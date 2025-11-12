Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného. Které je lepší?

Kysané zelí má v české kuchyni nezastupitelné místo a jeho přínos nespočívá jen v chuti. Při správném kvašení se v něm přirozeně tvoří miliardy probiotických bakterií, které podporují rovnováhu střevní mikroflóry, posilují imunitu a pomáhají s trávením. Je proto považováno za jedno z nejúčinnějších přírodních probiotik.
Jak poznat to správné zelí
Ovšem velká část zelí dostupného na trhu tyto účinky nemá, protože je pasterována nebo sterilizována, a tím ztrácí většinu živých kultur. Jak tedy poznat zelí, které posílí naši imunitu a udělá dobře zažívání? „Kysané zelí není výrobek s etiketou tradiční, ale živý organismus, který má skutečný vliv na naše zdraví,“ vysvětluje Kamila Lhotáková, spolumajitelka české značky Beavia, která se zabývá výrobou kvašených produktů.
Síla miliard probiotických bakterií
Podle odborných studií obsahuje tradičně fermentované zelí v běžné porci miliardy probiotických bakterií. Takové množství je srovnatelné s doplňky stravy, ale navíc v přírodní podobě a doprovázené celým komplexem vitamínů a enzymů, které se při fermentaci uvolňují. Stačí proto malá miska několikrát týdně, aby se pozitivní účinek na zdraví začal projevovat.
„Naše těla jsou na kvašené potraviny zvyklá tisíce let. Když jim je pravidelně dopřáváme, fungují jako přirozená probiotika a dokážou tak nahradit doplňky ve formě tobolek,“ vysvětluje Kamila Lhotáková.
Jak poznat zdraví prospěšné kysané zelí
Složení: Na etiketě by mělo být uvedeno pouze zelí, sůl a případně koření. Přítomnost konzervantů (např. sorban draselný) je varovným signálem.
Skladování: kvalitní fermentované zelí by mělo být uchováváno v chladu. Pokud je v regálu mimo chladící box, pravděpodobně prošlo pasterací.
Označení: někteří výrobci uvádějí, že produkt není pasterovaný – to je pozitivní znak. Pokud takové označení chybí, nejde zpravidla o živý produkt.
Kysané zelí zvládnete i doma
K výrobě vlastního kysaného zelí budete potřebovat hrnec na zelí, zelí (lze pořídit v zemědělských podnicích už nakrouhané), sůl a sklenice na uchování zelí.
Obecně platí, že na kilogram nakrouhané zeleniny je třeba před kvašením přidat zhruba dvacet gramů soli, konkrétní množství lze ale měnit podle individuální potřeby a chuti.
Připravujete si doma vlastní kysané zelí?
Před kvašením k němu můžeme podle chuti přidat i další složky, zejména pak cibuli, mrkev nebo jiné druhy zeleniny, také ale třeba jablka, nastrouhaný křen nebo bylinky a koření, klasikou je kmín, ale také například zázvor, jalovec, bobkový list, hořčičné semínko nebo nové koření.
Riziko rozvoje nežádoucích mikroorganismů se zvyšuje i prostřednictvím drobných nečistot, a proto je při přípravě kvašeného zelí nutné dbát nejen na čistotu vstupních surovin, ale i rukou, samotné kuchyně i nádob, v nichž bude zelí zrát. Jak na přípravu zelí, se dozvíte v odkazu níže.