádí se slovy „spotřebujte do…“ a následuje buď datum, nebo odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu.

Datum je v předepsaném pořadí – den, měsíc a rok.

Používá se pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazená drůbež, výrobky studené kuchyně atp.

Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se nepovažují za bezpečné a nesmí se uvádět do oběhu. Datum minimální trvanlivosti – minimální trvanlivost do… Uvádí se slovy „minimální trvanlivost do…“ nebo „minimální trvanlivost do konce…“.

Připojeno je buď datum, nebo odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu.

Používá se pro „trvanlivé“ potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp.

Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu, ovšem pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou zřetelně označeny jako prošlé a umístěny odděleně od běžného zboží. Více v článku Potraviny se dají jíst mnohem déle, než uvádí datum.

Kdy se ale v regálech takové zboží objeví, nemůžete dopředu vědět, pakliže tedy nejste vedoucí dané prodejny.

„Jednotlivé druhy výrobků mají svá vlastní pravidla pro uvedení dané akce. Je na rozhodnutí manažera prodejny či vedoucího dne, kdy se dané zboží zařadí do této akce dle pravidel pro danou kategorii,“ řekl nám Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. V Kauflandu záleží na vyhodnocování procentuální výše odprodejů a stavu zásob v jednotlivých prodejnách s přihlédnutím k datu minimální trvanlivosti produktů.

Globus zas zařazuje zboží mezi zlevněné podle toho, o jaký druh se jedná, a podle aktuální situace na trhu.

Co obchod, to jiné místo k prodeji zlevněných potravin

Zlevněné potraviny nabízejí obchodníci k prodeji na různých místech v prodejně. Někdo má speciální boxy, kam umísťuje veškeré zlevněné chlazené potraviny a označuje je výrazným štítkem, druhý je zařazuje mezi ostatní zboží, ale polepí je barevnou etiketou, takovou, která nejde bez obtíží odlepit (past na filuty, kteří by chtěli nálepku přelepit na jiné zboží). Někde kombinují oba způsoby.

V Albertu mají například akci Pomozte nám neplýtvat, kdy jsou potraviny označené 30% slevou před expirací, viz fotografie níže. „Na vybraných prodejnách se zákazníci mohou setkat dvě hodiny před zavírací dobou s 50% slevou na vybrané nebalené pečivo. Z více než 300 prodejen Albert po celé republice se tak podaří díky těmto slevám zachránit tisíce položek každý týden,“ popisuje zlevňování v Albertu Jiří Mareček. Někdy ale v obchodech můžete narazit na zvláštní jev, to když například jogurty se stejným datem spotřeby stojí podle označení různě; některé zřejmě omylem unikly označení slevou, viz foto.



Autor: Vitalia.cz Prodejna Albert: Zlevněné potraviny mezi ostatními neoznačenými

I v Lidlu můžete zlevněné zboží najít v normálním regálu mezi chlazenými potravinami bez ohrožené expirace, ale také je k mání ve speciálním boxu, který je umístěn obvykle u vajíček. „U chlazených výrobků, kterým končí doba spotřeby, činí tato sleva 25 %. Dané produkty jsou označeny speciální oranžovou samolepkou, která zákazníky informuje o konečné ceně,“ vysvětluje mluvčí Lidlu, jak snadné je najít takové potraviny.

Také Globus mívá zlevněné chlazené potraviny oddělené od ostatních, a to v tzv. slevových koutcích v jednotlivých odděleních hypermarketu. Podle tiskové mluvčí Globusu, Anety Turnovské, jsou ale někdy k nalezení i přímo v regálu. „Označené jsou slevovou etiketou a stopperem sleva.“

O třicet procent levnější najdete potraviny i v Penny, kde potraviny s končící dobou spotřeby zlevňují několik dnů předem. „Jedná se o chlazené produkty, jako například mléko, mléčné výrobky, margaríny, pomazánky, salámy, lahůdky nebo vejce. Dále pak maso, ryby, balené pečivo nebo balenou zeleninu,“ jmenuje Tomáš Kubík. Vyhrazenou sekci v regálu ale tyto zlevněné produkty nemají. Najdete je mezi ostatními produkty z dané kategorie. „Zlevněné produkty jsou v rámci příslušné kategorie zboží umístěny vždy viditelně v přední části regálu, označené velkými samolepkami s výší slevy,“ upřesňuje tiskový mluvčí Penny.

A Renata Maierl upřesňuje, jak to chodí v Kauflandu: „V každém oddělení máme slevový koutek (umístěný v daném oddělení – maso, uzeniny, mléčné výrobky). Zlevněné maso tedy najdete v chladicím boxu u masa, jogurty a sýry v chladicím boxu u mléčných výrobků.“ Výše slevy u zlevněných potravin se tu přitom pohybuje mezi 30–70 %.

Nakupit jen ze zlevněných potravin spíš nelze, ušetřit ale můžete

Jít do obchodu s cílem nakoupit jen ze zlevněných, ale jinak zcela čerstvých potravin je sice cíl chvályhodný a pro peněženku znatelný, ale naplánovat si takový nákup dopředu se nedá.

Podle vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že ačkoliv se řetězce dle svých slov snaží neplýtvat, denně je různými slevovými nálepkami polepeno velké množství výrobků, a pokud chodíte do prodejny obden, můžete tak poměrně hodně peněz ušetřit.

Tak až příště budete v obchodě míjet zboží označené svítivými etiketami, vězte, že není ani prošlé, ani „do dneška“, to jen prodejce neodhadl poptávku. A ten, kdo na tom může vydělat, jste vy.