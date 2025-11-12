Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného. Které je lepší?

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného. Které je lepší?

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Bílé zelí kvašené
Autor: Shutterstock.com
Kvašené, kysané zelí
Obě bývají ve sklenici, ale jen jedno posílí vaši imunitu. Poznáte v obchodě sterilované zelí od kysaného? Je dobré vědět, nač si dávat pozor. Zároveň vás naučíme připravovat zelí vlastní. Kysané, plné probiotických bakterií.

Kysané zelí má v české kuchyni nezastupitelné místo a jeho přínos nespočívá jen v chuti. Při správném kvašení se v něm přirozeně tvoří miliardy probiotických bakterií, které podporují rovnováhu střevní mikroflóry, posilují imunitu a pomáhají s trávením. Je proto považováno za jedno z nejúčinnějších přírodních probiotik.

Jak poznat to správné zelí

Ovšem velká část zelí dostupného na trhu tyto účinky nemá, protože je pasterována nebo sterilizována, a tím ztrácí většinu živých kultur. Jak tedy poznat zelí, které posílí naši imunitu a udělá dobře zažívání? „Kysané zelí není výrobek s etiketou tradiční, ale živý organismus, který má skutečný vliv na naše zdraví,“ vysvětluje Kamila Lhotáková, spolumajitelka české značky Beavia, která se zabývá výrobou kvašených produktů. 

Síla miliard probiotických bakterií

Podle odborných studií obsahuje tradičně fermentované zelí v běžné porci miliardy probiotických bakterií. Takové množství je srovnatelné s doplňky stravy, ale navíc v přírodní podobě a doprovázené celým komplexem vitamínů a enzymů, které se při fermentaci uvolňují. Stačí proto malá miska několikrát týdně, aby se pozitivní účinek na zdraví začal projevovat.

„Naše těla jsou na kvašené potraviny zvyklá tisíce let. Když jim je pravidelně dopřáváme, fungují jako přirozená probiotika a dokážou tak nahradit doplňky ve formě tobolek,“ vysvětluje Kamila Lhotáková.

Jak poznat zdraví prospěšné kysané zelí

Složení: Na etiketě by mělo být uvedeno pouze zelí, sůl a případně koření. Přítomnost konzervantů (např. sorban draselný) je varovným signálem.
Skladování: kvalitní fermentované zelí by mělo být uchováváno v chladu. Pokud je v regálu mimo chladící box, pravděpodobně prošlo pasterací.
Označení: někteří výrobci uvádějí, že produkt není pasterovaný – to je pozitivní znak. Pokud takové označení chybí, nejde zpravidla o živý produkt.

Kysané zelí zvládnete i doma

K výrobě vlastního kysaného zelí budete potřebovat hrnec na zelí, zelí (lze pořídit v zemědělských podnicích už nakrouhané), sůl a sklenice na uchování zelí.

Obecně platí, že na kilogram nakrouhané zeleniny je třeba před kvašením přidat zhruba dvacet gramů soli, konkrétní množství lze ale měnit podle individuální potřeby a chuti. 

Připravujete si doma vlastní kysané zelí?

Zobraz výsledek

Před kvašením k němu můžeme podle chuti přidat i další složky, zejména pak cibuli, mrkev nebo jiné druhy zeleniny, také ale třeba jablka, nastrouhaný křen nebo bylinky a koření, klasikou je kmín, ale také například zázvor, jalovec, bobkový list, hořčičné semínko nebo nové koření.

Riziko rozvoje nežádoucích mikroorganismů se zvyšuje i prostřednictvím drobných nečistot, a proto je při přípravě kvašeného zelí nutné dbát nejen na čistotu vstupních surovin, ale i rukou, samotné kuchyně i nádob, v nichž bude zelí zrát. Jak na přípravu zelí, se dozvíte v odkazu níže.

Kvašené zelí si snadno připravíme i doma Přečtěte si také:

Kvašené zelí si snadno připravíme i doma

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Anketa

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční regionální jídla podle fotek
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

AI není krátkodobý výstřelek

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).